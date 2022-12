Silvester 2022 im HSK: Hier steigen die besten Partys

Hochsauerlandkreis. Silvester steht vor der Tür und die WP hat die besten Party- und Programmtipps aus dem HSK zusammengetragen – darunter ein Ball und lauter Rock.

Der Jahreswechsel steht vor der Tür und wer das Jahr 2022 gebührend zum Teufel jagen will, kann das bei einigen Silvesterpartys im Hochsauerlandkreis tun. Die WP gibt einen Überblick über das Programm rund um Winterberg, Brilon und co.

Silvesterparty in der Tenne

In der Tenne Winterberg wird Silvester gefeiert: „Wie jedes Jahr eine ganz besondere Stimmung bei uns in der festlich geschmückten Tenne! Macht mehr aus Silvester!“ heißt es dazu seitens des Veranstalters. Für Musik sorgt DJ Leusel. Los geht es um 21 Uhr. Tickets gibt es im Netz unter www.tenne-winterberg.de ab 13,96 Euro.

Lesen Sie auch: Merz über volle HSK-Kinderkliniken: „Macht mir große Sorgen“

Lesen Sie auch: Schock in Olsberg: „Ihr Sohn sitzt in Untersuchungshaft

Silvesterführung im Stollen

Das Besucherbergwerk Kilianstollen in Marsberg blickt auf das Jahr 2022 zurück und lädt am Silvesternachmittag zu einer Sonderführung ein. Los geht es um 14 Uhr. Zum Abschluss der Führung wird alkoholfreier Punsch und Gebäck zum gemütlichen Plauschen angeboten. Kinder bis 6 Jahre können umsonst teilnehmen, Kinder zwischen 7 bis 12 Jahren zahlen 5 Euro, Jugendliche und Erwachsene 10 Euro. Anmeldungen per email an info@kilianstollen.de oder telefonisch 02992-4366.

Silvesterkonzert im Kump

„Zusammen mit Skip to Friday aus Essen freuen wir uns drauf mit euch den Laden zum kochen zu bringen“, schreibt Rustikarl und verspricht damit zum Jahresabschlusskonzert im Kump gute Stimmung. Los gehts in Brilon um 20 Uhr im Kump. Limitierte Tickets gibts ab sofort im Kump, bei Music World in Brilon und auf der Homepage zu kaufen. www.rustikarl.com/shop

Silvesterball im First Floor

In diesem Jahr steht der Silvesterball im Arosa-Forum in Paderborn ganz unter dem Motto „Diamonds & Pearls“. Versprochen wird eine rauschende Ballnacht, inklusive Galabüffet. Für Live Musik sorgt die Band „Prime Time“. Preis pro Person: 158 Euro inkl. Galabüffet, Crémant zur Begrüßung, Mitternachtsimbiss, Ball ab 223 Euro pro Person mit Übernachtung und Katerfrühstück am 1. Januar. Reservierung telefonisch unter 05251 128830 entgegen oder per E-Mail an info@firstfloor-paderborn.de.

Silvestercountdown im Apollo

Der Apollo Klub in Lippstadt verspricht Feierwütigen eine XXL-Konfetti-Show, Silvestercountdown und Sektempfang. Ab 19 Uhr gibt es ein All you can drink & eat-Buffet, dafür müssen vorab Karten gekauft werden (ab 35 Euro). Ab 00 Uhr startet dann der Einlass zur Silvesterparty. Eintritt ab 18 Jahren, 7 Euro Abendkasse, 5 Euro Vorverkaufsticket.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon