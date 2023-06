Senior versucht, Laubenbrand mit Gartenschlauch zu löschen

Nachlöscharbeiten an der ausgebrannten Gartenhütte in Assinghausen.

Olsberg. Eine brennende Gartenhütte hat am Mittwoch zu einem Feuerwehreinsatz in Olsberg geführt. Die Flammen setzten auch Büsche und Bäume in Brand.

Ein 79-Jähriger hat am Mittwoch in Olsberg versucht, seine brennende Gartenlaube zu löschen. Mit einem Gartenschlauch sei er zu Werke gegangen, berichtete am Abend die Feuerwehr. Doch erst Feuerwehrleute machten den Flammen den Garaus.

Er sei bei Arbeiten im Garten von dem Brand überrascht worden, habe der Senior laut Feuerwehr berichtet. Er habe plötzlich hinter sich Brandgeräusche gehört und dann gesehen, wie Flammen aus seinem Geräteschuppen geschlagen seien, teilte die Feuerwehr mit.

Gartenlaube war nicht mehr zu retten

Der 79-Jährige habe sodann noch seinen Rasenmäher aus den Flammen gerettet, berichtete die Feuerwehr. Dann habe er, wie die Feuerwehr mitteilte, „eigene Löschversuche unternommen.“

Gut, dass die Feuerwehr unterwegs war. Mit 21 Helfern in fünf Fahrzeugen rückten der Löschzug Bigge-Olsberg an. Die Hütte war nicht mehr zu retten, doch die Flammen hatten bereits auf angrenzende Büsche und Bäume übergegriffen, die wegen der Trockenheit reichlich Angriffsfläche geboten hätten, teilte die Feuerwehr mit.

Die Feuerwehr verhinderte, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Zur Brandursache gab es am Mittwochabend noch keine Erkenntnisse.

