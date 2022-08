Selbst am Kahlen Asten wird die 30-Grad-Marke überschritten

Ganz so heißt wird es hoffentlich nicht werden. Aber die 30-Grad-Marke soll selbst am Kahlen Asten gerissen werden.

Hochsauerland. Der Sommer dreht erneut auf! Es wird heiß! Bis zu 35 Grad sind am Donnerstag auch bei uns im Sauerland drin. Hier der Wetter-Trend!

Nach einem wechselhaften Start in den August setzt nun bereits wieder die nächste Hochdruckperiode mit deutlich ansteigenden Temperaturen an. Letzte Restwolken lösen sich im Laufe des Dienstags auf und anschließend zeigt sich die Sonne gnadenlos und treibt die Temperaturen am Donnerstag auf Werte zwischen 30 und 35 Grad.

Das Wetter auf dem Berg

Mit dem Juli geht rund um den Vater der Sauerländer Berge der zweite sehr hochsommerliche Monat 2022 zu Ende. So war der Monat im Vergleich zu den vergangenen 30 Jahren zwar nur um gut ein Grad zu warm, die Sonne zeigte sich aber erneut über 230 Stunden lang und damit etwa 30 % länger als in einem normalen Juli. Bis auf einige kräftige Schauer und Gewitter zum Monatsende hat es zudem diesen Monat nur wenig geregnet. Der August begann am Montag mit wichtigen Niederschlägen, die den trockenen Böden etwas Nachschub lieferten. Dieser wird nun dringend gebraucht, denn die Sonne zeigt sich in den kommenden Tagen wiederum erbarmungslos. Letzte Restwolken lösen sich im Laufe des Dienstags auf und dann scheint die Sonne von einem nur leicht bewölkten Himmel. Zudem macht sich wiederum Mittelmeerluft auf den Weg ins Sauerland. Sie treibt die Werte rund um Winterberg zunächst auf knapp über 20 Grad, am Mittwoch werden bereits 27 oder 28 Grad gemessen und am Donnerstag konnte auch auf dem Kahlen Asten bereits zum dritten Mal in diesem Jahr die 30 Grad-Marke fallen. Erst im Laufe des Nachmittags und am frühen Abend sorgen erste Schauer oder einzelne Gewitter für eine beginnende Abkühlung.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Sowohl am vergangenen Freitag als auch in der Nacht zum Montag zogen Schauer und teilweise auch einige Gewitter über das östliche Sauerland hinweg. Sie zeigten sich unserer Region doch sehr gewogen, denn es war keinesfalls sicher, dass tatsächlich diese Mengen fallen würden. So kam auch der Raum Marsberg örtlich auf etwa 30 Liter pro Quadratmeter, in Giershagen haben wir beispielsweise 28 Liter gemessen. An unserer Station in Westheim fielen allerdings an beiden Tagen zusammen nur 7 Liter pro Quadratmeter in den Messbecher. Diese großen Unterschiede sind typisch für sommerliche Schauerwetterlagen und damit auch charakteristisch für diesen Sommer, welcher bisher kaum großflächige, von Tiefdruckgebieten verursachte Niederschläge produziert hat. Dies wird auch der August auf längere Zeit nicht tun, denn die nächste Hochdrucklage kündigt sich an, welche am Dienstag mit Temperaturen bis 27 Grad beginnt und am Donnerstag ihren nächsten Höhepunkt mit bis zu 35 Grad erreicht. Dazu ist die Luft zunächst wieder staubtrocken und die Verdunstung in der Natur sehr hoch. Erst am Donnerstagnachmittag nehmen die Wolken zu und nachfolgend kann es erste Schauer oder Gewitter geben.

Das Wetter für den Nordkreis

„Hitzewelle“ ist wohl eines der markanten Wörter des Sommers 2022. Sehr beliebt war und ist dieses Wort in den Medien und wird teilweise schon sehr weit vor der nächsten sommerlichen Phase angekündigt. Das Sauerland hat in diesem Jahr bisher zwei sehr markante Hitzephasen erlebt. Die eine steht bereits sehr früh in der Statistik. Am 3. Juniwochenende wurden rund um Olsberg und Brilon um 32 Grad gemessen, noch deutlicher und schweißtreibender war die Hitze rund um den 20.7., wo in Olsberg bis zu 36 Grad erreicht wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch in dieser Woche nochmals nah an diesen Spitzenwert herangeht. Ein neues Hochdruckgebiet zapft die heiße Mittelmeerluft ab Dienstag an und Tag für Tag klettern die Temperaturen weiter in die Höhe. So sind es zunächst um 26 Grad zu erwarten, am Mittwoch wird die 30 Grad-Marke bereits knapp überschritten und am Donnerstag sind meist um 33 Grad, im Ruhrtal vielleicht auch bis zu 35 Grad möglich. Dazu lösen sich letzte Wolken am Dienstagvormittag auf und nachfolgend scheint die Sonne. Der Mittwoch ist dann ein nahezu durchweg freundlicher und trockener Tag, ebenso beginnt der Donnerstag ohne Wolken. Mit Annäherung eines Tiefdruckgebietes bilden sich diese aber im Laufe des Tages und dann sind ab dem frühen Abend auch einige Schauer oder Gewitter möglich.

Trend:

Nach dem heißen Donnerstag kühlt es zum Freitag deutlich ab. Mehr als 17 - 23 Grad werden nicht mehr erreicht. Ähnliche Höchstwerte prägen auch das Wochenende, dazu ist es schon meist trocken bei längerem Sonnenschein. In der neuen Woche setzt sich das Sommerwetter insgesamt weiter fort. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

