Sekundarschule Marsberg setzt auf selbstständiges Lernen

Marsberg. Welche ist die richtige für mein Kind? Im Schulcheck stellen sich die Schulen im Altkreis Brilon vor. Jetzt: Die Schule am Eresberg in Marsberg.

In unserem WP-Schulcheck stellen sich weiterführende Schulen im Altkreis Brilon vor. Dazu wurden von den Schulen Angaben zu Daten, Profilen, Schwerpunkten und digitalen Möglichkeiten gemacht, um den Eltern der künftigen Fünftklässler aus Brilon, Olsberg, Winterberg, Hallenberg, Medebach und Marsberg einen ersten Eindruck zu vermitteln und als Entscheidungshilfe zu dienen. Denn: Welche ist die richtige Schule für das eigene Kind? Heute: Schule am Eresberg – Sekundarschule Marsberg

1. Was macht Sie besonders stolz, wenn Sie auf Ihre Schule blicken?

Unsere Schule ist ein Ort, an dem Vielfalt und Gemeinschaft gelebt wird. Ich bin stolz darauf, dass wir Schüler*innen aus 23 Ländern bei uns haben. Es ist inspirierend zu sehen, wie unsere Schüler*innen aus verschiedenen Kulturen und Hintergründen zusammenkommen, um voneinander zu lernen und zu wachsen. Unser Team ist engagiert und leidenschaftlich darin, unsere Schüler*innen das bestmögliche Lernen zu ermöglichen. Es ist unglaublich erfüllend zu sehen, wie unsere Schüler*innen wachsen, lernen und Erfolge erzielen, ob es sich um fachliches Wissen, sportliche oder künstlerische Erfolge handelt. Wir haben eine Schulkultur geschaffen, die auf Respekt, Toleranz und Zusammenarbeit basiert. Es ist ermutigend, zu sehen, wie wir diese Werte täglich umsetzen.

2. Welche Werte möchten Sie Schüler/innen vor allem vermitteln?

Als „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ ist es mir wichtig, dass wir alle miteinander respektvoll umgehen, denn ohne Respekt ist auch jede soziale Interaktion nicht möglich. Ich möchte, dass die Schüler*innen sich selbst, andere und ihre Umgebung und die Meinungen anderer respektieren. Schüler*innen als ausgebildete Streitschlichter*innen sind Ansprechpartner bei Fragen der Mitschüler*innen. Außerdem ist es wichtig, dass unsere Schüler*innen Verantwortung für ihr eigenes Lernen, ihr Verhalten und ihre Handlungen übernehmen. Neben dem fachlichen Wissen spielen vor allem Soft-Skills eine immer größere Rolle in der Berufswelt. In der heutigen Welt ist es wichtig, effektiv in Teams zu arbeiten. Ich möchte, dass unsere Schüler*innen lernen, zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Die Bedeutung des lebenslangen Lernens spielt eine immer wichtigere Rolle, sodass es mir wichtig ist, dass unsere Schüler*innen die Bedeutung lebenslangen Lernens verstehen, damit sie sich neues Wissen und neue Fähigkeiten aneignen können. Auch ist es mir wichtig, dass die Schüler*innen lernen, Unterschiede zu akzeptieren und zu respektieren. Sie sollen lernen, offen für verschiedene Kulturen, Religionen und Meinungen zu sein. Als Schule der Zukunft engagieren wir uns stark für Nachhaltigkeit. Unser grünes Klassenzimmer mit unseren Bienen ist nur ein Beispiel von vielen.

3. Beschreiben Sie das Lernkonzept, das an Ihrer Schule verfolgt wird.

Selbstständiges Lernen ist einer der didaktischen Schwerpunkte der Schulform „Sekundarschule“. Unser Konzept der „Lernzeit“ soll die Schüler*innen im Laufe ihrer Schulzeit befähigen, zunehmend Verantwortung für die eigenen Lernprozesse zu übernehmen. „Wir lernen voneinander und miteinander!“ Jede*r Schüler*in ist einzigartig und hat unterschiedliche Lernstile und -geschwindigkeit. Daher legen wir großen Wert auf individuelles Lernen. Unsere Lehrkräfte unterstützen die Schüler*innen im Unterricht, um sicherzustellen, dass jede*r Schüler*in ihr/sein Potenzial ausschöpfen kann. Wir integrieren praxisorientierte Lernaktivitäten in unserem Unterricht, wie zum Beispiel Projekte, Experiment oder Exkursionen. Diese Aktivitäten ermöglichen es den Schüler*innen, das Gelernte in realen Kontexten anzuwenden und zu verstehen. Auch fächerübergreifendes Lernen mit den damit verbundenen Kompetenzen spielt bei uns eine große Rolle. Auch der soziale Aspekt greift bei uns nicht zu kurz. Wir fördern die Zusammenarbeit und Teamarbeit. In unserem Unterricht gebrauchen wir digitale Hilfsmittel verantwortungsbewusst. Das generationsübergreifende Projekt „Jung lehrt Alt“ ist für uns ein Gewinn. Unsere ausgebildeten Medienscouts stellen ihre Expertise für ihre Mitschüler*innen gerne zur Verfügung. Dabei kennen sie die Möglichkeiten und Gefahren digitaler Medien.

