Schützenfeste im HSK: In vier Dörfern wird jetzt gefeiert

Hochsauerlandkreis. Endspurt der Schützenfestsaision im Hochsauerland: Im Altkreis Brilon stehen noch vier Schützenfeste an. Wo gefeiert wird und die Festabläufe.

Im Altkreis Brilon stehen die letzten vier Ortsteilen Schützenfest gefeiert. Der Überblick, wo überall gefeiert wird und wann die großen Festzüge und die Vogelschießen stattfinden.

Schützenfest in Elpe

Jens und Carina Goldhorn - das amtierende Königspaar. Foto: Verein

Auch in Elpe wird am Wochenende beim Schützenfest der neue König ermittelt. Das Fest beginnt am Samstag, 12. August, um 16 Uhr mit dem Antreten zur Gefallenenehrung in Heinrichsdorf. Um 17.15 Uhr ist Antreten in der Schützenhalle zum Kirchgang, um 17.30 Uhr findet die Schützenmesse in der Pfarrkirche St. Lucia statt. Anschließend wird der Vogel abgeholt und um 20 Uhr findet der Tanz der ehemaligen Könige und der Festball statt.

Am Sonntag heißt es um 10.45 Uhr Antreten in der Schützenhalle zur Abholung der Fahnen, anschließend ist Frühschoppen in der Schützenhalle. Um 14.30 Uhr findet der großer Festzug durch Elpe stat mit der Abholung des Kaiserpaares Patrick und Michelle Balkenhol und der Abholung des Königspaares Jens und Carina Goldhorn. Um 17 Uhr ist Königstanz, anschließend Kindertanz und um 20 Uhr Ehrungen, anschließend findet der Festball statt.

Am Montag ist um 9.30 Uhr Antreten an der Schützenhalle zum Vogelschießen. Um 14.30 Uhr findet die Königsproklamation statt und um 15 Uhr ist Abmarsch zur Schützenhalle. Um 17 Uhr startet der Königstanz, anschließend Kindertanz gefolgt vom Festball.

Schützenfest in Altenbrilon

Die amtierenden Regenten: Jan und Sonja Pasenau. Foto: Verein

Traditionell feiert der Heimatverein Altenbrilon am zweiten Wochenende im August Schützenfest. Start ist am Freitag mit dem Jungschützenschießen um 17.30 Uhr, bei dem die Nachfolge des amtierenden Jungschützenkönigs Fabian Wrede ermittelt wird. Abends startet die Jungschützenparty mit DJ Stefan Kluth im Festzelt. Am Samstag beginnt das Fest um 15 Uhr mit dem Antreten im Festzelt zum Festzug mit dem amtierenden Königspaar Jan und Sonja Pasenau, dem Kaiserpaar Mike und Kathrin Wohlgemuth sowie dem neuen Jungschützenkönig. Die Parade ist gegen 18 Uhr am Gedenkstein an der Altenbriloner Straße. Abends folgen Ehrungen und Tanz im Zelt.

Am Sonntag erfolgt um 8.30 Uhr das Schützenfrühstück im Haus Wiesengrund. Gegen 9 Uhr erfolgt das Antreten sowie der Marsch zur Hubertuskapelle. Gegen 12 Uhr beginnt das Vogelschießen, danach ist die Proklamation. Um 16.00 Uhr findet dann noch der Kindertanz statt. Im Anschluss gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Tanz. Wie in den letzten Jahren übernimmt das Blasorchester Brilon die Musik im Festzug sowie im Festzelt. Die Festzüge werden vom Tambourkorps der Freiwilligen Feuerwehr Brilon angeführt.

Schützenfest in Helmeringhausen

Das amtierende Königspaar Andi und Simone Liese Foto: Verein

Die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Helmeringhausen feiert vom 12. bis 14. August Schützenfest. Beginn ist am Samstag um 15 Uhr mit den Ständchen beim Königspaar Andi und Simone Liese. Um 17.30 Uhr ist Antreten in der Schützenhalle und Abmarsch zur Vorabendmesse. Am Abend ist der Tanzband „Nachtschicht“. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit einem Frühschoppen in der Halle. Um 15.30 Uhr ist Antreten an der Kirche zum großen Festzug. Gegen 18 Uhr findet der Königstanz statt, gefolgt vom Kindertanz und dem Tanz der ehemaligen Königspaare. Ab 20 Uhr gehört die Tanzfläche wieder allen Partygästen. Der Schützenfestmontag beginnt um 10.30 Uhr mit dem Antreten an der Kirche. Nach Abholen des Königs marschieren die Schützen zur Vogelstange. Nach der Proklamation des neuen Königspaares auf der Vogelwiese geht es gemeinsam in die Halle, wo dann bis in den Abend hinein so richtig gefeiert wird.

Schützenfest in Bruchhausen

Jürgen und Arbresha Rahmann Foto: Joachim Aue

Bis am kommenden Montag bei den St. Cyriakus-Schützen die Büchsen knallen, steht das Dorf an den Steinen noch unter der Regentschaft des Königspaares Jürgen und Arbresha Rahmann.

Nachdem die Ständchen bereits am Freitag ab 17.30 Uhr gebracht wurden, treten die Schützen am Samstag um 16.45 Uhr um Festhochamt anlässlich des Patronatsfestes an. Anschließend wird der König abgeholt und um 20 Uhr spielt der Musikverein aus Thülen in der Schützenhalle zu Unterhaltung und Tanz auf.

Der Sonntag beginnt um 14 Uhr mit einem Platzkonzert in der Dorfmitte. Um 14.30 Uhr ist der der große Festzug mit dem amtierenden Königspaar, dem neuen Jungschützenkönigspaar Jannis Wiegelmann und Marie Volpert sowie den Jubelpaaren. Ab 16 Uhr stehen Konzert, Königs- und Kindertanz auf dem Programm, bevor am Abend getanzt wird.

Am Montag treten die Schützen um 10 Uhr zum Vogelschießen Nach der Proklamation steigt gleich nebenan in der Schützenhalle das gemütliche Beisammensein. Um 18 Uhr stellt sich das neue Königspaar im Festzug vor und eröffnet mit dem Königstanz gegen 19.30 Uhr zum Ausklang des Festballs.

