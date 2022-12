Silvester im Sauerland: Extremer Temperatur-Rekord möglich

Hochsauerland. Frühlingstemperaturen zum Jahreswechsel im Sauerland: Im HSK wird die Silvesternacht sehr mild. Es könnte auch recht stürmisch werden.

Der Jahreswechsel 2022/2023 im Hochsauerland könnte den bereits rekordmilden Wechsel aus dem vergangenen Jahr noch übertrumpfen, denn wir haben uns in den kommenden Tagen mit einer extrem milden Südwestwetterlagen zu tun. Mit dieser können möglicherweise auch einige Sturmfelder über uns geführt werden, ob dies stattfindet ist allerdings noch nicht sicher.Zu den Temperaturen kommen zeitweise Regen, viel Wind und nur selten mal etwas Sonne.

Das Wetter auf dem Berg

Nach den ersten zehn Tagen des Monats hatte der Dezember eine Durchschnittstemperatur von unter -4 Grad und war damit mehr als 3 Grad kälter als im Mittel der vergangenen 30 Jahre. Durch den sprunghaften Temperaturanstieg kurz vor Weihnachten und mit den Aussichten bis Silvester werden wir bis zum Monatsende voraussichtlich genau im langjährigen Durchschnitt herauskommen. Dabei zeigt sich der Freitag anfangs noch recht kühl und auch länger trocken, die Temperaturen steigen im Laufe des Tages und bis in die Nacht hinein aber immer weiter an. Ein neues Tief bringt zum Abend zeitweise Regen und sorgt mit einem böigen Südwestwind dafür, dass sich die milde Luft aus der Höhe bis zum Boden durchsetzen kann. So wachen wir am Silvestermorgen selbst rund um Winterberg mit 10 Grad plus auf und im Laufe des Tages kann es noch etwa ein Grad mehr werden. Dazu ist es windig, in freien Lagen auch stürmisch, es regnet zeitweise und die Sonne zeigt sich kaum mal. In der Neujahrsnacht nur wenig kühler, die Wolken bleiben meist dicht, der Regen lässt aber etwas nach. Das neue Jahr beginnt am Sonntag und Montag mit Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad, ab und an regnet es und der Wind schwächt sich ab.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Silvester und Neujahr waren im vergangenen Winter 2021/2022 die beiden mit Abstand mildeste Tage. An Silvester wurden beispielsweise an unserer Wetterstation im Marsberger Ortsteil Westheim 15 Grad erreicht. Dies ist exakt der Wert, an dem ein sogenannter Frühlingstag registriert wird. Wie der Zufall es will, können auch in diesem Winter exakt wieder Silvester und Neujahr die beiden mildesten Tage werden. Zwar kann man natürlich noch nicht bis zum Ende des Winters schauen, doch die Temperaturen von erneut rund 15 Grad in den tieferen Lagen sind quasi das Maximum, was bei uns im Winter überhaupt möglich ist. Bevor es zu dieser Wärme kommt, ist der Freitag mit Höchstwerten von etwa 10 Grad am Nachmittag noch verhältnismäßig kühl. Er bringt längere Zeit trockenes Wetter und auch den ein oder anderen Sonnenstrahl. Im Laufe des Nachmittags setzt aber Regen ein, der bis in den Silvestertag hinein nur wenige Pausen macht. Die Temperaturen steigen dabei immer weiter an und der Südwestwind weht unangenehm mit Böen bis etwa 60 km/h. Der Jahreswechsel selbst verläuft bei zweistelligen Temperaturen mit etwas Glück trocken, an Neujahr muss aber zeitweise wieder mit Regen gerechnet werden. Die Temperaturen gehen dazu nur langsam zurück.

Das Wetter für den Nordkreis

Nachdem die ersten knapp drei Wochen des Monats bei kalten Temperaturen fast durchweg trocken verliefen, hat es zwischen Olsberg und Brilon seit dem fast täglich geregnet. In Brilon selbst sind dabei immerhin 63 Liter pro Quadratmeter zusammengekommen, was allerdings noch nicht ganz dem langjährigen Mittel entspricht. Chance diese Statistik noch aufzubessern besteht bis zum Silvestertag allerdings, denn Tiefdruckgebiete bestimmen weiterhin unsere Witterung. Besonders von Freitagabend bis zum Abend des Silvestertages regnet es immer wieder, zwischendurch auch mal etwas kräftiger. Dazu klettern die Temperaturen in für diese Jahreszeit fast ungekannte Höhen. Bis zu 15 Grad sind im Ruhrtal tatsächlich möglich, der böige Wind zusammen mit dem Regen lässt allerdings nur wenig Frühlingsgefühle aufkommen. Zum Jahreswechsel selbst ist die dickere Jacke nicht notwendig, eine vor Regen schützende Sommerjacke reicht bei zweistelligen Temperaturen meist auch. Das neue Jahr startet mit Höchstwerten um 13 Grad nur wenig kühler, meist ist es bewölkt und ab und an kann es noch etwas regnen. Auch der Montag beginnt noch sehr mild, im Laufe des Tages rückt allerdings aus Westen etwas kühlere Luft näher. Noch ist nicht ganz sicher, ob uns diese bereits am Nachmittag erreicht oder doch erst in der Nacht zum Dienstag.

Trend: Die extreme Milde ist mit dem Beginn der ersten Arbeitswoche im neuen Jahr zwar allmählich vorbei, trotzdem bleiben die Temperaturen wohl noch einige Zeit übernormal. Etwa zur Mitte der nächsten Woche kann sich aber bei etwas trockener Luft zumindest mal wieder leichter Nachtfrost einstellen. Schnee ist aber nicht in Sicht.

