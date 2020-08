Serie von Bikepark-Unfällen – Mann in Brilon schwer verletzt

Brilon. Die Serien von Bikeparkunfällen geht weiter: In Brilon wird ein 35 Jahre alter Mann schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wird angefordert.

Am Sonntag gegen 15:10 Uhr kam es nach Angaben der Polizei zu einem Unfall in einem Bike-Park an der L 870 in Brilon. Ein 35-jähriger Mann befuhr den Park und verlor die Kontrolle über sein Fahrrad.

Der Bad Driburger verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Zuletzt hatte die Polizei innerhalb einer Woche drei schwere Unfälle im Bikepark Winterberg gemeldet. Alle drei Fahrer mussten in eine Klinik - in einem Fall wurde ebenfalls ein Rettungshubschrauber alarmiert.