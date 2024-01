Schützenfest-Kleiderbörse: Second-Hand-Basar in Düdinghausen

Düdinghausen. In Düdinghausen findet eine Börse mit festlichen Kleidern statt. Die Organisatorinnen rechnen mit tausend Kleidungsstücken, die angeboten werden.

Das rauschende Silvester-, Schützen-, Hochzeits- oder Schulabschlussfest ist vorbei, die mit soviel Liebe ausgesuchte Pracht-Garderobe hängt am Schrank. Die Erstkommunion oder Konfirmation stehen vor der Tür, dazu gehört traditionell ein schickes Kleid oder Anzug samt vielfältigem Zubehör, das aber alles nur wenige Stunden gebraucht wird. Oktoberfeste halten auch im Sauerland immer mehr Einzug – woher also im bezahlbaren Rahmen ein Dirndl oder eine Lederhose bekommen?

Riesige Boutique mit viel Platz zum Stöbern und Anprobieren

Diese Fragen gingen Eva Eickhoff, Luisa Frese, Cordula Lange und Helena Lichte aus Düdinghausen lose im Kopf herum. Weil zwei von ihnen bereits Schützenköniginnen waren und sich bei allen – wie in vielen Dörfern so üblich - in den Schränken bereits mehrere Hofstaat- und Festkleider drängten, wurde ein Gedanke gesponnen: Warum veranstalten wir nicht mal eine Börse für festliche Kleider? Erst wurde über diese vermeintliche Schnapsidee gelacht, doch dann nahm sie Fahrt auf und fand begeisterten Zuspruch. Weil die vier Freundinnen immer wieder im Bekanntenkreis hörten, dass es auch für Erstkommunionfeiern nicht leicht sei, in der Nähe eine passende Ausstattung für die Kinder zu bekommen oder diese später wieder zu verkaufen, nahmen sie die Sparte Kommunionkleider und -anzüge ebenfalls mit in ihre Pläne auf.

Ruckzuck wurden ein Logo entworfen, eine Instagram-Seite eingerichtet, Flyer gestaltet und nach Helfern und Kleiderstangen gesucht. Das Wichtigste dabei – der Termin! Weil nach der Schützenfest-Saison ja quasi vor der Schützenfest-Saison ist, wurde das Datum genau in die Mitte gelegt: Sonntag, 7. Januar 2024. Ab 11 Uhr wird sich die Schützenhalle Düdinghausen in eine riesige Boutique mit viel Platz zum Stöbern und Anprobieren verwandeln. Die Pönstube wird zur Caféteria mit über 40 Kuchen für einen gemütlichen Kaffeeklatsch oder zum Mitnehmen. Am Samstagnachmittag oder Sonntagmorgen können gut erhaltene Kleidungsstücke abgegeben werden. Verkäufer(innen) zahlen dabei eine Gebühr von 5 Euro pro Kleid und 3 Euro für Zubehörteile, außerdem 10 Prozent vom Erlös bei erfolgreichem Verkauf, höchstens aber 40 Euro. Es gibt die Möglichkeit, sich auf der Internetseite bereits vorab ein Anmeldeformular auszudrucken und ausgefüllt mitzubringen, aber auch spontane Anmeldungen vor Ort sind möglich.

Die begeisterten Rückmeldungen zeigen, dass die vermeintliche Schnapsidee goldrichtig war. Die vier Veranstalterinnen sind schon ziemlich aufgeregt und rechnen mit bis zu tausend Kleidungsstücken, die neue Besitzerinnen suchen: „Es ist einfach zu schade, wenn tolle Festtagskleider im Schrank versauern. Sie haben eine zweite Chance verdient – auch im Sinne der Nachhaltigkeit!“

Die Infos im Überblick

Ort: Schützenhalle Düdinghausen

Samstag, 6. Januar

Annahme: 14:00-18:00 Uhr

Sonntag, 7. Januar

Annahme: 10:00-12:00 Uhr

Verkauf: 11:00-17:00 Uhr

Abholung: 17:30-19:30 Uhr

Internetseite: www.kleiderbörse-düdinghausen.de

Instagram: kleiderboerse_duedinghausen

