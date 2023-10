Siedlinghausen: Viel Leerstand, aber es gibt bald auch Neues

Siedlinghausen. In Siedlinghausen stehen einige Ladenlokale leer, aber es gibt auch positive Entwicklungen. Der Gewerbeverein sagt, wo sich etwas verändert.

Bäcker, Metzger, Lebensmittel, Geldautomat, Post, Friseur, Gasthof, Schreibwaren, Arztpraxen, Physiotherapie und Blumen – was die Grundversorgung angeht, ist Siedlinghausen nach wie vor gut aufgestellt. Im Ort bekommt man Vieles, was den täglichen Bedarf abdeckt. Doch, wer durch die Hochsauerlandstraße schlendert, sieht auch: Es gibt viel Leerstand und das möchte der Gewerbeverein gern ändern.

In dem zurzeit leerstehende Imbiss an der Ecke Hochsaueralndstraße/Sorpestraße gibt es demnächst ein neues gastronomisches Angebot. Foto: Jutta Klute

„Mahlzeit by Weigels“

Die gute Nachricht vorweg: Es ist einiges im Fluss. Das machen Markus Biene, Tobias Klauke und Teresa Nagel vom Vorstand des Gewerbevereins bei einem Gespräch mit der WP deutlich. So soll beispielsweise in den leerstehenden Imbiss an der Kreuzung zur Sorpestraße schon bald wieder Gastronomie einziehen. Im Frühjahr war dort der Betrieb eingestellt worden. Geplant ist, dass ab etwa Mitte November dort „Mahlzeit by Weigels“ einzieht. Dabei handelt es sich um ein gastronomisches Angebot des Hotels Weigel aus Silbach. Dafür sollen die Räumlichkeiten in Siedlinghausen zunächst komplett renoviert werden. Angeboten werden dort künftig klassische Imbiss-Gerichte und wechselnder Mittagstisch. Es soll die Möglichkeit geben, vor Ort zu essen oder auch die Gerichte To-Go mitzunehmen.

Tanja Lechtenberg betreibt den Kiosk "Moment mal - klein, aber oho" in Siedlinghausen. Im Dezember soll dort auch die Post einziehen. Foto: Privat

„Moment Mal“: Kiosk und Post

Und auch das kleine Lädchen „Moment Mal – Klein, aber oho“, das im Sommer geschlossen hatte, ist seit 1. September als Kiosk in der Weberstraße wieder geöffnet. Und zum 1. Dezember gibt es in den Geschäftsräumen auch eine neue Post-Filiale, die die bisherige Filiale in der Hochsauerlandstraße ersetzt. Tanja Lechtenberg, Inhaberin des Geschäftes, hatte ihr Ladenlokal nach der schwierigen Corona-Zeit im Sommer aufgegeben. Jetzt hat sie mit neuem Konzept und Umbaumaßnahmen wieder geöffnet. „Bei uns gibt alles für den täglichen Bedarf, so wie früher bei Tante Emma“, so die Geschäftsinhaberin. Bei ihr gibt es neben Büro- und Schulbedarf auch Getränke, Süßwaren, Zeitungen und Hygiene-Artikel. Außerdem gibt es künftig auch Hot-Dogs und Coffee-To-go.

Tanja Lechtenberg hofft, mit ihrem Angebot dazu beizutragen, dass wieder mehr Leben und Kunden in den Ort kommen. Sie sagt: „In den vergangenen Jahren ist hier sehr viel Infrastruktur eingebrochen. Die Schule ist weg, es gibt keine Apotheke mehr, mehrere Geschäfte haben zugemacht. Das ist eine gravierende Entwicklung. Früher war Siedlinghausen Anziehungspunkt auch für die Nachbarorte. Das hat sich leider verändert.“ Und sie ist überzeugt: „Wenn wieder mehr Leben in den Ort kommt, dann ist das auch für den Tourismus gut.“

Die Volksbank in Siedlinghausen ist geschlossen. Doch es gibt noch einen Geldautomaten dort. Außerdem wird ein Teil des Gebäudes von "Life Ergopraxen Sauerland" genutzt. Foto: Jutta Klute

„Life-Ergopraxen“ im Volksbank-Gebäude

Auch der Vorstand des Gewerbevereins ist froh über jeden Unternehmer, der für Leben sorgt und freut sich, dass nach Schließung der Volksbank inzwischen wieder ein Teil der Immobilie genutzt wird. Eingezogen ist in das Gebäude die „Life -Ergopraxen Sauerland GmbH“. Angeboten werden dort Kurse für alle Altersgruppen – die Palette reicht von Kinder-Yoga über Brain-Train- und Turntiger-Kurse bis hin zur Progressiven Muskelentspannung, Work-Life-Balance und Rollator-Training. Auch externe Anbieter haben die Möglichkeit, hier Räume anzumieten. „Wir freuen uns sehr, dass es hier wieder eine Nutzung des Gebäudes gibt. Vielleicht finden sich ja noch weitere Interessenten, die Flächen nutzen möchten“, so die Hoffnung der Gewerbevereins-Vertreter.

Freitags Markt mit Obst und Gemüse

Positiv ist aus ihrer Sicht, dass es seit einiger Zeit Viertmann’s Obst- und Gemüsescheune, die in Niedersfeld einen festen Verkaufsladen betreibt, in Siedlinghausen einmal wöchentlich mit einem Verkaufsstand vor Ort vertreten ist, nachdem der vorherige langjährige Anbieter aufgehört hatte. Und so findet immer freitags ein kleines Wochenmarktangebot statt.

Gewerbeverein möchte etwas gegen Leerstand tun

Im Gewerbeverein haben sich 110 Unternehmer aus den Bereichen Handel, Handwerk, Gastronomie, Dienstleistungen und Freiberuflern zusammengeschlossen, die zusammen ca. 500 Voll- und Teilzeitarbeitsplätze bieten. „Uns ist es wichtig, dass wir Kaufkraft vor Ort halten. Unser Wunsch ist es, dass die Ortsmitte wieder mehr belebt wird“, erklärt Tobias Klauke vom Vorstand des Gewerbevereins. Natürlich gebe es grundsätzliche Probleme, mit denen man in Siedlinghausen wie auch in vielen anderen Orten zu kämpfen habe: Personalmangel, die Folgen der Coronazeit, der zunehmende Online-Handel, steigende Energiekosten und fehlende Unternehmensnachfolger machten natürlich auch den Unternehmen in Siedlinghausen zu schaffen. Umso wichtiger sei es, an einem Strang zu ziehen und den Ort möglichst attraktiv für Gäste und Einheimische zu gestalten.

Ziel: Ortsmitte wieder mehr beleben

„Unser Ziel ist es, aktiv etwas gegen den Leerstand im Ortskern zu tun“, erklärt Markus Biene, Vorsitzender des Gewerbevereins. Ein Beitrag dazu seien regelmäßige Aktionen wie der Weihnachtsmarkt alle zwei Jahre, After-Work-Angebote, bei denen sich Gewerbetreibende treffen und vernetzen können und z.B. die Weihnachtsverlosung. Geplant ist, so der Vorstand, auch eine Abfrage bei Besitzern leerstehender Ladenlokale, ob und welche Flächen sie anbieten, was man tun könnte, um sie wieder zu nutzen oder zumindest attraktiv nach Hause zu präsentieren. Auf der einen Seite der Hochsauerlandstraße ist der Leerstand nämlich auch teilweise optisch sehr sichtbar.

Unterstützung bei ihren Aktivitäten bekommen die Siedlinghauser auch durch das Stadtmarketing Winterberg.

