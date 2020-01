Sexuelle Belästigung: Arzt aus Raum Brilon beteuert Unschuld

Der Mediziner aus dem Altkreis Brilon war Mitte November 2019 vor dem Amtsgericht Brilon nach mehreren Verhandlungstagen wegen sexueller Belästigung zu einer Geldstrafe von 5625 Euro verurteilt worden.

Jetzt hat sein Verteidiger, Rechtsanwalt Oliver Brock, Berufung gegen das Urteil eingelegt. Brock hatte bereits in seinem Plädoyer gesagt, dass seiner Ansicht nach in dem Prozess „viele Punkte offen“ und Fragen unbeantwortet geblieben seien. Der Fall wird jetzt am 3. Juli vor der Berufungskammer am Landgericht Arnsberg neu aufgerollt.

Frau sagte vor Gericht unter Eid aus

Während der Verhandlung hatte der Krankenhausarzt seine Unschuld beteuert und im „letzten Wort“ mehrfach versichert, „nichts gemacht“ zu haben.

Das Amtsgericht hatte indes keine Zweifel an der Schuld des Mannes: Nach Auffassung des Richters hatte der Arzt an einem Herbsttag 2018 im Aufzug eine 23-Jährige Pflegeschülerin umarmt, mit seinem Körper an die Wand gedrückt und versucht, sie zu küssen.

Oberamtsanwalt Schauer und Richter Härtel glaubten der Pflegeschülerin, dass sich alles genau so abgespielt hat, wie es die junge Frau vor einem Jahr gegenüber der Polizei und dann auch - unter Eid - am ersten Verhandlungstag vor dem Amtsgericht Brilon geschildert hatte. Der Oberstaatsanwalt hatte die Tat in den „unteren kriminellen Bereich“ eingestuft.