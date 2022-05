HSK: Berge feiert seinen neuen Schützenkönig

: Nico Berkenkopf hat in Berge am Samstag mit dem 354. Schuss den Vogel aus seinem Kasten geholt und damit seine Freundin Tamara Sauerwald zur Königin der St. Johannes-Schützen gemacht.

Hochsauerlandkreis. Berge hat nach der langen Coronapause wieder einen Schützenkönig. In unserem Ticker lesen Sie alle Ergebnisse aus der Region im Überblick.

Es darf wieder gefeiert werden: Endlich wieder Schützenfeste!

Nach langer Corona-Zwangspause startet die Schützenfest-Saison im Altkreis Brilon.

In diesem Text lesen Sie alle wichtigen Information und Ergebnisse im Live-Ticker.

Lange hat es gedauert, bis die Schützen endlich wieder feiern durften. Doch in diesem Jahr ist es wieder so weit: Die Schützenfeste finden statt. In diesem Text erhalten Sie alle wichtigen Informationen im Überblick: Wie ist das Schießen ausgegangen? Wann ist der Vogel gefallen? Wer ist der neue Schützenkönig?

Neuer Schützenkönig in Berge

Der Altkreis Brilon hat seinen ersten neuen Schützenkönig seit drei Jahren: Nico Berkenkopf hat in Berge am Samstag mit dem 354. Schuss den Vogel aus seinem Kasten geholt und damit seine Freundin Tamara Sauerwald zur Königin der St. Johannes-Schützen gemacht. Der 20-Jährige kommt aus Hesborn und absolviert gerade eine Ausbildung im Heizungs-, Solar- und Sanitärbereich. In Berge bewies er, dass er sich nicht nur auf der Judomatte durchsetzen kann, sondern offensichtlich auch unter der Vogelstange. Sein Mitbewerber Chris Strackerjan hatte das Nachsehen, schoss aber die Krone und ist somit Vizekönig. Für den musikalischen Schwung sorgten die Aartal-Musikanten und außerdem der Spielmannszug Züschen, der zu einem Überraschungsständchen nach Berge kam.

Schützenfest-Saison im Altkreis Brilon: Den Auftakt macht Antfeld

Den Auftakt im Altkreis Brilon macht die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Antfeld. Am Wochenende wurde der neue Schützenkönig ermittelt – gesucht wird die Nachfolge von Kevin und Jennifer Teichmann, deren Amtszeit sich wegen Corona auf drei Jahre erstreckt hat. Im August steigt dann das große Hauptfest mit dem Festzug in Antfeld. Es ist Nikolas Bracht. Er ist der Schützenkönig im Altkreis Brilon 2022. der 23-Jährige regiert mit seiner Freundin Lotta Völxel das Schützenvolk an ersten Wochenende im August, wenn im Schieferdorf groß gefeiert wird.

Hier gibt es alle Infos und die Bilder von Vogelschießen in Antfeld: Nikolas Bracht (23) ist Schützenkönig

Neuer Jungschützenkönig in Antfeld wurde der Mechatroniker Tom Frieburg, der sich mit dem 268. Schuss gegen fünf weitere Bewerber durchsetzte.

