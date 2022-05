Der Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst dauert an.

Unglück Unfall bei Medebach- Eine Person schwebt in Lebensgefahr

Medebach. Auf der L854 zwischen Oberschledorn und Hillershausen ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Der Rettungseinsatz läuft. Strecke ist gesperrt

Schwerer Unfall auf der L854. Nach ersten Meldungen der Polizei des Hochsauerlandkreises, ist es heute Nachmittag (19. Mai) gegen 15 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Das Unglück ereignete sich an der Abzweigung zur L617 von Oberschledorn nach Hillershausen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stießen die beiden Wagen beim Abbiegen mit hoher Geschwindigkeit frontal gegeneinander. In einem der Autos saßen eine 54-jährige Korbacherin und ihre 21-jährige Beifahrerin aus Medebach. Bei dem Fahrer des anderen Unfallwagens handelt sich um einen 36-jähriger Mann aus Medebach. Alle drei Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt. Eine der Frauen schwebt wohl in Lebensgefahr.

Die Strecke ist momentan voll gesperrt. Der Einsatz von Feuerwehrkräften und der Polizei läuft. Zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz um die beiden schwer verletzten Frauen in Krankenhäuser zu fliegen. Die Polizei hat mit der Unfallaufnahme begonnen. Wie lange die Strecke noch gesperrt ist, ist noch nicht absehbar. Es werde sich aber bestimmt um Stunden handeln, sagt der Polizeisprecher der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Volker Stracke.

