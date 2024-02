Sechs spontane Date-Ideen für den Valentinstag im Sauerland

Hochsauerlandkreis. Romantik pur im Sauerland: Sechs kuschelige Hotspots und Abenteuer für Paare, die am Valentinstag ein ganz besonderes Date suchen.

Der Valentinstag kommt oft überraschend. Paare im Sauerland können allerdings sehr spontan noch romantische Stimmung aufkommen lassen - mit diesen sechs Tipps.

Knutschen im Landschaftskino in Winterberg

Mit einem Picknick im Landschaftskino Winterberg kommt schnell romantische Stimmung auf. Foto: WP

Unweit der Vogelstange in Elkeringhausen oberhalb des Kurparks ist das Landschaftskino. Auf den Liegebänken können Paare eng aneinandergekuschelt die Sicht auf die Winterberger Hochfläche genießen, wenn das Wetter trocken bleibt. Am besten werden eine kuschelige Decke und ein Picknickkorb mit süßen Leckereien und einer Thermoskanne eingepackt, dann kann der romantische Hotspot so richtig genossen werden.

Zusammenhalten im Escape Room Winterberg, Marsberg oder Willingen

Im Escape Room Winterberg ist Teamwork gefragt. Foto: Stefanie Bald

Paare, die sich mal wieder einer neuen Herausforderung stellen wollen, können zu zweit in einem Escape-Room ihren Zusammenhalt unter Beweis stellen. So bietet beispielsweise der Escape-Room in Winterberg noch am Valentinstag Termine an. Im Raum „Zurück in die Vergangenheit“ können zwei Spieler in 60 Minuten gemeinsam Rätsel lösen und dem Geheimnis auf die Spur kommen. Escape-Spielräume gibt es aber nicht nur in Winterberg, in Willingen könne Paare draußen auf Rätseltour gehen und auch in Marsberg gibt es die Möglichkeit, eine besondere Stadtrallye zu erleben.

Termine können online reserviert werden unter: www.escaperoomwinterberg.de

Auf Tuchfüllung gehen in Sauerländer Romantikhotels

Im Hotel Liebesglück wird es rasch romantisch. Foto: Frank Güttler

Es soll romantisch werden und darf ruhig eine Übernachtung beinhalten? Romantik auf die Fahne geschrieben hat sich das Romantikhotel Berghotel Astenkrone Altastenberg und auch das Hotel Liebesglück in Winterberg verspricht romantische Stunden. Im Romantikhotel Knippschild in Kallenhardt kann ebenenso gemeinsam bei einem Dinner und romantischer Atmosphäre entspannt werden wie im Romatikhotel Störmann in Schmallenberg. In den Romantikhotels kann neben Wellness oft auch ein Dinner gemeinsam genossen werden. Für Paare, die eine spontane Auszeit brauchen ideal.

Gemeinsam Abenteuerlust erleben in der Kletterhalle Willingen

Paare können in Willingen bouldern und die Kletterhalle ausprobieren. Foto: Andreas Arnold / dpa

Hier kommen Paare mit 180 Routen in der großen Kletterhalle in Willingen in Abenteuerlaune, „von kinderleicht bis hartes Profilevel, hier ist für jeden was dabei“, heißt es seitens der Betreiber und Paare können sich nicht nur auspowern, sondern auch ihren Zusammenhalt beweisen. Nach einer Einweisung können Paare ganz schnell in den Kletterspaß starten, die Ausrüstung ist im Preis inbegriffen. Wichtig: Vorher in der Kletterhalle anrufen um Verfügbarkeiten zu testen.

Informationen auf www.kletterhalle-willingen.de

Urlaubsfeeling und Partystimmung in einer Winterberger Hütte

Die Schanze in Winterberg ist das Ausflugsziel am Wahrzeichen des Tourismusortes. Foto: Privat / WP

Wer nicht gleich die ganze Nacht weg will und dennoch auf der Suche nach winterlich-romantischem Urlaubsfeeling ist, kann sich für ein paar Stunden in einer der Winterberger Hütten verabreden. Hier gibt es nicht nur tolle Aussichten, wie in „Die Schanze“ in Winterberg, sondern auch leckeres Essen und richtig gute Laune. Beliebte Hütten sind unter anderem Quick’s Skihütte, die Nordhang Jause oder Möppi’s Hütte. Aber vorsicht: Manche Hütten haben Ruhetage, die auch auf den Valentinstag fallen.

Infos zu den Hütten in und rund um Winterberg findet ihr hier.

Gemeinsam lernen in den Sauerländer Museen

Das Sauerland-Museum in Arnsberg. Foto: Chiara Menke

Wissenswertes in den Museen im Sauerland zu lernen, kann gemeinsam doppelt so schön sein - insbesondere, wenn Paare Händchenhaltend durch die Ausstellung spazieren und über Kunst, Kultur und Wissen diskutieren können. Das geht nicht nur im Museum Haus Hövener in Brilon, sondern auch im Sauerlandmuseum in Arnsberg. Hier können tolle Exponate und Kunstausstellungen bewundert werden, während im Briloner Museum auch lokale Vergangenheit gezeigt wird.

