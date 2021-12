Ski und Rodeln im Raum Winterberg – bis 35 Lifte in Betrieb

Winterberg/Willingen. Im Raum Winterberg sind Skilifte in Betrieb. Über die Weihnachtsfeiertage öffnen weitere Skigebiete. Rodeln und Skifahren ist dann möglich.

Schnee in Winterberg – wenn auch nur künstlich erzeugter Schnee: Im Skiliftkarussell Winterbergsind am Donnerstag sieben Liftanlagen geöffnet, zudem das Förderband für Rodler im Rodelparadies Ruhrquelle. Ab Heiligabend und über die Weihnachtsfeiertage werden deutlich mehr Liftanlagen in weiteren Skigebieten in Betrieb gehen. Rund 35 Lifte könnten es werden – weiße Weihnacht nur auf beschneiten Pisten im Raum Winterberg am Skikarussell zum Skifahren und Rodeln. Wintersport ist dann in der Wintersportarena Sauerland über die Weihnachtstage ist dann in mindestens sechs Skigebieten im Skiliftkarussell möglich. Im Skigebiet Willingen sind acht Skilifte geöffnet. Zu beachten ist: Für Wintersportler Coronareglen – auf den zum Beispiel Skipisten herrscht 2G-Pflicht.

Wintersportarena Sauerland: Ski und Snowboard

Bis Freitagmorgen soll das bisherige Liftangebot auf rund 35 anwachsen. Bis zum 27. Dezember könnten weitere zwei bis drei Lifte hinzu kommen. Nach dem nassen Freitag werden die Wintersportbedingungen zunehmend besser. Sollten die Wetterberichte recht behalten, zieht wieder kalte Luft mit etwas Schneefall in die Region. Nachtfröste machen dann die Schneedecken wieder fest und griffig.

Wintersportarena Sauerland: Rodeln

An rund acht Liften in Winterberg, Willingen, Neuastenberg, Sahnehang und an der Ruhquelle werden Rodler ab dem 24. Dezember ihren Spaß haben. Am Ersten Weihnachtstag kommt ein Rodellift am Eschenberg bei Winterberg-Niedersfeld hinzu. Ab dem 27. Dezember planen die Skigebiete in Züschen und Olpe-Fahlenscheid nach Möglichkeit Rodellifte laufen zu lassen. Rodeln findet nur an beschneiten Hängen statt, in der Landschaft ist es mangels Naturschnee nicht möglich.

Wintersportarena Sauerland: Langlauf und Winterwandern

Loipen sind zurzeit nicht gespurt. Die Aussicht auf genügend Naturschnee ist aktuell nicht gegeben. Auf den höchsten Bergen ist ab dem ersten Weihnachtstag etwas Schneefall und frostiger Raureif zu erwarten. Dort erwartet Winterwanderer eine teils winterliche Landschaft.

Das Wetter in Winterberg

Nach den eiskalten Vorweihnachtstagen zieht ab Donnerstagabend milde und nasse Luft auf und prägt den Heiligen Abend. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass danach wieder erneut Kälte in die Region strömt. Der Erste Weihnachtstag sollte Niederschlag bringen, der auf den höchsten Bergen als Schnee ankommt. Bei den gemeldeten Nachtfrösten bleiben die vorhandenen Schneedecken gut erhalten. Die Pisten sind dann fest und lassen sich gut präparieren.

Wintersportarena Sauerland: Beschneiung der Skipisten

Die Liftbetreiber nutzen, was die Natur bereitstellt: Klares Wasser ohne Zusätze wird mit Schnee-Erzeugern (Schneilanzen und Schneekanonen) fein zerstäubt. An der kalten Außenluft gefrieren die winzigen Tröpfchen und rieseln als Schneekristalle zu Boden. Dazu braucht es Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt und bestenfalls trockene Luft. Seit der Nacht zu Dienstag war dies der Fall. Bis zu minus zwölf Graf herrschten in der Nacht. Dies nutzten die Skigebiete, die über Beschneiungsanlagen verfügen, zur effektiven Schneeproduktion. Das Prinzip der Beschneiung ist: Die kalten Phasen nutzen, um Schnee zu produzieren, um mildere zu überbrücken. Auf gut präparierten Pisten halten sich die Schneereserven meist wochenlang ohne größere Verluste.

Wintersportarena Sauerland: Übersicht – Wo die Skipisten öffnen

Bis Heiligabend laufen 35 Lifte im Skiliftkarussell Winterberg, Skigebiet Willingen, Skidorf Neuastenberg, Familienskigebiet Sahnehang und Rodelparadies Ruhrquelle Erster Weihnachtstag öffnet 1 Rodellift am Eschenberg 27. Dezember öffnen voraussichtlich Lifte in Olpe Fahlenscheid und Züschen (Mein Homberg), evtl. weitere in Altastenberg. Täglich aktuelle Infos: www.wintersport-arena.de

Wintersportarena Sauerland: Auflagen und Empfehlungen

In den Skigebieten, Hütten und Verleihen gilt die 2G-Regel: geimpft oder genesen. Ausgenommen sind Kinder bis 15 (in NRW) bzw. 18 Jahre (in Hessen) aufgrund der Tests im Rahmen der Schulpflicht. In NRW müssen Kinder in den Ferien einen negativen Test vorweisen.

Es erfolgen Kontrollen. Um den Ablauf einfach und zügig zu gestalten, sollten die Gäste ihr Zertifikat (App oder Beleg im Original) und ihren original Personalausweis jederzeit bereit halten. Kopien können nicht akzeptiert werden. •In den Liften und in allen Wartebereichen herrscht Maskenpflicht (OP oder FFP2). Schals sind nicht erlaubt.

Tickets werden vorwiegend online verkauft. Die Skigebiete behalten sich vor, die Besucherzahlen zu begrenzen. An den Tageskassen werden nur so lange Tickets verkauft, bis die selbst gesetzten Kontingente aufgebraucht sind.

Die Skigebiete empfehlen den Gästen dringend, Key Cards zu nutzen. Diese sind in den Onlineshops der Webseiten einmalig zu bestellen, danach jederzeit wieder aufladbar und in allen Skigebieten mit StarJack Onlineshop nutzbar. Die Key Card ermöglicht direkten Zutritt ins Skigebiet ohne zur Kasse zu gehen. Sie befreit aber nicht von der Kontrolle.

