Schützenfeste im Hochsauerland: Hier wird jetzt gefeiert

Hochsauerlandkreis. Über Christi Himmelfahrt und am folgenden Wochenende stehen im Altkreis Brilon mehrere Schützenfeste an. Wo gefeiert und geschossen wird.

Die Schützenfestsaision im HSK hat begonnen und nimmt langsam Fahrt auf. Im Altkreis Brilon stehen in den kommenden Tagen drei Schützenfeste an - hinzu kommen zwei Kaiserschießen.

Schützenfest und Kaiserschießen in Padberg

Schützenverein Padberg feiert sein Schützenfest über Christi Himmelfahrt. Start ist am Mittwoch, 17. Mai mit dem Schützenhochamt um 17 Uhr in der neuen Kirche. Gegen 17.45 Uhr ist das Antreten zum Abmarsch zur Schützenhalle. Im Anschluss gegen 18.15 Uhr erfolgt dann das Jungschützen-Schießen, danach wird wegen des 195-jährigen Jubiläums ein neuer Kaiser ausgeschossen. Nach der Proklamation des Jungschützenkönigs und des Kaisers geht es mit Tanz in der Schützenhalle weiter. Am Donnerstag (Antreten 13.45 Uhr, Schützenhalle) findet der große Festzug mit dem amtierenden Königspaar Peter und Lisanne Störmer statt – am Abend gibt es Konzert und Tanz in der Schützenhalle. Am Freitag beginnt ab 10.30 Uhr das Vogelschießen unter die Vogelstange mit anschließender Proklamation und Festzug am Abend (18 Uhr ). Danach wird in der Schützenhalle wieder getanzt.

Lesen Sie auch:Baden oben ohne im HSK: Frau sagt, was sie darüber denkt

Schützenfest in Thülen

Die Thülener St. Hubertus Schützenbruderschaft feiert über Christi Himmelfahrt Schützenfest. Zum Auftakt treten die Hubertusschützen am Mittwoch um 17 Uhr am Dorf-Gemeinschaftshaus zum Darbringen der Ständchen und Vogelaufsetzen an. Anschließend beginnt gleich nebenan in der Schützenhalle der Tanzabend. Am Himmelfahrtstag steht zunächst das Festhochamt um 9 Uhr an. Angeführt vom Tambourcorps „Unitas“ aus Scharfenberg zieht ab 14.30 Uhr der große Festzug erneut vom Dorf-Gemeinschaftshaus mit dem amtierenden Königspaar Christian Lösaus und seiner Frau Marita Lösaus-Belger durchs Dorf, dann ist Festball. Am Freitag, nach der Schützenmesse um 8.30 Uhr mit Schützenfrühstück, steigt auf dem Festplatz das Vogelschießen gegen 11 Uhr. Und gegen 18.30 Uhr stellt sich das neue Königspaar vor dem Abschlussball der Bevölkerung im Festzug vor.

Lesen Sie auch: Westfalenpost Winterberg/Brilon jetzt auf Instagram folgen!

Schützenfest in Küstelberg

Der St. Hubertus Schützenverein Küstelberg feiert sein Schützenfest vom 19. bis 21. Mai mit dem aktuellen Königspaar Michael und Christiane Eikemper. Los geht’s am Freitag, 19. Mai, um 17.30 Uhr zum Antreten an der Schützenhalle, Abholen des Königs und Marsch zur Kirche mit Schützenmesse. Ab 21 Uhr beginnt der Königstanz. Am Samstag ist um 13 Uhr Antreten zum Jungschützenvogelschießen, proklamiert wird der neue Jungschützenkönig um 16.30 Uhr – um 17 Uhr folgt das Ständchen beim Königspaar. Ab 18 Uhr beginnt der große Festzug. Am Abend ist Königstanz und Tanz in der Schützenhalle. Am Sonntag trifft man sich um 11 Uhr an der Halle, anschließend werden Schützenkönig und des Schützenvogel abgeholt. Ab 11.30 Uhr steigt das Vogelschießen. Um 15 Uhr wird das neue Königspaar proklamiert, danach folgt der Tanz in der Schützenhalle.

Kaiserschießen in Obermarsberg

In diesem Jahr blickt die St. Peter und Paul Schützenbruderschaft auf 575 Jahre Schützenwesen auf der Oberstadt zurück. Aus diesem Anlass veranstaltet die Bruderschaft am Samstag, 20. Mai, ihr siebtes Kaiserschießen. Beginn ist um 16 Uhr mit dem Empfang der ehemaligen Könige in der Schützenhalle. Ab 17 Uhr werden beim Kaiserschießen 32 ehemalige Könige den Nachfolger für den amtierenden Kaiser, Karl-Rudolf Böttcher, ermitteln. Danach erfolgt die Proklamation des neuen Kaisers, mit anschließendem Festball in der Schützenhalle. Die musikalische Begleitung liegt in den bewährten Händen des Spielmannszugs der freiwilligen Feuerwehr Obermarsberg sowie der B. K.-Showtechnik.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon