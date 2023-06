Schützenfeste im HSK: Sieben Dörfer feiern am Wochenende

Hochsauerlandkreis. Schützenfest-Hochzeit im Sauerland: Im Altkreis Brilon stehen sieben Schützenfeste am Wochenende an. Festzüge und Vogelschießen im Überblick.

Im Hochsauerlandkreis läuft die Schützenfestsaision auf die Halbzeit zu. In den kommenden Wochen werden im Altkreis Brilon besonders viele Schützenfeste gefeiert. Allein an diesem Wochenende sind es sieben

Vorfreude in Hesborn

Königspaares Björn und Stefanie Guntermann Foto: Verein

Die Hesborner feiern ihr Hochfest vom 1. bis 3. Juli. Der Startschuss fällt am Samstag um 18 Uhrmit dem Antreten und Hissen der Fahnen auf dem Schützenplatz. In der Schützenhalle erfolgen gegen 19.30 Uhr Ehrungen Um 20 Uhr spielt der Musikverein Altenbüren zum großen Festball auf.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Platzkonzert am Dorfbrunnen. Um 14.30 Uhr lässt Hauptmann Markus Fogel die Schützen zum großen Festzug antreten. Gegen 17.30 Uhr kommen die kleinen Schützenfestbesucher beim Kindertanz auf ihre Kosten.. Der Königstanz schließt sich an den Kindertanz an. Um 20 Uhr beginnt dann der große Festball, in dem auch der Tanz der ehemaligen Königspaare eingeschlossen ist.

Am Montag wird dann vor der Schützenhalle angetreten, um den König Björn Guntermann und Präses Matthias Kamphans abzuholen. Um 10 Uhr beginnet das Vogelschießen auf der Schießanlage „Unter der mittlerweile 110-jährigen Linde im Tal“. Die Königsproklamation findet gegen 13 Uhr statt. Um 18 Uhr wird das neue Königspaar abgeholt und präsentiert sich den Besuchern am Straßenrand. In der Schützenhalle angekommen, findet der Kinder-und Königstanz statt. Beim großen Festball, der gegen 20 Uhr beginnt, kann dann noch mal zum Abschluss des Schützenfestes 2023 ordentlich getanzt und gefeiert werden.

In Altastenberg gibt es 2023 keinen neuen König

Guido Schuette und Heidi Kendlbacher <p/> Foto: Verein

Der Schützenverein „Harmonie“ Altastenberg feiert erstmals an zwei Tagen vom 1. bis 2. Juli Schützenfest. Auf Grund der Umstellung des Festablaufs (Vogelschießen künftig Samstag statt Montag) wird in diesem Jahr kein neuer Schützenkönig ermittelt und das Königspaar Guido Schütte und Heidi Kendlbacher bleibt ein weiteres Jahr im Amt. Um trotzdem einen Regenten küren zu können,wurde entschieden das Kaiserschießen von 2025 auf 2023 vorzuziehen.

Los geht es am Samstag um 13 Uhr mit dem Antreten an der Dorfhalle zum Abholen des Schützenkaisers David Müller, der ehemaligen Schützenkönige sowie des Schützenkönigs Guido Schütte. Um 16 Uhr wird aus Reihen der ehemaligen Schützenkönige der Nachfolger des Kaiserpaar David und Franziska Müller ermittelt. Um 18 Uhr wird dann der neue Schützenkaiser beziehungsweise das neue Kaiserpaar proklamiert. Um 20 Uhr wird neben der Dorfhalle Altastenberg ein Großer Zapfenstreich abgehalten. Im Anschluss sorgt der Musikzug für Stimmung in der Dorfhalle.

Am Sonntag werden um 15 Uhr der neue Schützenkaiser sowie das Königspaar Guido Schütte und Heidi Kendlbacher mit ihrem Gefolge im großen Festumzug der Öffentlichkeit präsentieren. Am späten Nachmittag folgen dann der Kaiser, Königs- und Kindertanz sowie der Tanz der ehemaligen Königspaare. Im Anschluss sorgt die Festmusik.

