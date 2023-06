Schützenfest in Olsberg: Das ganze Programm im Überblick

Von Samstag bis Montag steht Olsberg ganz im Zeichen des Schützenfestes. Wer folgt auf König Linus Wagner und Königin Anna Dinslage?

Olsberg. Wenn am Samstag um 15 Uhr das „Trömmelchen“ ruft, feiert ganz Olsberg mit seinen Michaelsschützen eines der vier Hochfeste im Jahr. Schließlich wird das „hochheilige“ Schützenfest im Sauerland gern mit Weihnachten, Ostern und Pfingsten in einem Atemzug genannt.

Lesen Sie auch: Zum zweiten Mal Olsbergs Schützenkönig: Das ist Linus Wagner

Den Auftakt bilden nach dem Antreten am Markt die Kranzniederlegung und das Schützenhochamt in der Pfarrkirche. Im Anschluss an die Messe geht es zum Vogelaufsetzen und Dämmerschoppen ins Hasley. Ab 20 Uhr steigt in der Konzerthalle der erste große Festball mit den „Hasleymusikanten“ und der Partyband „Take Ten“ der Olsberger „Eintracht“.

Montagmorgen ist um 9 Uhr Abmarsch zum Vogelschießen ins Hasley

Angeführt vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr formiert sich nach einem Platzkonzert vor der Volksbank Sauerland am Sonntag um 14.30 Uhr der große Festzug. Dabei dürfte das besondere Interesse der vielen Schaulustigen an den Straßen dem amtierenden Königspaar, Linus Wagner und Anna Dislage, sowie dem neuen Jungschützenkönigspaar, Simon Schauerte und Larissa Radke, gelten. Den Höhepunkt des Festzugs, bei dem auch der Musikverein Wulmeringhausen und das Jugendorchester der „Eintracht“ mitwirken, bildet sicherlich die Parade vor dem Cafe „Goldmarie“ am Markt.

Vor 40 Jahre hatten Rudi Michel und seine Frau Brigitte zum ersten Mal die Regentschaft inne Foto: Joachim Aue

Nach dem Einmarsch in die Festhalle wird zunächst das goldene Jubelpaar, Reinhard Linnemann und Susi Maxim, sowie Rudolf Michel, der vor 40 Jahren das Olsberger Schützenvolk regierte, geehrt. Für 17.30 Uhr steht der besonders bei der Damenwelt beliebte Königstanz auf dem Programm. Der Tanz der ehemaligen Majestäten schließt sich an, bevor auch die Kinder zu ihrem Tanzvergnügen kommen und um 20 Uhr ein erneuter Festball beginnt.

Lesen Sie auch: Angst vor dem Mega-Event VIVA Medebach: „Oh mein Gott“

Am Montagmorgen ist bereits um 9 Uhr Abmarsch zum Vogelschießen ins Hasley – wie immer der absolute Höhepunkt des Olsberger Schützenfestes, vor allem, wenn der Wettergott mitspielt. Der alljährliche spannende Wettstreit um die Königswürde dürfte in diesem Jahr seinen ganz besonderen Reiz haben. Schließlich hat der neue König beim Kreisschützenfest am zweiten Wochenende im September ein Heimspiel und darf sich dem Olsberger Schützenvolk und auch den vielen Schaulustigen aus der ganzen Region, vor allem auch beim großen Umzug, noch einmal präsentieren. Die Proklamation des neuen Königspaares findet gegen 13 Uhr unter der alten „Königseiche, wo seit mehr als 150 Jahren Olsbergs Könige gekrönt werden, statt.

Bevor die „Eintracht“ am Abend in der Konzerthalle zu einem letzten Festball aufspielt, stellt sich das neue Königspaar mit seinem Hofstaat ab 19 Uhr der Bevölkerung im Festzug vor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon