Singer-Songwriter aus Briloner inspiriert Malerin in Trier

In Trier kommt zusammen, was zusammengehört. Dort spielt Stefan Voss live sein „Herzblutfasten“ vor dem gleichnamigen Bild der Künstlerin Petra van Bellen.

Brilon/Trier. Warum malt eine Künstlerin in Trier Bilder nach der Musik eines Singer-Songwriters aus Brilon? Eine aufregende Geschichte ums „Herzblutfasten“:

Die Wege des Herrn sind bekanntlich unergründlich. Und die Wege in den sozialen Netzwerken auch. Daher klingt die Geschichte, wie ein BrilonerSinger-Songwriter eine Künstlerin in Trier zu einer kleinen Serie von Kunstwerken inspiriert hat, nahezu abenteuerlich und zugleich ermutigend. Denn offenbar können auch virtuelle Freundschaften tief gründen und dazu beitragen, dass sich Menschen aus der Ferne gegenseitig inspirieren. „Schuld“ an allem ist ein zentrales Wort: „Herzblutfasten“. Aber hübsch der Reihe nach.

Stefan Voss aus Brilon schafft Akustikbilder

Musik. Das ist für Stefan Voss seit Kindesbeinen Lebenselixier. Sich und seine Welt, seine Gefühle und Gedanken in Worte und Melodien zu kleiden, dazu Videos zu drehen, live vor Publikum zu spielen oder Songs zu Hause aufnehmen – das ist genau sein Ding. Im Berufsleben arbeitet der 53-Jährige als Anlagenmaschinenführer bei der Firma Egger. Aber privat investiert er viel Zeit in seine Musik. Und Stefan Voss ist in den Sozialen Netzwerken unterwegs. Beim Herumscrollen stößt er auf die Lifestyle-Page 50plusstyle.de. „Es geht dort um Leute über 50. Eine sehr interessante Seite, die ich gelikt und wo ich einige Kommentare hinterlassen habe“, sagt Voss. Es müssen interessante Bemerkungen gewesen sein, denn die Administratorin meldet sich bei Stefan Voss und veröffentlicht später ein Interview mit ihm, in dem er auch über seine Musik und über sein neues Lied-Projekt spricht: „Herzblutfasten“.

Musikalische Inspiration

Auf dieses Wort und auf das Interview stößt wiederum im fernen Trier die Künstlerin Petra van Bellen, die genau auf so eine Inspiration gewartet hat. In einem Blog auf ihrer Internet-Seite schreibt sie: „Aufmerksam las ich mir sein Interview durch und blieb bei dem Wort ,Herzblutfasten‘ hängen (...) Mein Blick schweifte ab und traf auf eine Coverseite, die genau vor mir auf dem Tisch lag. Zufall? Das Cover zeigt eine schöne Frau, die einen Puderquast in der Hand hält. Es machte ,Bäng - Kopfkino!‘ Ich hatte ein Bild vor Augen, das dieses Wort bildlich machte. Der Drang danach, den Künstler anzuschreiben, ließ mich nicht mehr los.“

Inspiriert von seinen Songtexten entstehen schließlich mehrere Kunstwerke und im Juli ist die Serie unter dem Titel „Art & Music“ auf einer ersten Vernissage in Trier zu sehen. Mit dabei: Stefan Voss, der sein ganzes Equipment ins Auto packt, an die Mosel fährt und dort seine Musik macht. Auch für ihn eine gelungene Veranstaltung, bei der sich Malerin, Musiker, Gemälde und Song zum ersten Mal persönlich treffen. Voss: „Für mich war das wie ein Ritterschlag, dass sich jemand durch meine Musik derart inspiriert gefühlt hat.“

„Herzblutfasten“ – wer das Wort seziert, hat eine ungefähre Vorstellung davon, was Stefan Voss meint, wenngleich der Interpretationsspielraum groß ist. Gerade in einer guten Beziehung teilt man gern positive und negative Erlebnisse mit seinem Partner/seiner Partnerin. Wir alle kennen Begriffe wie „Das Herz ist voll“ oder „Das Herz läuft über“ und wissen, wie schlimm es ist, wenn man gerade niemanden hat, mit dem man diese Gefühle teilen kann, weil der andere gerade für einen Zeitraum – für eine Fastenzeit – oder auch für immer nicht (mehr) da ist.

„Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich muss nicht alles selbst erlebt haben. Aber ich kann mich in viele Gefühlswelten hineinversetzen und mag es, diese Gefühle aufs Papier zu bringen oder zu vertonen“, erzählt Stefan Voss.

Zum Ufer der Tränen

„Wo ist das Ufer meiner Tränen, halt mir bitte einen Platz frei. Du suchst vergebens nach dem Riss im Segel. Vielleicht siehst Du auch zwei“, heißt es in dem Song, der in einem sehr flotten Off-Beat-Rhythmus daherkommt. Inspiriert wiederum von den Bildern der Künstlerin setzt Stefan Voss sein „Herzblutfasten“ auch quasi in Bilder um und produziert in Eigenregie ein Musikvideo, das bei youtube inzwischen 6400 Mal aufgerufen wurde. Es sind schöne Bilder, die Sehnsucht und Fernweh ausdrücken. Gedreht hat Stefan Voss u.a. im Bahnhof von Brilon-Wald aber auch unterwegs an der Nordsee. „Ich habe die Kamera immer dabei, filme sehr viel und kann dann später aus dem Vollen schöpfen, wenn es um die Videoproduktion geht.“ Auch die Künstlerin Petra van Bellen ist in dem Video beim Malen der Bilder zu sehen.

Für Stefan Voss sind durch die inspirierende Zusammenarbeit von Malerin und Musiker „Akustikbilder“ entstanden. Anhören kann man sie sich bei allen gängigen Streamingdiensten wie z.B. Spotify (wo der Song schon 70.000 Mal gestreamt wurde) oder bei youtube, wo das Video unter diesem Link zu finden ist. https://www.youtube.com/watch?v=y7qKgHDhS8o

Wie der musikalische Weg von Stefan Voss nun weitergeht? Siehe Textanfang: Die Wege des Herrn sind unergründlich…

