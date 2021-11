SCNL: Auf der Rollerbahn auch im Dunkeln sicher trainieren

Freuen sich über die sanierte und mit neuer Beleuchtung ausgestattete Ski-Rollerbahn in Neuastenberg: Sophie Diemel, Paul Willmes, Leni Honekamp und Maike Doetkotte

Neuastenberg. Auf der Rollerbahn beim SCNL in Neuastenberg trainieren die Sportler auch, wenn es schon dunkel ist. So wird für ihre Sicherheit gesorgt.

Gerade jetzt, wo die Tag sehr kurz sind und es schon früh dunkel wird, brauchen die Sportler, die auf der Anlage des Skiclubs Neuastenberg-Langewiese trainieren, eine gut befahrbare und gut beleuchtete Trainingsstrecke. Deshalb freuen sich alle, dass die Rollerbahn in Neuastenberg mit Hilfe von Fördermitteln jetzt wieder richtig gut in Schuss gebracht werden konnte.

Investition in Sicherheit

„Die Anlage hier ist sehr gut frequentiert. Sie wird von unseren Sportlern, aber auch von anderen Sportvereinen genutzt. Und deshalb freuen wir uns, dass wir die Rollerbahn jetzt sanieren konnten“, so der erste Vorsitzende Marc Mammey.

Lesen Sie auch:Lidl Winterberg: Rätsel um die Verkehrsführung ist gelöst

Die Bahn in Neuastenberg ist mehr als 30 Jahre alt. Durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen wurde sie nun wieder auf Vordermann gebracht. Unter anderem wurden abgehende Randbereiche saniert. In anderen Bereichen musste die Asphaltoberfläche instandgesetzt werden. Zu einer Gefahrenquelle für die Rollerbahn-Nutzer hatte sich auch eine tiefe Mulde entwickelt, wo Oberflächenwasser abgeleitet wurde. Dort wurde ein neues Schachtbauwerk mit Einlaufrost gebaut. Deutlich erweitert wurde die Bahn im Bereich des Schießstandes. Dabei sei es vor allem darum gegangen, diesen potenziellen Gefahrenbereich sicherer zu machen, so der Vereinsvorstand.

SCNL: Vielfältige sportliche Angebote Der SCNL ist mit rund 900 Mitgliedern der zweitgrößte Verein im Winterberger Stadtgebiet. Angeboten werden vielfältige Sportaktivitäten. Neben der Ski-Abteilung (Biathlon und Snowboard), gibt es den Freizeit- und Breitensport und die Schwimmabteilung. Die Biathlonanlage in Neuastenberg ist Teil der Außenstelle Winterberg des Olympiastützpunktes Westfalen.

Fördermittel und Crowdfunding

Die Gesamtkosten für die Sanierung der Rollerbahn belaufen sich auf rund 39.000 Euro - 80 Prozent davon werden über das NRW-Landesprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ gefördert. Genutzt wird die rund 3,6 Kilometer lange Rollerbahn übrigens auch von mehreren anderen Verein aus dem HSK, dem Kreis Siegen-Wittgenstein und aus dem Kreis Olpe. Sportler aus den Bereichen Biathlon, Langlauf, Nordische Kombination, Inliner-Alpin und sogar Rodler trainieren dort.

Andre Schüller (Geschäftsführer SCNL) und der 1. Vorsitzende Marc Mammey zeigen eine der neuen LED-Energiesparlampen, die auf der Skiroller-Bahn eingesetzt werden. Foto: Jutta Klute

Beleuchtung erneuert

Erneuert wurde auch die Beleuchtung der Anlage. Zwölf neue LED-Energiesparlampen wurden im Bereich der Trainingsstrecke installiert. „Sie sind deutlich effizienter, sorgen für die Sicherheit der Sportler und Sportlerinnen und sind wichtig für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Strecke“, erklärt Marc Mammey. Finanziert werden konnten sie über ein Crowdfundig-Projekt der Volksbank Bigge-Lenne. So kamen 3.600 Euro zusammen, von denen die neuen Lampen angeschafft werden konnten.

Aktuelle Informationen zur Corona-Situation im HSK finden Sie in unserem Newsblog

Der SCNL hatte so für Unterstützung geworben: „Wenn sich unsere Jüngsten beim Training oder Wettkampf auf unserer Roller- und Skaterbahn auf die berüchtigte Abfahrt Müller`s Loch begeben und vor ihnen sich aber eher ein ,schwarzes Loch’ auftut und sie in die Finsternis abtauchen, wollen wir daher die unzureichenden energiefressenden alten „Straßenfunzeln“ austauschen und auf ökologische leistungsfähige LED-Strahler umrüsten.“

Übrigens, so Geschäftsführer Andre Schüller mit Blick auf die Beleuchtung: „Wir haben hier die einzige beleuchtete Rollerbahn in NRW.“

Lesen Sie auch:Marsberg: Immer mehr Corona-Fälle in ungeimpfter Familie

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon