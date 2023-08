Schützenkönigin des Jahres gesucht: Bewerben Sie sich jetzt

Altkreis Brilon. Die Westfalenpost sucht in Kooperation mit Veltins auch 2023 die Schützenkönigin des Jahres. Hier gibt es alles Wichtige zum Wettbewerb.

Was war das für ein berauschendes Fest im Rahmen der Krönung der WP-Schützenkönigin in der Schützenhalle Ramsbeck bei Bestwig – mit dabei war Lena Rubbert vom Heimatschutzverein Brilon-Wald. Sie sicherte sich nämlich im vergangenen Jahr Platz zwei auf dem Siegerpodest. Nun geht es wieder los. Zum elften Mal sucht die WESTFALENPOST die Schützenkönigin des Jahres.

Alle Schützenvereine und -bruderschaften aus dem Altkreis Brilon können sich mit ihrer Königin bewerben. Die Freude bei Lena Ruppert war groß, als sie beim „Superfinale“ (siehe Foto) den zweiten Platz belegte. Zuvor hatte sie sich unter allen teilnehmenden Schützenköniginnen aus dem Raum Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Hallenberg und Medebach als Siegerin für das große Gesamtfinale qualifiziert.

Vom 21. September bis zum 18. Oktober stimmt die ganze Region nun wieder online und kostenlos darüber ab, wer den Titel „WP-Königin 2023“ erringt.

Die Qualifikation

In der Qualifikation kann von Donnerstag, 21. September, um 12 Uhr bis zum 5. Oktober um 12 Uhr je Verein täglich abgestimmt werden. Schützenvereine können sich während der Qualifikation weiterhin bewerben.

Das Regionalfinale

Von Donnerstag, 5. Oktober, um 12 Uhr bis Dienstag, 10. Oktober, um 12 Uhr findet das Regionalfinale der zehn bestplatzierten Vereine pro Region statt. Jede Finalistin startet erneut mit null Stimmen. Im Regionalfinale kann einmalig via SMS-Abstimmcode mitgemacht werden. Auch via WP-Zeitungscoupon ist eine Stimmabgabe möglich. Die Stimmenstände werden im Regionalfinale nicht mehr live angezeigt. In den Regionalfinals wird die Publikumswahl durch ein Juryvotum ergänzt: Das Endergebnis setzt sich aus 75 Prozent Publikumsstimmen und 25 Prozent Juryvotum zusammen. Am 13. Oktober 2023 wird die Ergebnisse der Regionalfinals in der WESTFALENPOST und auf unserer Website aus wp.de/brilon sowie auf unseren Social-Kanälen auf Facebook und Instagram veröffentlicht.

Dann stehen die WP-Königinnen aus den sieben Regionen Hagen & Ennepe-Ruhr, Altkreis Brilon, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, Meschede, Hönnetal und Olpe fest.

Das Superfinale

Vom Montag, 16. Oktober, um 12 Uhr bis Mittwoch, 18. Oktober, um 12 Uhr läuft das Superfinale der sieben Regionalgewinnerinnen. Im Superfinale kann einmalig via SMS-Abstimmcode abgestimmt werden. Auch im Superfinale kann zusätzlich per Zeitungscoupon abgestimmt werden. Die Stimmenstände sind im Superfinale nicht sichtbar.

Die große Party

Die WP-Königin 2023 wird am 22. Oktober im Rahmen eines großen Festakts in Meschede gekrönt!

Die Preise

Die sieben Regionalgewinnerinnen erhalten je 500 Euro Zuschuss für ein Kleid und 120 Liter Veltins für eine Hofstaatparty. Und unter allen, die für ihre Königin abstimmen, werden Sachpreise verlost.

Bewerben können sich die Schützenvereine und Bruderschaften ab sofort online unter www.wp-koenigin.de. Die ersten Schützenköniginnen zur Wahl der WP-Königin 2023 konnten wir bereits begrüßen.

