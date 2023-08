Seifenkistenrennen in Hesborn: Alles Wichtige zum Event

In Hesborn findet am 12. August ein Seifenkistenrennen statt.

Vor 25 Jahren fand das letzte Seifenkistenrennen in Hesborn. Jetzt lebt das Event wieder auf. Und es hat definitiv Kultfaktor.

Hesborn. Vor 25 Jahren war es im wahrsten Sinne des Wortes ein echter Straßenfeger, jetzt lebt es wieder auf: Das Seifenkistenrennen in Hesborn. 55 Starter haben sich für den kommenden Samstag, 12. August, abschüssigen Bollerberg-Piste ab dem Wanderparkplatz Hohe Schlade angemeldet und werden für ein ganz besonderes Spektaktel sorgen.

In den Neunzigerjahren war das Seifenkistenrennen der Hesborner Kolpingsfamilie Kult und lockte jedes Mal neben vielen hochmotivierten Fahrern auch reichlich Zuschauerinnen und Zuschauer zum Anfeuern an die Strecke. Der Organisations- und Sicherheits-Aufwand war jedoch für die wenigen Verantwortlichen der Kolpingsfamilie immens, deshalb wurde die Veranstaltung seinerzeit ad acta gelegt.

Gefahren wird auf der auf der sagenumwobenen Kreuzbergpiste

Jetzt haben sich die Kolpingbrüder mit echten Spezialisten für Tempo und große Rennen zusammengetan: Dem Motorsportclub Hesborn. Gemeinsam haben die beiden Vereine in den vergangenen Monaten den Rahmen für eine Neuauflage des Seifenkistenrennens auf die Beine gestellt.

Gefahren wird wie vor 25 Jahren ab dem Wanderparkplatz Hohe Schlade auf der sagenumwobenen Kreuzbergpiste unterhalb des Bollerberges bis zur Kolpinghütte. Die Strecke ist gute 700 Meter lang und beinhaltet als besonderen Nervenkitzel eine steile Rechtskurve. Holger Mause aus Hallenberg, der vor einem Vierteljahrhundert zuletzt den Seifenkisten-Wanderpokal gleich dreimal gewonnen hat, stellt diesen wieder zur Verfügung. Viele Rennfahrer von damals haben bereits ihre Bandscheiben gelockert und zugesagt, wieder in eine Seifenkiste zu steigen. Neben Einzelfahr-Wettbewerben in verschiedenen Altersgruppen für Kinder, Damen und Herren finden auch Team-Rennen statt. Mehrere Clubs, Stammtische und Vereine haben sich angemeldet und dafür unter höchster Geheimhaltung ihre obskuren Gefährte aufgemotzt. Einzige Bedingung dabei: Es darf keinen Motor haben. Und eine gut funktionierende Bremse ist absolute Pflicht. Ansonsten ist ab drei Rädern aufwärts so ziemlich alles an fahrbaren Untersätzen erlaubt. Sicherheit ist natürlich oberstes Gebot und wird vor dem Rennen überprüft. Neben den Rennsiegern wird auch die originellste Seifenkiste prämiert.

Freitag startet das Training – Samstag sind die Rennen

Am Freitag besteht von 16 bis 19 Uhr die Möglichkeit für Trainingsläufe und eventuelle letzte Kampf-Strategien. Samstag ab 10 Uhr wird es dann ernst an der Rennpiste, die verschiedenen Wettbewerbe ziehen sich bis in den späten Nachmittag.

Da der Andrang im Vorfeld bereits so groß war, sind keine spontanen Anmeldungen mehr möglich. Die Organisatoren freuen sich über reichlich Publikum in Hesborn, für passende Verpflegung ist gesorgt.

