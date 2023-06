Schützenfeste im HSK: Hier wird am Wochenende gefeiert

Scharfenberg/Radlinghausen/Giershagen/Westheim. In vier Dörfern im Altkreis Brilon wird am Wochenende Schützenfest gefeiert. Die Details aus Scharfenberg, Radlinghausen, Giershagen und Westheim

Die Schützengfestsaision im Hochsauerlandkreis hat Fahrt aufgenommen. Im Altkreis Brilon stehen am Wochenende vier Hochfeste an.

Scharfenberg

Am kommenden Wochenende (2. bis 5. Juni) feiert Scharfenberg nicht nur mit seiner St. Josef Schützenbruderschaft das Fest des Jahres, sondern schreitet auch im Rahmen des mittlerweile 27. Waldbegangs seine Grenzen ab.

Am kommenden Samstag ist es wieder soweit, wenn sich Jung und Alt um 9 Uhr nach der Begrüßung an der „Alten Schule“ in der Dorfmitte in Richtung Musemücke und Horst aufmacht. Gegen 11 Uhr wollen die Grenzgänger am Luisenhein zum Frühstück eintreffen. Haben die Grenzgänger nach einer zweistündigen Rast den „Fahrenberg“ den „Donner‘schen Stein“, den „Biberberg“ und die „Steinebecke“ passiert und den Grenzstein zu den Nachbarn aus Rüthen und Brilon kontrolliert, wird etwa gegen 14 Uhr der Lagerplatz am Brummerhagen erreicht. Hier werden in gemütlicher Runde einige feuchtfröhliche Stunden verbracht, bevor es um 19 Uhr zurück ins Dorf geht. Bereits am Freitag treten die Schützen zum Auftakt des Schützenfestes um 17.30 Uhr zum Vogelaufsetzen und Darbringen der Ständchen an. Nach der Ehrung der Jubelpaare steigt in der Halle ein erster Festball mit dem Briloner Blasorchester.

Nach dem Antreten um 14 Uhr bildet am Sonntag der große Festzug mit dem amtierenden Königspaar Jörg Kristen und Franziska Heinen sowie dem Jungschützenkönigspaar Jakob Gödde und Luzie Ebert den Höhepunkt des Sonntags. Im Verlauf des Festzugs, bei dem auch die Spielleute vom Tambourcorps „Unitas“ mitwirken, wird am Ehrenmal der Gefallenen gedacht und beim Vorbeimarsch nehmen die Majestäten die Parade ab. Nach Königs- und Kindertanz steigt um 20 Uhr ein erneuter Festball. Im Anschluss an das Schützenhochamt um 9.15 Uhr geht es nach dem gemeinsamen Frühstück am Montag ab 11.15 Uhr unter der Vogelstange um die Nachfolge von Jörg Kristen, der auch die Königswürde auf Stadtebene innehat. Das könnte ein spannender Wettstreit werden, vermuten nicht wenige Scharfenberger.

Am Abend stellt sich das neue Königspaar ab 18.30 Uhr im Festzug den Zuschauern am Straßenrand vor und eröffnet mit seinem Tanz einen letzten Festball.

Giershagen

Neue Gesichter, alte Traditionen – unter diesem Motto wird in Giershagen das Schützenfest von Freitag, 2. bis Sonntag, 4. Juni gefeiert. Mit dem Königspaar Gisbert und Hiltrud Schandelle und dem Vizekönig Holger Nolte freuen sich der neue 1. Brudermeister der Schützenbruderschaft Giershagen, Major Sebastian Müller und der Vorstand aufs Schützenfest. Erstmals wird in diesem Jahr der Musikverein Erlinghausen für die passende musikalische Begleitung sorgen.

Los geht es am Freitag um 14 Uhr mit einem Ständchen im Dorf. Um 18 Uhr ist Antraten auf dem Kirchplatz mit Marsch zur Schützenhalle und Aufsetzen des Vogels. Danach wird der Jungschützenkönig proklamiert und es finden Ehrungen statt. Am Abend ist Festball.

Am Samstag findet ab 13 Uhr der Sternmarsch statt. Um 13.30 Uhr ist Antreten am Kirchplatz zum großen Festzug zu Ehren des amtierenden Königspaars und Königsparade am Papendenkmal. Um 18 Uhr findet der Königstanz statt, um 20 Uhr folgt der Festball.

Am Sonntag wird um 9 Uhr am Kirchplatz angetreten. Um 10.45 beginnt das Vogelschießen mit anschließender Proklamation des neuen Königspaars und es Vizekönigs in der Schützenhalle. Um 15 Uhr wird zurück ins Dorf marschiert und um 18 Uhr folgt der Große Festzug. Am Abend ist wieder Festball.

Westheim

In Westheim feiert die Schützenbruderschaft St. Vitus vom 3. bis 5. Juni ihr Hochfest.

Los geht es am Samstag mit dem Abmarsch zum Ständchenbringen. Während dieser Zeit findet das Prinzenschießen statt. Um 20 Uhr ist der Stangenabend mit Proklamation der Prinzen.

Am Sonntag startet der Schützenfesttag um 14 Uhr mit dem Antreten der Schützen auf dem Schulplatz, anschließend ab 14.30 Uhr setzt such der Große Festumzug mit dem Königspaar Janis Koch und Jasmin Barowka, dem Hofstaat und dem Vizekönig Max Mühlenkamp in Bewegung. Am Nachmittag ist der Königstanz und am Abend ab 18.30 Uhr Polonaise auf der Schützenwiesemit anschließendem Gruppenfoto. Am Abend wird der Festball in der Schützenhalle gefeiert.

Am Montag ist um 7.45 Uhr Antreten der Schützen bei der Schützenhalle, anschließend Abmarsch zum Kirchgang für die Schützenmesse. Um 10.45 Uhr findet das Vogelschießen mit anschließender Proklamation der neuen Majestäten statt, danach geselliger Vormittag bis 14 Uhr.

Der Festumzug durch den Ort mit abschließendem Einzug in die Schützenhalle startet um 17.30 Uhr. Den Ausklang findet das Schützenfest um 20 Uhr mit Großen Festball in der Schützenhalle.

Radlinghausen

Bereits vom morgigen Freitag (2. Juni) an, steht ganz Radlinghausen bis einschließlich Sonntag ganz im Zeichen des Schützenfestes. Und bis am Sonntagnachmittag der Vogel fällt, haben die Geschwister Eric und Ronja Niggemeier noch die Regentschaft inne.

Bevor am Freitagabend ab 20 Uhr das Tanzbein geschwungen wird, treten die Schützen um 18 Uhr zum Darbringen der Ständchen, dem Abholen der Jubelpaare und zum Vogelaufsetzen an.

Angeführt von der Festmusik aus Alme und dem Tambourcorps aus Brilon formiert sich um 16 Uhr der große Festumzug mit dem amtierenden Königspaar: Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal stehen in der Schützenhalle König- und Kindertanz auf dem Programm. Anschließend erneut Tanz in allen Räumen.

Am Sonntag schließlich treten die Schützen um 10.30 Uhr in der Schützenhalle zum Festhochamt (11 Uhr) an. Nach dem Frühschoppen und dem Schützenessen ist für 14 Uhr Ausmarsch zum Vogelschießen geplant. Ist die Nachfolge von Eric Niggemeier geklärt, erfolgt die Königsproklamation und mit Musik und Tanz klingt das Fest aus.

