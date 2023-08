Schützenfeste im HSK: In diesen sechs Dörfern wird gefeiert

Spannenden Vogelschießenstehen im HSK am Wochenende an.

Hochsauerland. Endspurt der Schützenfestsaision 2023 im Sauerland: Im Altkreis Brilon stehen am Wochenende sechs Schützenfeste an. Wo überall gefeiert wird.

Die Schützenfestsaison 2023 geht langsam zu Ende. An den kommenden zwei Wochen stehen allerdings noch einige Schützenfeste im Altkreis Brilon an. Geifert wird in fünf Dörfern und in der Stadt Medebach.

Antfeld feiert das im Mai ermittelte Königspaar

Christopher und Christina Nagel regieren wenn übers Wochenende in Antfeld gefeiert wird Foto: Joachim Aue

Nachdem die St. Sebastians Schützenbruderschaft im Mai ihren neuen König ermittelt hat, steht das Schieferdorf am 5. und 6. August ganz im Zeichen des Schützenfestes. Am Samstag wird nach dem Antreten um 17.30 Uhr der König abgeholt, bevor es mit dem heimischen Musikverein an der Spitze auf den Hamberg geht. Hier finden um 18.30 Uhr die Schützenmesse und die Gefallenenehrung statt. Nach dem Rückmarsch zur Schützenhalle spielt hier die Tanz- und die Partyband „DiemelRausch“ zum Festball auf. Angeführt vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und dem Musikverein zieht am Sonntag ab 14.30 Uhr der große Festzug mit dem Königspaar Christopher und Christina Nagel, den Regenten der Jungschützen Eric Frese und Lea Schneider sowie des Jubelkönigs Manfred Strake, der vor 40 Jahren mit Elisabeth Köster regierte, durch die Straßen. Den Höhepunkt bildet der Königstanz um 18 Uhr, dem sich der Tanz der ehemaligen Majestäten und der Kinder anschließt. Nachdem ab 19 Uhr zum Auftakt des Festballs in der Schützenhalle Jubilare, unter anderem die Jubelköniginnen Klara Lang und Elisabeth Köster, geehrt sind, wird erneut getanzt.

Schützenbruderschaft St. Nikolaus Wulmeringhausen feiert

Marc und Eva Hillebrandt sind das amtierende Königspaar. Foto: Verein

Die Schützenbruderschaft St. Nikolaus Wulmeringhausen feiert vom 5. bis 7. August Schützenfest. Das Königspaar Marc und Eva Hillebrandt bringen mit ihrem Königstisch die Halle in Stimmung. Denn auf die Königswürde folgte noch im Winter das Ja-Wort und das darf ausgiebig gefeiert werden. Beginn ist am Samstag um 17.30 Uhr mit dem Antreten und dem Abholen des Königs zur Schützenmesse. Abends ab 20 Uhr ist Tanz in der Schützenhalle.

Im Festzug am Sonntag (ab 14.30 Uhr) präsentiert sich neben dem Königspaar und seinem Hofstaat auch das Jungschützenkönigspaar Fabio Fiedler und Jessy Fitzke. Abends findet der Festball statt.

Am Montag beginnt der Tag um 9 Uhr mit dem Antreten zum Vogelschießen. Nachdem der neue Regent ermittelt und proklamiert wurde, findet abends ab 18 Uhr der große Festzug durch die Straßen der Ortschaft statt. Daran schließt sich der Festball an, wo bis in den frühen Morgen gefeiert werden darf. Der Schützenvorstand um Hauptmann Jürgen Becker wünscht allen Wulmerkern, Freunden und Gästen unbeschwerte Schützenfesttage im „Tor zum Negertal“.

Titmaringhausen feiert

Das amtierende Königspaar Alexander Peter und Ann-Kristin Block. Foto: Claudia Pape

Vom 5. bis zum 7. August findet in Titmaringhausen das Schützenfest statt. Am Samstag treten die St. Schützen ab 17.45 Uhr an der Schützenhalle an und marschieren zur Schützenmesse um 18.30 Uhr in die Antoniuskapelle, danach geht’s zur Gefallenenehrung zum Ehrenmal, bevor der Abend bei Musik und Tanz ausklingt. Der Sonntag beginnt um 13 Uhr mit einem Platzkonzert in der Dorfmitte. Dort treten dann erstmals auch die Schützen um 14 Uhr zum großen Festzug an. Danach werden sich u.a. die amtierenden Majestäten Alexander Peter und Ann-Kristin Block sowie das Jungschützenkönigspaar Kevin Schnurbus und Paula Kuvaldin den Zuschauern am Straßenrand präsentieren. Am Nachmittag stehen Ehrungen, Königstanz und Kindertanz auf dem Programm, bevor am Abend zum Tanz aufgespielt wird.

