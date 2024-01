Schwerer Unfall auf der B7 bei Brilon: Personen eingeklemmt

Brilon. Die Straße zwischen dem Rösenbecker Kreuz und dem Thülener Kreuz ist aktuell gesperrt. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B7 zwischen dem Rösenbecker Kreuz und dem Thülener Kreuz sind am Donnerstagmittag nach Angaben der Polizei mehrere Personen verletzt worden. Sie wurden teilweise in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die B7 ist in beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren und die Rettungswege freizuhalten.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. „Aktuell untersuchen wir noch die Lage“, sagte Polizeisprecher Michael Schemme auf Anfrage der Westfalenpost. Mehrere Polizisten und Rettungskräfte sind im Einsatz.