Schützenfeststimmung in Wiemeringhausen

Bis am Montag der Vogel fällt, stehen in Wiemeringhausen David Meyer und Jule Nöllke im Mittelpunkt des Schützenfestes. Foto: Joachim Aue

In Wiemeringhausen wird der Reigen der Schützenfeste im Olsberger Stadtgebiet ab Samstag fortgesetzt. Und bis am Montag der Vogel fällt stehen zunächst einmal David Meyer und Jule Nöllke im Mittelpunkt.

Nach altem Brauch bildet der Festgottesdienst (18.30 Uhr) in der Pfarrkirche nach dem Antreten am Samstag um 18 Uhr auf dem Kapellenplatz den Auftakt. Ab 20 Uhr spielt die Festmusik aus dem Nachbardorf Niedersfeld, die auch am Sonntag für den musikalischen Frühschoppen am Feuerwehrgerätehaus verantwortlich zeichnet, zum großen Festball auf.

Angeführt vom Tambourcorps aus Hirschberg zieht am Sonntag ab 14 Uhr der große Festzug mit dem amtierenden Königspaar sowie den Jubelpaaren durch das Dorf. Nach dem Einmarsch in die Halle stehen zunächst die Ehrung einiger Mitglieder für langjährige Treue sowie der Jubelpaare auf dem Programm. Königs- und Kindertanz sowie der Tanz der Majestäten vergangener Tage folgen ab 17.15 Uhr, bevor um 20 Uhr zum Festball gebeten wird.

Nach dem Antreten am Montagmorgen um 9.30 Uhr, wird beim Vogelschießen die Frage nach dem Nachfolger von David Meyer geklärt. Gegen 18 Uhr stellt sich das neue Königspaar im Festzug der Bevölkerung vor und eröffnet anschließend mit dem Königstanz den Abschlussball.

Jubiläumsschützenfest auf dem Eresberg

Das amtierende Königspaar Ingo Bickmann und Silke Erkel freuen sich aufs Schützenfest. Foto: Schützenbruderschaft St. Peter und Paul Obermarsberg

Die St. Peter und Paul Schützenbruderschaft Obermarsberg 1448 blickt auf 575 Jahre Schützenwesen in Obermarsberg zurück. Das Jubiläum wird beim Schützenfest ab Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2. Juli, gefeiert. Amtierender Kaiser ist Thomas Stendike.

Das Schützenfest beginnt am Freitag um 16 Uhr, mit dem Treffen der Schützen an der Vogelstange. Nach der Schützenmesse, die um 17.30 Uhr in der Stiftskirche beginnt und der sich anschließenden Kranzniederlegung am Ehrenmal, wird ab 19 Uhr beim Jungschützen-Vogelschießen ein Nachfolger für den Jungschützenkönig Marius Bickmann gesucht. Nach der Proklamation startet gegen 21 Uhr der Festball.

Der Schützenfestsamstag beginnt um 14 Uhr mit dem Platzkonzert vor der Nikolaikirche. Um 14.30 Uhr präsentieren sich dann das amtierende Königspaar Ingo Bickmann und Silke Erkel mit ihrem Hofstaat und Kronprinz Alois Pauli. Höhepunkt wird die Parade am Ehrenmal sein. Gegen 17.30 Uhr ist der Königstanz, ab 20 Uhr großer Festball.

Am Schützenfestsonntag wird dann ab 11 Uhr beim Vogelschießen ein neuer König und Kronprinz für die amtierenden Majestäten ermittelt. Ab 18 Uhr präsentieren sich die neuen Majestäten im Festzug. Nach dem Einmarsch in die Schützenhalle eröffnet das neue Königspaar mit dem Königstanz den Abend.

In Hoppecke wehen die Fahnen

Königspaar Michael und Ramona Kovar <p/> Foto: Verein

Die St. Hubertus Schützenbruderschaft Hoppecke lädt zu ihrem Patronats– und Schützenfest vom 1. bis 3. Juli ein. Am Samstag um 14.30 Uhr schallt das erste Mal Blasmusik durchs Dorf. Um 16.30 Uhr heißt es Antreten zum Jungschützenschießen. Das neue Jungschützenkönigspaar wird ab 18.30 Uhr proklamiert, ehe die Schützenbrüder zum Vogelaufsetzen abmarschieren. Nach dem Vogelaufsetzen beginnt der „Stangenabend“.