Am Montag rufen die Glocken zum Schützenhochamt um 9 Uhr mit anschließendem Schützenfrühstück in der Halle. Das Vogelschießen ist um 11 Uhr. Das neue Königspaar kann mit Hofstaat um 17.30 Uhr im Festzug bestaunt werden. Nach Königs- und Kindertanz spielt die „Nightlive-Band“ zum Tanz auf.

St.-Sebastianus-Schützen feiern an diesem Wochenende ihr Schützenfest

Amtierendes Königspaar Lukas und Lee-Ann Klüppel. Foto: Verein

Am ersten August-Wochenende findet vom 4. bis zum 6. August das Schützenfest der St. Sebastianus Schützenbruderschaft in Medebach statt. Zum Auftakt treffen sich alle Schützenbrüder am Medebacher Marktplatz um 16.30 Uhr zum Platzkonzert. Anschließend beginnt um 17 Uhr der Festzug mit der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden und Hauptmann Thomas van Dyck.

Nach dem Abholen des amtierenden Schützenkönigspaares Lukas und Lee-Ann Klüppel folgen die Ständchen bei den Jubelpaaren (25- und 50-jährige Jubiläen). Weiterhin wird der Bürgermeister und Schützenbruder Thomas Grosche am Rathaus abgeholt. Es folgt der Marsch zur Schützenhalle. Um 21 Uhr beginnt der große Zapfenstreich auf der Vogelwiese; der Ablauf wurde in diesem Jahr erstmalig etwas verändert, um diesem zeremoniell noch mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Der Schützenfestsamstag beginnt um 09.30 Uhr mit dem Antreten am Marktplatz, anschließend wird der amtierende Schützenkönig abgeholt.

Das Vogelschießen ist für 10 Uhr auf der Vogelwiese hinter der Schützenhalle angesetzt. Auch in diesem Jahr wird mit zahlreichen Anwärtern und einem spannenden Wettkampf gerechnet. Nach dem der letzte Rest des von Alfons Reuther gebauten Schützenvogels von der Vogelstange gefallen ist, erfolgt die Proklamation des neuen Schützenkönigs, der dann um 13.30 Uhr weggebracht wird.

In diesem Jahr wird erstmalig am Troll’s Brauhaus zu allen weiteren Festzügen an- und abgetreten; mit den Medebacher Gastronomen wurde im Vorfeld besprochen, dass hier ein jährlicher Wechsel der Lokalität geplant ist. Der große Festzug beginnt um 17 Uhr, dann wird sich das neue Königspaar im festlich geschmückten offenen Landauer mit dem Hofstaat der Medebacher Bevölkerung präsentieren. Traditionell wird am Altenheim ein Ständchen gebracht. Für 20 Uhr ist der Königstanz geplant. Der Eintritt ist bis 20 Uhr frei; Schützenbrüder und deren Partner haben an allen Festtagen freien Eintritt.

Der Schützenfestsonntag beginnt um 7 Uhr mit dem Wecken durch den Spielmannszug Grönebach, dem Antreten am Markt um 8.30 Uhr und das Schützenhochamt um 9 Uhr. Anschließend folgt ein Ständchen für den Präses am Pfarrhaus und die Kranzniederlegung am Ehrenmal. Nach dem Marsch zur Schützenhalle findet das Geckschießen der Jungschützen zur Ermittlung des Jungschützenkönigs und Nachfolgers von Rene Hegel statt. Der Frühschoppen ist parallel in der Schützenhalle. Um 13.30 Uhr wird der König weggebracht; der große Festzug beginnt um 15.30 Uhr mit dem Empfang der Gastvereine. Der Festzug startet um 16.00 Uhr am Troll’s Brauhaus, musikalisch begleitet wird dieser durch die Musikvereine und Spielmannszüge. Nach dem Marsch zur Schützenhalle ist um 18.30 Uhr der Kindertanz zusammen mit den amtierenden Kinderschützenkönigspaaren geplant. Die große Polonaise ist traditionell um 20.30 Uhr ein besonderer Höhepunkt. Die ehemaligen Königspaare werden um 21 Uhr zum Tanz gebeten.

