Einsatz Schwelbrand in Marsberg: Polizei sperrte komplette Straße

Marsberg. In der Nähe des Toom-Baumarktes in Marsberg war ein Schwelbrand in einem Haus ausgebrochen. Die Straße war voll gesperrt.

Gegen 10 Uhr am Dienstagmorgen (5. Dezember) wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Marsberg zu einem Brand in der Straße „An der Ziegelei“ gerufen. Laut Alarmierung handelte es sich um einen Kellerbrand. Menschen seien demnach nicht in Gefahr. Die Kreispolizei des Hochsauerlandkreises teilte auf der Internetplattform X mit, dass es sich dabei um einen Schwelbrand im Keller eines leerstehenden Hauses handelt.

Die Straße „An der Ziegelei“ wurde aufgrund des Feuerwehreinsatzes für vier Stunden komplett gesperrt. Brandermittler der Polizei suchen nun nach der Ursache des Feuers.

