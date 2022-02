Skikarussell Winterberg ausgebucht – Wo es noch Tickets gibt

Erste Liftanlagen entstanden in den 1950er-Jahren. Mittlerweile zählt Wintersport-Arena Sauerland zu den größten Wintersport-Gebieten nördlich der Alpen.

Das Sauerland ist ein Touristen-Hotspot in NRW für alle Wintersportfans

Winterberg/Willingen. Skifahren und Rodeln – gute Bedingungen im Skigebiet Winterberg auf beschneiten Pisten in der Wintersportarena. An Tickets kommen, wird schwer:

In Winterberg liegt Schnee – jedenfalls etwas und auf den Pisten sogar ordentlich Kunstschnee. In den Wintersportgebieten des Sauerlands rund um Winterberg und Willingen sind die Bedingungen für Skifahrer und Rodelfans trotzt nicht allzu dicker Schneedecke nach wie vor gut. Vor dem Wochenende wurden in Hochlagen des Sauerlands rund 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee erwartet, es folgt ein trockenes, freundliches und recht kaltes Wintersportwochenende im Skiliftkarussell mit guten Bedingungen auf beschneiten Pisten.

Wie die Wintersport-Arena Sauerland am Mittwoch auf dpa-Anfrage mitteilte rechnet die Region vor allem in den kommenden Tagen inklusive des anstehenden Karneval-Wochenendesmit einem Ansturm auf die einzelnen Skigebiete. Hinzu kommt, dass im Nachbarland Niederlande mit seinen traditionell vielen Gästen im Sauerland in dieser und nächster Woche - je nach Region - die sogenannten Krokusferien sind.

Für das größte Skigebiet in Nordrhein-Westfalen - das Skiliftkarussell Winterberg - gibt es für das kommenden Wochenende bereits keine Tagestickets mehr. Für Donnerstag und Freitag waren noch Liftkarten, die nur online zu erwerben sind, zu haben.

Gleichwohl könnten Wintersportfans noch Glück haben, wenn sie in die kleineren Skigebiete wie Willingen (Hessen) oder Neu- und Altastenberg ausweichen. Am Mittwoch herrschte in Winterberg und Umgebung wegen des sonnigen Wetters bei Temperaturen zwischen -1 und 4 Grad großer Betrieb. Donnerstag und Freitag könnte es sogar noch einmal etwas schneien. Und für Samstag und Sonntag wird im Sauerland trockenes und teilweise sonniges Winterwetter beim Temperaturen um null Grad erwartet.

In den Skigebieten gilt weiterhin die Regel 2G (geimpft oder genesen). In der Gastronomie ist inzwischen zusätzlich ein Test oder der Nachweis der dritten Impfung erforderlich.

Wintersportarena Sauerland: Ski- und Snowboardfahren in Winterberg

Das trockene und kalte Wetter wird die Zahl der laufenden Lifte und befahrbaren Pisten zwar nicht stark wachsen lassen, aber die Bedingungen werden besser. Ein paar Zentimeter Neuschnee und zum Wochenwechsel einige Stunden Schneeproduktion in der Nacht frischen die Pisten wieder auf. Nachtfrost sorgt für gute, griffige Pisten. Bis zu 40 Zentimeter Schnee bedecken die beschneiten Pisten. Nach der Beschneiungsphase am Wochenende könnten ein paar weitere Lifte hinzu kommen.

Die Kontingente sind reduziert. Wenn die Tickets online ausverkauft sind, werden auch an den Kassen vor Ort keine Tickets mehr oder nur noch Restkontingente verkauft. In den kleineren Skigebieten sind meist weniger Besucher. Sollte dort im Kerngebiet die Besucherzahl zu hoch werden, würden diese die Besucherzahl regulieren, indem die Zuwege zu den Parkplätzen geschlossen wird. Die Reduzierung geschieht zum Schutz der Gäste vor dem Hintergrund der Pandemie. Gebucht kann vorab auch online.

Zu beachten ist: Für Wintersportler Coronareglen – auf den zum Beispiel Skipisten herrscht 2G-Pflicht.

Willingen-Skigebiet 5 Lifte

5 Lifte Winterberg-Altastenberg 2 Lifte

2 Lifte Winterberg-Neuastenberg (Postwiesen) 3 Lifte

3 Lifte Winterberg-Eschenberglifte 1 Lift

1 Lift Winterberg-Rodelparadies Ruhrquelle 1 Lift

1 Lift Winterberg-Sahnehang 3 Lifte

3 Lifte Winterberg-Skiliftkarussell 17 Lifte

Langlauf

Onlineshop: www.nordicsport-arena.de

Diese Loipen sind gespurt:

Wintersportarena Sauerland: Rodeln

Rodeln ist an sechs beschneiten Pisten mit Rodellift möglich. Dieses Angebot bleibt stabil. Aufgrund dünner Naturschneedecke ist das Rodeln in der Landschaft nur auf den oberen Spitzen der Berge möglich. Dort liegen rund 10 Zentimeter Naturschnee.

Infos zu Rodelliften www.wintersport-arena.de

Wintersportarena Sauerland: Flutlicht

In der aktuellen Woche und über das Wochenende hinweg können Gäste nach Sonnenuntergang in einigen Gebieten skifahren und rodeln. Flutlichtskiangebote sind:

•Skiliftkarussell Winterberg jeden Dienstag und Freitag skifahren

•Skidorf Neuastenberg Postwiese jeden Mittwoch, Freitag, Samstag skifahren (Freitag und Samstag auch rodeln)

Ski- und Snowboardfahrer haben im Skiliftkarussell Winterberg gute Bedingungen. Foto: Rita Maurer

Wintersportarena Sauerland: Beschneiung der Skipisten

Die Liftbetreiber nutzen, was die Natur bereitstellt: Klares Wasser ohne Zusätze wird mit Schnee-Erzeugern (Schneilanzen und Schneekanonen) fein zerstäubt. An der kalten Außenluft gefrieren die winzigen Tröpfchen und rieseln als Schneekristalle zu Boden. Dazu braucht es Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt und bestenfalls trockene Luft. Das ist derzeit der Fall. Dies nutzten die Skigebiete, die über Beschneiungsanlagen verfügen, zur effektiven Schneeproduktion. Das Prinzip der Beschneiung ist: Die kalten Phasen nutzen, um Schnee zu produzieren, um mildere zu überbrücken. Auf gut präparierten Pisten halten sich die Schneereserven meist wochenlang ohne größere Verluste.

Wintersportarena Sauerland: Übersicht – Wo die Skipisten öffnen

Täglich aktuelle Infos: www.wintersport-arena.de

Wintersportarena Sauerland: Auflagen und Empfehlungen

•In den Skigebieten und Verleihen gilt die 2G-Regel: geimpft oder genesen. In der Gastronomie gilt die Regel 2G+: geimpft oder genesen UND getestet oder geboostert.

Ausgenommen sind Kinder bis 15 (in NRW) bzw. 18 Jahre (in Hessen) aufgrund der Tests im Rahmen der Schulpflicht.

•Es erfolgen Kontrollen. Um den Ablauf einfach und zügig zu gestalten, sollten die Gäste ihr Zertifikat (App oder Beleg im Original) und ihren original Personalausweis jederzeit bereit halten. Kopien können nicht akzeptiert werden.

•In den Liften und in allen Wartebereichen herrscht Maskenpflicht (OP oder FFP2). Schals gelten nicht als Maske.

•Tickets werden vorwiegend online verkauft. Die Skigebiete behalten sich vor, die Besucherzahlen zu begrenzen. An den Tageskassen werden nur so lange Tickets verkauft, bis die selbst gesetzten Kontingente aufgebraucht sind. Die kleineren Skigebiete ohne Onlineshop begrenzen die Besucherzahl über die Parkplätze und Zuwege direkt vor Ort.

•Die Skigebiete empfehlen den Gästen dringend, KeyCards zu nutzen. Diese sind in den Onlineshops der Webseiten einmalig zu bestellen, danach jederzeit wieder aufladbar und in allen Skigebieten mit StarJack Onlineshop nutzbar. Die KeyCard ermöglicht direkten Zutritt ins Skigebiet ohne zur Kasse zu gehen. Sie befreit aber nicht von der Kontrolle.