Schützen Petersborn-Gudenhagen feiern ihr Schützenfest

Königspaar Oliver und Kathrin Ströthoff. Foto: Joachim Aue

Der Heimat- und Schützenverein Petersborn-Gudenhagen feiert Schützenfest vom 4. bis 6. August. Das Fest startet am Freitag mit dem Jungschützenfest. Um 17 Uhr sammeln sich die Schützen am Parkplatz des Christophorus Haus um mit einem Umzug das amtierende Jungschützenkönigspaar Julius Ströthoff und Ida Mielke abzuholen. Um 18 Uhr beginnt das Vogelschießen, dann erfolgt die Proklamation des neuen Jungschützenkönigspaares. Musikalisch begleitet das Nachwuchsorchester des Tambourkorps der Feuerwehr Brilon den Tag. Um 21 Uhr startet die „Salitos Summer Party“ mit DJ Blacksmith im Festzelt. Von 22 bis 23 Uhr findet eine Happy Hour statt.

Der Samstag beginnt um 14 Uhr mit den Ständchen am Kriegsblindenheim und anschließend beim Christophorus Haus. Um 15.15 Uhr sammeln sich die Schützen am Christophorus Haus zum großen Festzug mit dem amtierenden Königspaar Oliver und Kathrin Ströthoff durch Gudenhagen und Petersborn mit Kranzniederlegung, Parade am Schlesierplatz anschließend Königstanz im Festzelt. Es folgt der Kindertanz. Nach der Begrüßung der Gäste um 20 Uhr und dem Tanz der ehemaligen Könige spielt die Musik mit Bigband „Contakt“.

Der Sonntag beginnt um 8.30 Uhr mit dem Schützenfrühstück im Festzelt. Um 10 Uhr erfolgt der evangelische Gottesdienst. Um 11 Uhr treten die Schützen im Festzelt an, holen den Schützenvogel mit einem Umzug bei Popig ab - anschließend beginnt das Vogelschießen. Danach erfolgt die Proklamation des neuen Königspaares, Ehrung für langjährige Mitgliedschaft und der Jubelpaare und der Kindertanz. Ab 18 Uhr ist Tanz- und Stimmungsmusik mit DJ Volker Schneider. Musik kommt vom Musikverein Allendorf und dem Tambourkorps der Feuerwehr Brilon.

St.-Sebastianus-Schützen Helminghausen fiebern ihrem großen Fest entgegen

Die Regenten Timo und Lisa Höller. Foto: Verein

Vom 4. bis 6. August feiert die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Helminghausen am Diemelsee unter der Regentschaft des Königspaares Timo und Lisa Höller Schützenfest.

Das Fest beginnt am Freitag um 17.30 Uhr mit Schützenmesse und Platzkonzert. Um 19 Uhr ist Antreten der Schützen vor dem Gasthof „Zum Diemeltal zum Vogelaufsetzen. Im Anschluss folgt in der „Diemeltalhalle“ der Stangenabend.

Ab 7 Uhr spielt der Musikverein Messinghausen am Samstag zum Weckruf auf. Höhepunkt ist um 14 Uhr der Festzug mit der Gedenkfeier am Ehrenmal. Während des Festzugs stehen im Mittelpunkt das Königspaar Timo und Lisa Höller und das Gästekönigspaar Bernd und Manuela Midinet. Nach dem Einmarsch des Festzugs in die Schützenhalle finden der Königstanz und die Ehrung der Jubilare statt. Nach dem Kindertanz um 18 Uhr klingt der Sonntag mit Tanzmusik aus.

Der Sonntag beginnt um 8.30 Uhr mit dem Antreten der Schützen zum Abholen der Fahne und zur Verabschiedung der Schützenköniginnen. Um 10 Uhr beginnt das Schützenfrühstück und im Anschluss um 11 Uhr das Vogelschießen. Zunächst wird der neue Schützenkönig der Bruderschaft ermittelt.

Gästekönigspaa Bernd und Manuela Midinet. Foto: Verein

Anschließend wird ein inzwischen seit über 60 Jahren praktizierter Brauch der St. Sebastianus Schützen fortgesetzt und für die Feriengäste, die in Helminghausen ihren Urlaub verbringen, ein eigener Vogel aufgesetzt und ein Gästekönig ausgeschossen. Gegen 15 Uhr werden die neuen Könige nach Hause gebracht. Um 18.30 Uhr treffen sich die Schützenbrüder erneut zum Festzug. Im Mittelpunkt stehen dabei die neuen Königspaare. Nach dem Königstanz und dem Kindertanz werden die neuen Majestäten beim Festball nochmals kräftig gefeiert.

