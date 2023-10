Schulferien im Sauerland: Fünf Low-Budget-Tipps für Familien

Sauerland. Langeweile in den Herbstferien? Im Sauerland lässt sich einiges erleben, auch ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Fünf neue WP-Tipps.

Die Herbstferien haben begonnen und das Wetter wird pünktlich herbstlich. Was Familien trotzdem im Sauerland unternehmen können, um keine Langeweile aufkommen zu lassen.

Der Erlebnisberg Sternrodt in Bruchhausen

Der Erlebnisberg Sternrodt in Bruchhausen an den Steinen bietet Familien den Alpine Coaster inmitten der Bruchhauser Naturkulisse. Die Sommerrodelbahn punktet laut Betreiber mit Laufhöhen von bis zu 5 Metern und besonders steilen Streckenabschnitten. Die Bobs fahren auf erdgebundenen Schienen und erreichen Geschwindigkeiten bis zu 45 Kilometer pro Stunde. Bei Abständen von ungefähr 25 Metern bestimmt jeder Pilot sein Tempo und seinen Fahrstil selbst – sei es rasant oder gemütlich. Im oberen Bereich führt die Bahn durch einen Fichtenwald, im unteren Bereich geht es durch einen über 100-jährigen Buchenbestand. Wer nach dem Abenteuer noch etwas essen oder trinken will, kann dies im Waldgasthof, dem Restaurant Sternrodt, tun (dienstags und mittwochs Ruhetag). Wer dann noch Lust auf eine wahnsinnige Aussicht hat, kann bis hinauf zu den Bruchhauser Steinen wandern.

Erlebnisberg Sternrodt, Am Medebach 98, 59939 Olsberg-Bruchhausen, info@erlebnisberg-sternrodt.de, 02985 908881. Die Rodelbahn ist (ausgenommen bei Extremwetter) täglich ab 10 Uhr geöffnet. Eine Fahrt kostet für Erwachsene 3,40 Euro, für Kinder 2,40 Euro. Kinder bis zu drei Jahren fahren umsonst mit ihren Eltern.

Klettern in der Jugendherberge Brilon

In der Kletterhalle der Jugendherberge Brilon muss man schwindelfrei sein. Foto: DJH Westfalen-Lippe

Wer sich mit ein oder zwei weiteren Familien zusammentut, kann ab einer Gruppengröße von acht Personen die Kletterhalle in der Jugendherberge in Brilon anfragen. Die Indoor-Kletteranlage bietet Routen von 9 Meter bis 12,5 Meter Höhe, 5-Toprope Umlenkungen, Klettern im Überhang, Boulder-Routen, eine Prusikstation mit sechs Aufstiegen sowie eine Plattform mit Abseilstation und eine Kletterleiter. Eine Übernachtung ist keine Voraussetzung für das Klettern in der Halle. An der Jugendherberge gibt es außerdem einen Bolzplatz, einen Golfplatz und eine Tischtennisplatte. Einen Ferientag bekommt man hier also schnell rum.

Hölsterloh 3, 59929 Brilon. www.djh-wl.de, 02961/2281. Preise auf Nachfrage.

Besucherbergwerk Ramsbeck

Im Besucherbergwerk Ramsbeck gibt es einiges zu sehen. Foto: Besucherbergwerk

„Seid unsere Kumpel und erlebt ein Abenteuer in einem stillgelegten Erzbergwerk. Geht auf Entdeckungsreise durch dunkle Stollen. Ein spannendes und informatives Erlebnis für Groß und Klein.“ damit wirbt das Besucherbergwerk Ramsbeck auf seiner Website für einen Besuch. Nachdem man also mit einem Helm ausgerüstet wurde, können Besucher mit der Grubenbahn in das Bergwerk fahren: „Rund 1,5 km rumpelt die enge Bahn durch den dunklen Eickhoffstollen. Wenn Ihr aussteigt, liegen etwa 300 m Gebirge über Euch. Ein erfahrener Grubenführer nimmt Euch mit auf die Entdeckungstour durch den Förderwagenumlauf“, verspricht der Betreiber. Familien haben die Möglichkeit, das Sauerländer Besucherbergwerk mit dem Familienquiz zu entdecken. „Ein alter Bergmann nimmt euch mit auf eurem ersten Tag im Bergwerk. Wenn zusammen knifflige Aufgaben gelöst werden, bestehen die Kinder nachher die Knappenprüfung und können sich eine Belohnung aus dem Tresor holen.“

Für Entdecker-Familien mit Kindern ab 6 Jahren: 2,50 Euro. Sauerländer Besucherbergwerk Ramsbeck, Glück-Auf-Straße 3, 59909 Bestwig-Ramsbeck, Telefon: 02905/250, info@sauerlaender-besucherbergwerk.de

Bienenlehrpfad in Freienohl

Ein Low-Budget-Tipp: Der Deutsche Imkerbund hat im Mescheder Ortsteil Freienohl einen Bienenlehrpfad eingerichtet. Ein zwei Kilometer langer Rundweg führt vorbei an Schautafeln, die nützliche Informationen zum Imkern enthalten, hin zu einem Bienenschaukasten. Öffnen Besucher die Türen, können sie hinter der Scheibe das Bienenvolk beobachten. Vom Marktplatz aus die Bergstraße bis zu den letzten Häusern hochfahren. Wer dann noch Lust hat, ein Stückchen weiterzulaufen, kann sich auf den Weg zum Esmecke-Stausee machen. Gerade letzterer soll ein echter Geheimtipp und durch seine Nähe zu Olpe auch sehr schnell zu erreichen sein. Dort kann man auch einen Imbiss an der Station am See nehmen (Am Einberg 3, 59889 Eslohe).

www.kleinolpe.de/imkerverein

Aventura in Medebach

Der Spielplatz bietet einen tollen Ausblick. Foto: Stefanie Bald / WP

Ein bisschen mehr Action gibt es am „Spielberg“ oberhalb des Center Parcs. Die kostenlose Sport- und Freizeitwelt gliedert sich in verschiedene Bereiche: Europas längstes Spielgerät, Challenge, Fit und Kids. Aventura beschreibt es so: „Auf einer Länge von 160 Metern und 32 Höhenmetern lädt Europas längstes Spielgerät zum Klettern, Toben und Spielen ein. Die Kids kraxeln über verschiedene Klettertürme, kriechen durch Tunnel, balancieren über wackelige Brücken und sausen vergnügt die Rutschen hinunter.“ Der Challenge-Bereich bietet einen Wettbewerbsparcours in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden an. Auf dem Fitness-Parcours können sich Besucher um ihre Gesundheit kümmern, während im Kids-Bereich Sand-, Kies- und Wasserspielanlagen für die Kleinsten bereit stehen. In der weitläufigen Freizeitanlage laden Ruhepunkte und Relax-Zonen mit Bänken, Waldsofas und Pavillons zum Entspannen, Beobachten und Picknicken ein. In der Wanderhütte Hasenstall, einer Ausflugsgastronomie, kann ebenfalls gegessen werden.

Geparkt wird am Bromberg, hier steht ein Parkplatz für 50 Fahrzeuge zur Verfügung. Das Parken außerhalb dieses Parkplatzes ist nicht gestattet! Aventura ist ganzjährig von 8 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

