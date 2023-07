Sekundarschule Olsberg-Bestwig feiert erfolgreichen Jahrgang

In einer feierlichen Zeremonie erhielten 100 Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Olsberg-Bestwig ihre Abschlusszeugnisse.

Olsberg/Bestwig. Die Sekundarschule Olsberg-Bestwig verabschiedete jetzt ihren Entlassjahrgang 10 sowohl am Hauptstandort Olsberg wie am Teilstandort Bestwig in einer gelungenen Feierstunde.

Die Abschlussklasse 10c der Sekundarschule Olsberg-Bestwig. <p/> <p/> Foto: Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Zuvor feierten Pastor Krieger und Pastor Laubhold in der St.-Nikolaus-Kirche Olsberg einen von der Schule mitgestalteten Abschlussgottesdienst. Die Bürgermeister beider Kommunen, Ralf Péus (Bestwig) und Wolfgang Fischer (Olsberg) überbrachten dabei jeweils die Glückwünsche der Schulträger.

Selbst anpacken

Bürgermeister Fischer bedankte sich ebenso wie Bürgermeister Peus bei den Lehrkräften für die geleistete Arbeit und sprach die Einladung aus, sich nicht nur beruflich, sondern auch politisch und ehrenamtlich zu engagieren: „Verlasst euch nicht allein auf den Staat, sondern packt selbst mit an und bringt euch in die Gemeinschaft ein. Die Gesellschaft braucht euch.“

Die Abschlussklasse 10b der Sekundarschule Olsberg-Bestwig. Foto: Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Schulleiter Michael Aufmkolk ging in seiner Rede auf die Begriffe Ehrgeiz, Vandalismus und Achtsamkeit ein und forderte die Schülerinnen und Schüler auf, sowohl auf sich als auch auf andere zu achten. Besonders wünschte er sich auch die Achtung der Freiheitsrechte und des Bildungsrechts, damit allen Mitgliedern unserer Gesellschaft ein Auskommen in Frieden und Freiheit ermöglicht wird. Passend dazu wurde allen Schülerinnen und Schülern eine Ausgabe des Grundgesetzes überreicht.

50 Prozent erreichen Mittlere Reife

Abschließend nahmen sodann die 35 Schülerinnen und Schüler in Bestwig und die 65 Schülerinnen und Schüler in Olsberg ihre Abschlusszeugnisse

Die Abschlussklasse 10a der Sekundarschule Olsberg-Bestwig. Foto: Sekundarschule Olsberg-Bestwig

entgegen. Insgesamt erreichten wieder knapp 50 Prozent des Jahrgangs die Mittlere Reife oder die Qualifikation für den Besuch der gymnasialen Oberstufe - ein erfreuliches Ergebnis, aus dem man schließen kann, dass die Aufarbeitung der verlorenen Lerninhalte aus der Zeit der Corona-Pandemie insgesamt gelungen ist.