Der Sonntagmorgen steht ganz im Zeichen der Patronatsmesse mit anschließender Prozession. Ab 14.30 Uhr steht das amtierende Königspaar Michael und Ramona Kovar beim großen Festzug im Mittelpunkt. Den Abschluss des Festzuges bilden die Gefallenenehrung und der Königstanz. Die Kinder kommen ab 18 Uhr beim Kindertanz auf ihre Kosten, ehe der Festball mit dem Tanz der ehemaligen Königspaare der Bruderschaft um 20 Uhr beginnt.

Am letzten Tag treten die Schützen um 8.30 Uhr in der Schützenhalle an um das Königspaar zur Schützenmesse abzuholen. Danach folgt das Schützenfrühstück. Dabei werden Schützenbrüder für ihre Treue geehrt. Den Abschluss bildet die Verabschiedung von Königin Ramona. Beim Vogelschießen wird der Nachfolger von König Michael gesucht. Das neue Königspaar wird anschließend proklamiert, ehe es um 18.30 Uhr der Festzug durch das Dorf geht. Der Festball bildet den Abschluss.

Meerhof freut sich auf sein Schützenfest

Thomas Kaup und Jenny Grothe Foto: Verein

Der Schützenverein Meerhof feiert vom 1. bis 3. Juli sein Schützenfest.

Am Samstag ist um 19 Uhr Antreten vor der Kirche; anschließend findet der Zapfenstreich am Ehrenmal statt. Um 20 Uhr lädt der verein zum Stangenabend in der Schützenhalle mit dem Musikverein Bad Wünnenberg bei Musik,Tanz und Stimmung

Am Sonntag beginnt der Tag um 6.30 Uhr Weckruf mit der Musikkapelle 1894 Meerhof. Um 13 ist Antreten zur Abholen des Kreiskönigs Sebastian Wiepen und zum Abholen des Königspaares Jenni Grothe und Thomas Kaup. Danach findet die Kranzniederlegung am Ehrenmal statt, im An schluss Großer Festzug durch den Ort zur Schützenhalle. Um 15.30 Uhr Gemütliches Beisammensein in der Schützenhalle. Um 17 Uhr Königstanz und anschließend Kindertanz. Um 20 Uhr beginnt der große Festball in der Schützenhalle.

Am Montag ist um 8 Uhr Schützenmesse in der St. Laurentius Kirche Meerhof. Um 10 Uhr finden Ehrungen der Jubilare statt und im 11 Uhr heißt es Antreten zum Vogelschießen, anschließend ist die Proklamation der neuen Majestäten. Um 18 Uhr ist erneut Antreten vor der Kirche und Abholen der neuen Majestäten und des neuen Geckkönigs, anschließend zieht der Große Festzug durch den Ort. Um 19 Uhr folgt Unterhaltung und Tanz in der Schützenhalle.

Deifeld rüstet sich für das Hochfest

Willem von Wouven & Ehefrau Sijna Foto: Verein

In Deifeld feiert Johannes-Schützenbruderschaft Deifeld ihr Schützenfest vom 1. bis 3. Juli.

Beginn ist am Samstag um 17.30 Uhr mit dem Antreten am Gasthof zur Post. Nach der Schützenmesse um 18 Uhr erfolgt die Gefallenenehrung in der Bernschlad und die Abendveranstaltung in der Schützenhalle.

Der Sonntag beginnt mit dem Antreten um 13.30 Uhr an der Schützenhalle. Es folgt der große Festzug mit dem amtierenden Königspaar Willem von Wouven & Ehefrau Sijna und am Nachmittag Kinder- und Königstanz.

Der Montag beginnt mit der Schützenmesse 8.30 Uhr in der St. Johannes Baptist Kirche. Nach dem Frühschoppen im Gasthof Obereuter und dem Schützenfrühstück in der Festhalle folgt das traditionelle Vogelschießen.

Am Nachmittag erfolgt die Proklamation des neuen Königs. Danach findet nachmittags der Festzug durch den Ort statt. Abends finden Königstanz, Tanz und Unterhaltung in der örtlichen Schützenhalle statt.

