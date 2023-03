Skifahren im Raum Winterberg: Welche Lifte jetzt noch laufen

Das Skiliftkarussell Winterberg im März 2023: Sehr gute Bedingungen für Skifahrer gibt es aber auch in anderen Skigebieten.

Winterberg/Willingen. Skiliftkarussell und Co: Im Raum Winterberg und Willingen laufen im März noch 60 Lifte. Was Sie für einen Ausflug ins Sauerland wissen sollten.

Von den aktuell rund 60 aktiven Skiliften werden die meisten über das Wochenende in der Wintersportarena Sauerland laufen – ein Großteil im Skiliftkarussell Winterberg und im Skigebiet Willingen. Die Schneehöhen im Raum Winterberg und Willingen ist beachtlich: Dort liegen teils bis zu 60 Zentimeter Schnee. Dort, wo die Pisten dick mit Schnee bedeckt sind, zeigen sich gute Wintersportbedingungen. Ab 5. März beginnt die ruhige Nachsaison. Die meisten der aktuell geöffneten Skigebiete rund um das Skikarussell planen, bis zum 12. März ihre Lifte laufen zu lassen.. Auf den meisten Pisten lässt die Schneelage Wintersport über die Monatsmitte hinaus zu. Darum werden die Liftbetreiber dann je nach Wetter und Besucheraufkommen entscheiden, ob sie weiterhin öffnen werden. Die beiden größten Skigebiete wollen versuchen, bis zum Monatsende, wenn möglich bis Ostern zumindest einige Lifte laufen zu lassen.

Ski und Snowboard

In den kalten Nächten haben die beschneiten Skigebiete vielfach für eine gute Nachsaison gesorgt. Mehr als 50 Skilifte laufen. Auf den Pisten bieten bis zu 60 Zentimeter Schnee gute bis sehr gute Wintersportbedingungen. Bei Dauerfrost lassen sich die Pisten perfekt präparieren und halten der Beanspruchung des Tagesbetriebs sehr gut stand. Zum technisch erzeugten Schnee kommen am Wochenende noch einmal ein paar Zentimeter Pulverschnee.

Medebach-Schlossberg 10 Zentimeter Schneehöhe 2 Lifte

Schmallenberg-Hunaulifte 15 Zentimeter Schneehöhe 3 Lifte

Willingen-Skigebiet 45 Zentimeter Schneehöhe 16 Lifte

Winterberg-Altastenberg 40 Zentimeter Schneehöhe 4 Lifte

Winterberg-Neuastenberg 40 Zentimeter Schneehöhe 7 Lifte

Winterberg-Rodelparadies Ruhrquelle 30 Zentimeter Schneehöhe 1 Lifte

Winterberg-Sahnehang 30 Zentimeter Schneehöhe 3 Lifte

Winterberg-Skiliftkarussell 60 Zentimeter Schneehöhe 22 Lifte

Winterberg-Züschen 40 Zentimeter Schneehöhe 2 Lifte

Rodeln

Rodeln ist zurzeit nur auf den beschneiten Pisten möglich. Elf Rodellifte sind aktiv und sollen es auch bleiben. Die Rodellifte liegen in der Regel an beschneiten Pisten. Bei bis zu 14 Zentimeter Naturschnee auf den Bergen, ist Rodeln teils auch in der Landschaft möglich. Diese Möglichkeiten verbessern sich im Zuge der für das Wochenende angekündigten Schneefälle.

Flutlicht

Mitte März geht die Sonne schon gegen 18.30 Uhr unter. Bis es richtig dunkel ist, dauert es nochmal eine gute Stunde. Damit macht Skifahren bei Flutlicht ab der zweiten Monatshälfte kaum noch Sinn. Die typische Atmosphäre kommt nicht mehr auf. Bis dahin aber bieten die aktuell geöffneten Skigebiet4e dienstags, mittwochs, freitags und samstags Skifahren bei Flutlicht. Wer also After-Work-Skiing erleben oder abends ins Wochenende hineinfahren möchte, sollte jetzt die Chancen nutzen.

Langlauf

Zurzeit sind rund zehn Kilometer Loipengespurt, die Hälfte auf Naturschnee. Die Skatingspuren sind überwiegend gut, die klassischen Spuren etwas dünn. Das beschneite Skilanglaufzentrum Westfeld hat im Stadionbereich 4,6 Kilometer lange Runde auf technisch erzeugtem Schnee gespurt. Die Bedingungen dort sind sehr gut. Auf den Bergen liegen bis zu 14 Zentimeter Schnee. Sollte die angekündigte Menge Neuschnee am Wochenende kommen, wird das Angebot an Loipen wachsen.

Winterwandern

Auch wenn sich die Sonne am Wochenende kaum noch blicken lässt, die weiß überzuckerte Landschaft lädt zu schönen Winterwanderungen ein. Die Wanderung wird begleitet von leichten Schneefällen. Fast alle Ski- und Wanderhütten an den Wegen sind geöffnet.

Wetter

Die Sonne macht ein paar Tage Pause. Ab Freitag ziehen Wolken auf. Die Temperaturen liegen dann nur noch leicht unter dem Gefrierpunkt. Auf den Bergen herrscht weiterhin Dauerfrost. Ab Samstag ziehen Schneeschauer auf, die bis zum Wochenanfang 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee bringen können. In der zweiten Wochenhälfte gibt es eine gute Chance auf erneuten Hochdruckeinfluss mit Sonne und trockener Kälte.

