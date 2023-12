Ski und Rodeln in Winterberg: Diese Lifte öffnen Weihnachten

Winterberg/Willingen. In Winterberg und Willingen öffnen über die Feiertage Ski- und Rodellifte, die meisten im Skiliftkarussell. Etwas Neuschnee ist sogar gefallen.

Nach dem stürmischen und regnerischen Donnerstag hat es in den Hochlagen rund um Willingen und Winterberg ein wenig Neuschnee gegeben. Über den Tag folgen noch einige Schauer nach, die in Gipfellagen noch teils als Schnee fallen. Am Freitag sind im Skiliftkarussell Winterberg elf Anlagen geöffnet, in Willingen sind es voraussichtlich vier Lifte. Hinzu kommt ein Rodellift an der Ruhrquelle. Am Abend werden in Neuastenberg zwei Lifte und ein Rodellift beim Flutlichtskifahren geöffnet sein. So sieht es in der Wintersportarena über die Weihnachtsfeiertage aus.

Skifahren

Wechselhaftes Wetter, Niederschläge und starker Wind erschweren zurzeit die Einschätzung des Wintersportangebots für das kommende Wochenende. Zwischen 10 und 15 Lifte in vier Skigebieten könnten sich drehen. Nicht nur die Schneedecke entscheidet über die Öffnung. Aufgrund des Sturms prüfen die Liftbetreiber täglich neu, welche Lifte sie laufen lassen können. Sessellifte an windoffenen Stellen könnten aus Sicherheitsgründen an stürmischen Tagen geschlossen bleiben. Ab dem zweiten Weihnachtstag scheint sich die Lage zu beruhigen. Aufgrund trockeneren und kühleren Wetters werden sich bessere Wintersportbedingungen einstellen.

Blick auf die Pisten und Ski-Hänge: Es gibt ein eingeschränktes Wintersportprogramm im Sauerland. Foto: Ralf Rottmann Funke Foto Services / FUNKE Foto Services

Geöffnet sein werden:

> Skiliftkarussell Winterberg: Wird versuchen, die Hauptsachse der Lifte, bis zum Bremberg aktiv zu halten. Damit würde ein Grundangebot von 5 bis 7 Liften vorhanden sein, nach Möglichkeit mehr.

> Skigebiet Willingen: 2 bis 3 Lifte

> Postwiesen-Skidorf Neuastenberg: 3 Lifte

> Familienskigebiet Sahnehang: voraussichtlich ab dem zweiten Weihnachtstag 2 bis 3 Lifte

Flutlicht-Skifahren: Freitagabend in Neuastenberg

Der Funpark für Snowboarder und Freeskier in Neuastenberg soll nach Möglichkeit, in Teilen aufgebaut bleiben.

Mehr zum Thema

Rodeln

In den geöffneten Skigebieten gibt es beschneite Rodelpisten mit Rodellift, die zum Teil geöffnet sind. Am Wochenende werden voraussichtlich drei Rodellifte laufen: im Skigebiet Willingen, im Skidorf Neuastenberg, und im Rodelparadies Ruhrquelle. Tagesaktuelle Infos zu aktiven Rodelliften gibt es jeweils tagesaktuell online. Rodeln in der Landschaft ist mangels Naturschnee nicht möglich.

Tagesaktuelle Infos zu Wintersportmöglichkeiten gibt es auf der Seite der Wintersportarena Sauerland.

Winterwandern

Wandern bei „wildem Wetter“ kann mit der richtigen Kleidung ein schönes Erlebnis sein. Aufgrund des Sturms kann es jedoch zu Sperrungen von Wanderwegen kommen. Ab dem zweiten Weihnachtstag beruhigt sich das Wetter. Doch können auch dann noch Wegsperrungen bestehen. Wer wandern möchte, sollte sich vorab bei den Tourist-Informationen der Orte erkundigen.

Langlauf ist nicht möglich.

Wetteraussichten

Ein Auf und Ab der Temperaturen, stürmische Winde und Niederschläge, die nur hin und wieder als Schnee fallen: Die Region erwartet turbulente Tage. Die wechselhafte Westwetterlage macht eine zuverlässige Vorhersage schwer. Aus der aktuellen Sicht scheint sich Freitag und Samstag eine leichte Abkühlung einzustellen. Nach zwei milderen Tagen sollten die Temperaturen am zweiten Weihnachtstag wieder sinken. Zudem sollte sich trockenes, ruhigeres Wetter einstellen. Damit sind die dann noch vorhandenen Wintersportangebote stabil. Eine stabile Winterwetterlage ist zurzeit nicht in Sicht. Nach dem sprichwörtlichen „Weihnachtstauwetter“ bringt oftmals der Jahreswechsel eine Änderung. Vorsichtig deutet sich das auch dieses Mal an. Jedoch ist die Situation sehr unsicher. Die Liftbetreiber werden alles tun, um den Gästen in den Ferien ein möglichst gutes Wintersportangebot zu bereiten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon