Sieben Jahre in Marsberg

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sieben Jahre in Marsberg

In Marsberg hatte C & A im Jahr 2009 im Kaufhaus Henke in der Hauptstraße eine Filiale eingerichtet.

Die war im Sommer 2016 wieder geschlossen worden.