Die Sekundarschule Marsberg hat zwei Gebäude. Foto: Sekundarschule Marsberg

1. Name der Schule: Schule am Eresberg – Sekundarschule Marsberg

2. Homepage: www.sekundarschule-marsberg.net

3. Motto (falls vorhanden): „Wir leben und lernen gemeinsam!“

4. Schulleitungsteam: Nektaria Bader (Schulleiterin), Rita Vogt (stellvertretende Schulleiterin), Sabine Hoffmann (Didaktische Leitung), Torsten Lichau (Abteilungsleitung I) und Andreas Funke (Abteilungsleitung II)

5. Schülerzahl: 514

6. Anzahl Lehrer: 51

7. Referendare: /

8. Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 19

9. Schulbeginn: 7:30 Uhr

10. Betreuung und Verpflegung: Übermittagsbetreuung für die Jahrgangsstufen 5-7: vielfältigen Angebote wie Spielangebote in der Dreifachsporthalle, Spieleausleihe, Kicker, Bibliothek, Leselounge, Selbstlernzentrum und Tischtennis. Übermittagsangebote für die Jahrgangsstufen 8-10: Volleyball, Teestube, Kicker, Dart und Billard. Zusatzangebot für alle Jahrgangsstufen: Insekten und Pflanzen im Grünen Klassenzimmer.

Verpflegung: Mensa.

11. Was passiert im Fall des Unterrichtsausfalls: Bei Vertretungssituation greift das schuleigene Vertretungskonzept. Im Falle eines Lockdowns greift das schuleigene Konzept entsprechend der ministerialen Vorgaben (Aufgabenstellung, Hochladen der Schüler/innenarbeiten sowie Besprechung, Korrektur und Bewertung über die schuleigene Moodle-Plattform/IServ, interaktive Übungen).

Individuelle Förderung: Als Schule des gemeinsamen Lernens wird in jedem Fach individuell gefördert und entsprechend der sonderpädagogischen Schwerpunkte differenziert. Unsere Doppelbesetzung der Klassenleitung bietet einen soliden Standard für individuelle Förderung. Auch unser Multiprofessionelles Team flankiert die sonderpädagogische Arbeit. Die Klassenräume sind Differenzierungsräumen angeschlossen, die über die Binnendifferenzierung hinaus, eine Arbeit in kleinen Lerngruppen ermöglicht. Ab der Jahrgangsstufe 7: Differenzierung in den Fächern Mathematik und Englisch (Erweiterungs-/Grundkurse); Wahlpflichtunterricht: Arbeitslehre (Hauswirtschaft, Technik), Darstellen und Gestalten, Französisch (als zweite Fremdsprache) und Naturwissenschaften. Klassen- bzw. Kursarbeiten und Lernzeitaufgaben auf unterschiedlichen Niveaustufen; Ab der Jahrgangsstufe 8: Differenzierung im Fach Deutsch (Erweiterungs-/Grundkurs) und Spanisch als dritte Fremdsprache; im Ergänzungsunterricht wird Förderunterricht in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch angeboten sowie Sport und Gesundheit, Mediengestaltung, künstlerisches Arbeiten und das Grüne Klassenzimmer; Ab der Jahrgangsstufe 9: Physik

12. Sprachen: Ab Jahrgangsstufe 5: Englisch; Ab Jahrgangsstufe 7: Französisch, Ab Jahrgangsstufe 9: Spanisch

13. AGs: Mädchen – AG, Stay Cool – Gefühle verstehen und beherrschen, Fußball – AG (Partnerschule des DFB)

14. Schüleraustausch: Poznan (Polen – IX Liceum) und Lillers (Frankreich – College Leo Lagrange)

15. Schwerpunkte/Profile: Berufliche Orientierung, Sprachbildung, Soziales Lernen und Engagement, Busguides, Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage, Schule der Zukunft, Grünes Klassenzimmer, Ehrenberger/in (ehemals Schüler/in des Monats), Medienscouts, Gesundheit, Stärkenförderung, Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit

16. Ausstattung in Digitalisierung: Alle Räume verfügen über W-Lan, Whiteboard und Apple – TV. Weiterhin stehen sieben Tabletkoffer für die Schülerschaft zur Verfügung.

