Siedlinghausen: Intensiver Einsatz für’s eigene Bad im Dorf

Siedlinghausen. Der Bäderverein Siedlinghausen erhält das Frei- und Hallenbad und organisiert Aktionen wie das Nachtbaden. Ein Einsatz, der sich lohnt.

Um Menschen die Möglichkeiten zu zeigen, wie sie Anschluss finden und sich engagieren können, wie sie neue Freunde oder aber neue Hobbys kennenlernen können, stellt die Westfalenpost in einer neuen Serie die heimischen Vereine im Vereinspass vor.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Dazu wurde eine Auswahl von Vereinen kontaktiert. Vereine, die bisher noch nicht kontaktiert wurden und sich gerne in der Westfalenpost vorstellen wollen, können sich an brilon@westfalenpost.de wenden. So kann der WP-Vereinspass nicht nur dafür sorgen, dass Menschen sich leichter vernetzen und für die Region einsetzen können, sondern dass die Vereine hier – die so wichtige Arbeit für unsere Heimat leisten – gestärkt werden. Dieses Mal: Der Bäderverein Siedlinghausen e.V

„Uns ist wichtig, den Verein und die Entwicklung der Bäder voranzubringen. Das ist das gemeinsame Ziel.“ Foto: Verein / WP

Wann und warum wurde Ihr Verein gegründet?

Sven Westphal: Der Verein wurde am 1. Juni 2006 gegründet. Die Bäder, also das Hallen- und Freibad, wurden da von der Kommune übernommen.

Was macht Ihren Verein aus?

In unserem Verein sind alle willkommen und können mitmachen. Uns macht ein starker Zusammenhalt im Vorstand und im Verein allgemein aus. Uns ist wichtig, den Verein und die Entwicklung der Bäder voranzubringen. Das ist das gemeinsame Ziel. Sehr viele ehrenamtliche Helfer, ob für regelmäßige oder außerordentlich anfallende Arbeiten, egal ob Mitglied oder nicht, unterstützen uns. Wichtig ist: Die Bäder und vor allem das Freibad haben positive Auswirkungen auf den ganzen Ort Siedlinghausen

Lesen Sie auch: Sturz im Bikepark Winterberg: Steffi kämpfte ums Überleben

Wie oft trifft sich der Verein?

In der Regel treffen wir uns einmal pro Jahr auf der Hauptversammlung. Einzelne Kompetenzteams wie für die Technik, die Aufsichten oder der Vorstand treffen sich öfter in unregelmäßigen Abständen.

Welche Aktionen organisiert der Verein?

Wir bieten Schwimmkurse für Anfänger und Nichtschwimmer, sind ansprechbar von der Wassergewöhnung bis zum Seepferdchen. Unser Kompakt-Schwimmkurs findet ab dem 24. Juli wieder statt und es sind noch Plätze frei. Wir bieten aber auch Wassergymnastik im Hallenbad. Verschiedene Badegruppen können im Hallenbad trainieren, wie die Rheumagruppe. Manchmal findet das Nachtschwimmen bis 23 Uhr statt, Abendschwimmen jeden Mittwoch. Die Loungebar öffnet ebenfalls mittwochs. Verschiedene Events sind tatsächlich geplant, aber noch nicht spruchreif

Wie können sich Vereinsmitglieder einbringen?

Durch regelmäßige Arbeitseinsätze, beispielsweise Rasenmähen, Hecke schneiden, Vorbereitungen der Saison. Wir brauchen natürlich auch Badeaufsichten und eine Überwachung der Technik. Mitglieder unterstützen uns bei Events und der Werbung neuer Mitglieder.

Auch Nachtschwimmen wird dank des Vereins angeboten. Foto: Verein / WP

Vereinspass

Vorsitzender/Ansprechpartner: Jochen Susewind

Anschrift: An der Linde 2, 59955 Winterberg

Homepage: www.baederverein-siedlinghausen.de

Facebook: Bäderverein Siedlinghausen e.V.

E-Mail: kontakt@baederverein-siedlinghausen.de

Instagram: baederverein_siedlinghausen

Telefonnummer: 02983 9695003

Mitgliederzahl: 455

Mitgliedsbeitrag: 18 Euro

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon