Siepe Hallenberg: Lars Brieden klettert Karriereleiter hoch

Hallenberg. Aufzugtechnik, Sondermaschinenbau oder Fördertechnik - die Palette ist groß. Das gilt auch für die Aufstiegsmöglichkeiten bei Siepe in Hallenberg.

Stellen Sie sich einen großen Lastwagen vor, der in einem noch größeren Kaufhaus tief unten im Keller entladen werden muss. Wie kommt der dort hin? Er nimmt den Aufzug. Der Laster befährt dafür eine 33 Tonnen schwere Stahl-Kabine und dann geht’s ab nach unten. Die Kabine könnte durchaus auch 65 Tonnen wiegen. Gebaut wurde das gigantische Metallgehäuse bei der Firma Siepe in Hallenberg. Oder denken Sie an eine hochmoderne Produktionsstraße zum Beispiel für Autofelgen. Schritt für Schritt müssen die Alu-Teile bearbeitet werden: Gegossen, geglüht, zerspant, gebürstet und lackiert. Fünf Kilometer lang kann so eine Produktionsstraße locker sein. Da muss „unterwegs“ jeder Schritt, jede Verbindung von einer Maschine zur nächsten sitzen. Und damit kein Teil auf Abwege kommt, hilft modernste Technik dabei, jedes Stückgut Step by Step zu verfolgen. Das gilt für Felgen, Batterien oder Brotkörbe – das Prinzip ist immer identisch, die Umsetzung individuell.

Timo Balzer (30) ist Projektleiter im Bereich Programmierung. Foto: Thomas Winterberg / WP

Fachleute der Firma Siepe schlagen hoffentlich jetzt nicht die Hände über dem Kopf zusammen. Aber wie sonst lassen sich Themenbereiche wie Aufzugtechnik, Sondermaschinenbau oder Fördertechnik anschaulich und einfach für den Laien erklären? Die Bereiche Lagertechnik mit automatischer Bestückung und den Stahlbau haben wir noch gar nicht erwähnt. Fakt ist: Das Hallenberger Familienunternehmen ist auf individuelle Lösungen spezialisiert. „Von der Stange“ gibt es kaum, stattdessen aber Mittel und Wege für alles. Und überall dort, wo Produkte hergestellt werden, Arbeitsabläufe optimiert, nachjustiert oder neu angelegt werden, kommen die Siepe-Spezialisten mit ihrem Know-how ins Spiel. Um es in der Computersprache zu sagen: Die Firma ist sowohl für die Hardware (also die ganze Fördertechnik der Produktionsstraßen aus Stahl) als auch für die Software (die Programmierung für die Abläufe der Maschinen) zuständig. Lösungen aus einer Hand.

Vor 32 Jahren gestartet

Fast auf den Tag genau vor 32 Jahren startete der Betrieb als kleines Familienunternehmen. In der Bauschlosserei wurden zum Beispiel Geländer gebaut. „Das machen wir auch heute noch in kleinem Stil. Aber unser Arbeitsschwerpunkt liegt inzwischen bei der Fördertechnik, beim Sondermaschinenbau und beim Stahlbau. Der Betrieb meiner Eltern ist mit steigenden Kundenansprüchen gewachsen. Wenn Anfragen kamen, wurden dafür Lösungen gefunden. Uns hat stets ausgezeichnet, dass man mit uns reden kann, dass wir zuhören können und dass wir flexibel sind“, sagt Firmenchef Patrick Siepe.

Individualität, Flexibilität und Aufstiegsmöglichkeiten locken vor allem junge Leute an. Da ist zum Beispiel Lars Brieden. Der 26-Jährige aus Züschen hat mit 16 Jahren seine Ausbildung zum Industriemechaniker für Maschinen- und Anlagenbau bei Siepe gestartet. „Die Arbeit hat mir von Anfang an unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe aber auch gemerkt, dass mir der Bereich Konstruktion sehr liegt.“ Nach der Lehre machte er sein Fachabitur in Olsberg und hängte anschließend bei Siepe bzw. bei der Technischen Hochschule Mittelhessen in Frankenberg ein Duales Maschinenbau-Studium an. Mittlerweile ist Lars Brieden Konstrukteur und Projektleiter. Die Firmenleitung traut ihm viel zu und überträgt Verantwortung.

Vom Azubi zum Projektverantwortlichen

„Ich bin auch heute immer noch gern in der Fertigung. Wenn man weiß, was man in der Praxis umsetzen kann, weil man selbst viel praktische Erfahrung hat, dann hilft das später bei der Konstruktion. Die praktische Erfahrung ist mitunter hilfreicher als ein Studium.“ Kreativität sei gefragt und am Ende stehe als oberstes Ziel eine hohe Produktivität für den Kunden. „Wenn der zufrieden ist, und die Anlage nach seinen Vorstellungen läuft, haben wir alles richtig gemacht.“ In dem Familienunternehmen Siepe schätzt Lars Brieden die flachen Hierarchien, man duzt sich auch mit dem Chef und jeder kennt jeden im Betrieb.

Auf eine ähnlich steile Karriere bei Siepe kann Timo Balzer (30) zurückblicken. Der gebürtige Hallenberger, der jetzt in Bromskirchen lebt, hat vor zwölf Jahren eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik gemacht, hatte aber immer schon das Programmieren im Hinterkopf. Nach der Lehre war er viel auf Montage und weil das Unternehmen weltweit tätig ist, hat Timo Balzer u.a. schon in den USA, Südafrika, Ungarn, Polen und Tschechien gearbeitet. „Manche mögen das Reisen nicht. Ich mache das immer gern.“

Zweite Ausbildung angehängt

Nach zwei, drei Jahren entschloss sich auch Timo Balzer für eine weitere Ausbildung. Zwei Jahre besuchte er in Vollzeit eine Technikerschule, hielt aber in den Ferien und in freien Zeiten immer den Kontakt zur Firma, zu der er nach dem Schulabschluss wieder zurückkehrte und jetzt als SPS-Programmierer arbeitet. Timo Balzer schreibt die Programme zum Beispiel für die Maschinen, die Lars Brieden konzipiert und entwickelt. Er legt fest, wann die Gerätschaften welchen Arbeitsschritt wie und wo erledigen. Im Zeitalter kostbarer Energien ist eine Produktionsstraße längst kein langes Fließband mehr, das von einem schweren Motor angetrieben wird: Stattdessen surren an vielen kleinen Schalt- und Arbeitsstellen viele kleine Antriebe mit weniger Energieverbrauch. Balzer: „Manche Anlage wächst und verändert sich in der Bauphase. Das Ganze ist ungemein spannend und vielfältig.“ Timo Balzer ist der letzte Mitarbeiter, der die Baustelle verlässt, der die fertige Arbeit an den Kunden übergibt. Wenn er sagt: „Läuft!“, dann läuft es.

Beide Mitarbeiter haben es nie bereut, in Hallenberg geblieben zu sein. Großstadt – ja, das sei spannend mal für einen Tag. Aber dann doch wieder zurück ins Sauerland. Dennoch freut sich Timo Balzer immer wieder, wenn es mal auf einen Auslandseinsatz geht.„Es gibt nicht viele junge Menschen, die so flexibel sind. Gerade bei den Elektronikern, die später oft als Monteure raus müssen, bekommen wir die Lehrstellen aktuell nicht besetzt“, sagt Firmenchef Patrick Siepe. „Einen technischen Produktionsdesigner hätten wir auch noch gern. Wer bei uns seine Ausbildung durchläuft, der kann was und den wollen wir auch hier behalten.“ So wie Lars Brieden und Timo Balzer.

Unternehmenspass

120 Mitarbeiter/innen an einem Standort

Arbeitszeit: 40 Stunden, von 7 bis 16 Uhr, freitags ab 12.15 Uhr Arbeitsende möglich

Arbeitsplatz: in der Regel vor Ort, nur in wenigen Ausnahmen remote möglich

Benefits: Jobrad-Leasing, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Arbeitskleidung, ergonomscher Arbeitsplatz, Zuzahlung zur betrieblichen Altersvorsorge

Eigener facebook und instagram-account

Weiterbildung wird gern gesehen und ermöglicht

Siepe GmbH & Co. KG, Landwehr 10-12, 59969 Hallenberg,Telefon: 02984 - 92992-0 Mail: info@siepe.de facebook.com/siepehallenberg instagram.com/siepe_hallenberg

