Der Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg (CDU) aus dem HSK setzt am bei Twitter Montagabend einen Tweet ab: „Wie wäre es, wenn Christian Drosten u.a. mal einen Monat keine Interview geben würde?“ Der Politiker, der gebürtig aus Brilon stammt versieht den Tweet unter anderem mit den Hashtags Rationalität, Lautsprecher und „jedentagseineneuesaudurchsdorftreiben“.

In dem Twitter-Beitrag bezieht sich Sensburg auf einen Beitrag des Fernsehsenders NTV, in dem Virologe Christian Drosten als Mitglied der Gesellschaft für Virologie unter anderem vor der Idee der Herdenimmunität im Kampf gegen Corona warnt. Bei Facebook setzt Sensburg einen gleichlautenden Post ab.

Shitstorm bei Twitter – Heftige Kritik

Wenige Stunden nach Absetzen des Tweets gibt es bereits mehr als 400 Antworten. Die Reaktionen sind teils heftig. Sensburg wird hart kritisiert. Auch die Sauerlandpraxis aus Medebach bezieht Stellung und lobt das Krisenmanagement vor Ort und kritisiert die überregionale Politik , die“Verwirrung“.

„Wenn Sie, Ihre Fraktion und die, von Ihrer Fraktion geführte Regierung denn dann mal ein Krisenmanagement gefunden haben,könnte sich der Doktor wieder seiner arbeit widmen“, heißt es von einem Nutzer. „Hatten Sie einen Clown zum Abendbrot“ fragt ein anderer. In weiteren Beiträgen wird der CDU-Politiker beleidigt, seine Partei für das Management in der Corona-Krise kritisiert und Sensburg selbst in die Nähe von Corona-Leugnern gestellt. Von dieser Seite bekommt Sensburg vereinzelt Zustimmung unter dem Tweet: „Drosten wird sich bald schon für seinen psydowissenschaftlichen PCR-Dreck-Pandemie-Trick vor Gericht verantworten müssen“, schreibt einer.

Auch bei Facebook überwiegend Gegenstimmen

Bei Facebook sind die Reaktionen milder. Es gibt auch deutlich weniger Reaktionen. Aber auch dort erhält Sensburg überwiegend Widerspruch: „Wie wäre es mal Herr Sensburg, wenn die Politiker Fachleute einfach mal zu Wort kommen lassen lässt“, heißt es in einem Beitrag.

Sensburg kritisiert Corona-Berichterstattung

In einem weiteren Twitter-Tweet vom 12. Oktober kritisiert Sensburg die Medienberichterstattung in der Corona-Krise. Die Bürger seinen nicht von den Regeln der Politik verunsichert, sondern durch die Berichterstattung.

Die WP-Redaktion hat am Vormittag ohne Erfolg versucht,Patrick Sensburg für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Reaktion des HSK-Politikers wird in dem Artikel zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt.