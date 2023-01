Silvesternacht in Brilon: Zwei Feuer brechen zeitgleich aus

Brilon. In Brilon brechen in der Silvesternacht kurz nach Mitternacht zeitgleich zwei Feuer aus: Einsatzorte sind in der Lerchenstraße und am Döselsberg.

In der Silvesternacht wurde die Feuerwehr Brilon zu zwei Einsätzen alarmiert. Nahezu zeitgleich gegen 0.15 Uhr wurden der Rettungsleitstelle jeweils ein Heckenbrand in der Lerchenstraße und am Döselsberg gemeldet, heißt es es in einer Mitteilung der Feuerwehr Brilon.

Zwei Heckenbrände in der Silvesternacht beschäftigen die in Brilon. Foto: Feuerwehr Brilon

Bei Eintreffen hatte sich das Feuer schon auf rund 20 Meter Hecke ausgebreitet. Ein umgehend eingeleiteter Löschangriff zeigte rasch Wirkung, so dass ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser vermieden werden konnte.

Der Löschzug Brilon war mit vier Fahrzeugen und 24 Kräften rund eine Stunde im Einsatz.

