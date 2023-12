Skifahren in Winterberg: 40 Skilifte laufen dank Kunstschnee

Winterberg/Willingen. Kunst-Schnee in Winterberg und Willingen. Im Sauerland laufen am Wochenende rund 40 Lifte - allein 13 im Skiliftkarussell und 10 in Willingen.

Skifahren, Snowboarden, Rodeln – das dritte Adventswochenende bringt wieder gute Wintersportbedingungen rund um Winterberg und Willingen. Das derzeitige Angebot ist stabil. Am Wochenende sollen sich etwa 40 Lifte drehen. Loipen sind aktuell nicht gespurt.

Skifahren

Trotz wechselhaften Wetters soll das Wintersportangebot am Wochenende erneut auf mehr als 40 Lifte ansteigen. Nach der erwartet frostigen Nacht zu Freitag werden die Pisten wieder fest und gut zu befahren sein. Bei überwiegend trockenem Wetter zeigen sich auf den beschneiten Pisten teils gute, am Freitag und Samstag auch teils sehr gute Wintersportbedingungen auf den beschneiten Pisten. Naturschneepisten sind nicht mehr befahrbar.

Geöffnet sein werden: Skiliftkarussell Winterberg, Skigebiet Willingen und Skidorf Neuastenberg (mit Vorsaisonpreisen).

Flutlicht wird es Freitag- und Samstagabend in Neuastenberg geben.

An den Wochentagen reduziert sich das Liftangebot aufgrund geringerer Nachfrage.

Tagesaktuelle Wintersport-Infos gibt es unter www.wintersport-arena.de/alpin.

Rund 40 Lifte werden im Sauerland laufen. Foto: Ralf Rottmann Funke Foto Services / FUNKE Foto Services

Rodeln

In allen geöffneten Skigebieten gibt es beschneite Rodelpisten mit Rodellift. Am Wochenende werden voraussichtlich dort etwa fünf bis sechs Rodellifte laufen. Hinzu kommt einer im Rodelparadies Ruhrquelle. Tagesaktuelle Infos zu aktiven Rodelliften gibt es unter www.wintersport-arena.de/rodeln/rodellifte.

Langlauf

Wind und Niederschlag des vergangenen Wochenendes haben den Naturschnee dahinschmelzen lassen. Loipen sind zurzeit nicht gespurt. Das Skilanglaufzentrum Westfeld hat während der kalten Tage und Nächte effektiv Schnee produziert, der sich über die milden Tage hinweg halten wird. Die Menge reicht jedoch nicht aus, um die Loipe im Stadionbereich zu präparieren. Sobald die Temperaturen weit genug unter den Gefrierpunkt sinken, werden die Betreiber erneut beschneien.

Winterwandern

Das Wochenende bringt überwiegend trockenes Wetter mit Chance auf ein paar Sonnenstunden. So ist eine Wanderung auch ohne geschlossene Schneedecke ein schönes winterliches Naturerlebnis. Rund um die geöffneten Skigebiete sind auch die Hütten geöffnet.

Wetter

Wind und Regen haben den Schneedecken zugesetzt. Doch die robuste Unterlage aus technisch erzeugtem Schnee hat diese Zeit an den meisten Stellen gut überstanden. Über das Wochenende hinweg liegen die Tagestemperaturen zwar auch in den Bergen über null Grad. Das Wetter verspricht jedoch überwiegend trocken und ruhig zu werden. Unter diesen Voraussetzungen bleiben die aktuell vorhandenen Schneedecken zum größten Teil erhalten. Nur an sehr offen gelegenen Stellen wird sich das Angebot reduzieren. Schneeproduktion ist in den nächsten Tagen nicht möglich. Wohl aber sinken die Temperaturen in der Freitagnacht deutlich unter null Grad, was die Schneelage weiter stabilisiert und die Bedingungen verbessert.

Aussichten

Die Weihnachtsferien sind die erste Hochsaison für die Skigebiete. In dieser Zeit ist es wichtig, ein Grundangebot bereitzuhalten. Dies dürfte auch dieses Jahr der Fall sein.

Eine stabile Winterwetterlage ist zurzeit nicht in Sicht. Das sehr wechselhafte Wetter macht den Blick Richtung Weihnachten sehr schwierig. Da die Temperaturen voraussichtlich in der Nacht immer mal wieder um den Gefrierpunkt liegen und nur wenige Niederschläge zu erwarten sind, sollte das alpine Wintersportangebot weitgehend stabil sein. Erneute Langlaufangebote zeichnen sich nicht ab.

Die aktuelle Situation ist nicht ungewöhnlich. Oftmals setzt kurz vor Weihnachten das typische „Weihnachtstauwetter“ ein. Milde Luft strömt von Westen heran und setzt den Schneedecken zu. Das Weihnachtstauwetter zählt daher zu den sogenannten Witterungsregelfällen und hat eine Wahrscheinlichkeit von 60 bis 70 Prozent. Die Liftbetreiber richten sich darauf ein, indem sie in kalten Nächten genug Schnee produzieren, um die milde Phase damit überbrücken zu können.

Am 23. Dezember wird auch das Familienskigebiet Sahnehang öffnen. Die Betreiber haben in der kalten Zeit Anfang Dezember genug Schnee produziert und dafür gesorgt, dass er die nassen und windigen Tage gut übersteht.

Neuheit

Der Bau des neuen Sessellifts im Skikarussell Altastenberg schreitet zügig voran. Gibt der TÜV in der kommenden Woche grünes Licht, könnte die Anlage Weihnachten in Betrieb gehen. Eine Öffnung in den Weihnachtsferien hatten die Betreiber geplant. Leider haben die Bauarbeiten die Schneeproduktion an den kalten Tagen Anfang Dezember am Kapellenhang unmöglich gemacht. Sobald sich abermals eine stabile Kaltwetterperiode einstellt, wird auch dort wieder Schnee produziert. Der Lift und das gesamte Skigebiet werden öffnen, sobald genug Schnee da ist.

