Sirenenalarm im Hochsauerlandkreis am 9. März um 11 Uhr

Hochsauerlandkreis. Im Hochsauerlandkreis werden am 9. März um 11 Uhr in der Leitstelle die Sirenen ausgelöst. Es sollen auch auch die meisten Handys schrillen.

Am Donnerstag, 9. März, findet wieder der landesweite Warntag in NRW statt. Um 11 Uhr werden in der Leitstelle des Hochsauerlandkreises die Sirenen ausgelöst in der im Warnerlass des Landes vorgeschriebenen Dauer und Tonfolge: eine Minute Entwarnung – eine Minute Warnung – eine Minute Entwarnung mit einer Pause von jeweils fünf Minuten zwischen den Tonfolgen.

Landesweiter Warntag: Cell-Broadcasting wird überprüft

Überprüft wird auch wieder das Cell-Broadcasting, wobei das neue System wie beim bundesweiten Warntag im Dezember 2022 voraussichtlich nicht mit allen Endgeräten funktionieren wird.

Informationen dazu sind auf der Homepage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unter https://fcld.ly/bbk-cell_broadcast zu finden. Möglicherweise sind vorab Einstellungen am Smartphone vorzunehmen oder das Endgerät ist tatsächlich nicht empfangsfähig. Die Menschen in NRW sollen auf ihren Handys nicht nur einen Alarmton, sondern auch eine Textnachricht erhalten.Die neue Technologie wurde in NRW im Ernstfall erstmals vor wenigen Tagen eingesetzt: Am 28. Februar hatte die Feuerwehr-Leitstelle in Münster die Bevölkerung im Stadtteil Coerde vor einem Großbrand gewarnt.Je nach Warnstufe geben die Geräte sogar trotz Lautlos-Modus einen Warnton aus - etwa bei einer Warnung vor Hochwasser oder Erdbeben. Die Einführung von Cell Broadcast war nach der Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021 beschlossen worden.

Lesen Sie auch: Harvester zertrümmert in Brilon Porsche - Polizei ermittelt

Das Land testet damit das Zusammenspiel der verschiedenen Warnmittel für den Katastrophenfall, wie das NRW-Innenministerium am Mittwoch ankündigte. So soll die Bevölkerung im Ernstfall darauf hingewiesen werden, sich in den Medien oder im Internet über weitere konkrete Handlungsempfehlungen zu informieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon