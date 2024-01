In Winterberg werden einige Skilifte am Wochenende laufen.

Wintersport Skifahren in Winterberg: Diese Lifte laufen am Wochenende

Winterberg. Der Winter kommt zurück nach Winterberg. Etwas Schnee fällt und es wird kalt. Schneekanonen produzieren Schnee. Die Übersicht, wo Lifte laufen.

Das neue Jahr bringt die ersehnte Wende für Skifahrer und Rodler, die den Weg ins Sauerland rund um Winterberg und Willingen suchen: Der Winter kommt zurück. Am kommenden Wochenende (6. und 7. Januar) ist mit deutlich besseren Wintersportbedingungen zu rechnen. Die angekündigten tief winterlichen Temperaturen werden die Liftbetreiber nutzen, um Schnee zu produzieren. Mit einem deutlich größeren Wintersportangebot ist erst in der kommenden Woche zu rechnen.

Ab Freitag sinken die Temperaturen deutlich und lassen die noch vorhandenen Schneedecken fest werden. Dort, wo noch genug Grundlage vorhanden ist, sind die Bedingungen dann wieder gut. Durch die Produktion frischen Schnees ab Samstag könnten am Sonntag vereinzelt Lifte reaktiviert werden. Ab Samstag sinken die Temperaturen in den Hochlagen etwas unter den Gefrierpunkt. Eine geringe Schneedecke von 1 bis 3 cm ist hier möglich. Ab Sonntag ist bis weit in die kommende Woche trockenes und kaltes Frostwetter zu erwarten, welches die Wintersportbedingungen aufgrund von Beschneiung deutlich verbessern wird. Richtig los geht‘s dann in der kommenden Woche!

Ski alpin

Durch die Produktion frischen Schnees ab Samstag könnten am Sonntag vereinzelt Lifte reaktiviert werden. Die große Mehrheit der Pisten benötigt jedoch eine längere Beschneiungszeit. Aktuell laufen acht Lifte, am Sonntag könnten es um die zehn sein.

Skiliftkarussell Winterberg: sechs Lifte, die Betreiber hoffen, am Sonntag zwei weitere aktivieren zu können.

Flutlicht-Skifahren ist zurzeit nicht möglich

Ab Mitte der kommenden Woche sollte das Liftangebot täglich wachsen. Wenn die angekündigte Kälte kommt, könnten am zweiten Januarwochenende so gut wie alle beschneiten Lifte laufen. Skifahren auf Naturschnee wird vorerst nicht möglich sein.

Rodeln

Rodeln auf Schnee ist zurzeit nicht möglich. Nur mit viel Glück könnte am Wochenende ein Rodellift laufen. Als Alternative sind in einigen Orten die Sommerrodelbahnen geöffnet.

Winterberg: SchanzenWirbel an der St. Georg Schanze, Sommerrodelbahn Kappe an der Bobbahn.

Willingen: Sommerrodelbahn am Ritzhagen

Sobald genügend Schnee vorhanden ist, sollen auch wieder Rodellifte laufen.

Winterwandern und Langlauf

Frostige Luft, Raureif überzieht Bäume und Wiesen. Eine dicke Schneedecke braucht es nicht, frostige Temperaturen und klares Wetter reichen schon, um die typisch Winterlicher Atmosphäre zu genießen. Ab Sonntag klart das Wetter auf und lässt einige Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke dringen. Raus aus dem Haus und sich frische Luft um die Nase wehen lassen - dann ist der richtige Zeitpunkt dazu. Die Ettelsberg Kabinenbahn transportiert Wanderer hinauf zur Hochheide.

Langlauf ist zurzeit nicht möglich.

Lesen Sie auch

Wetter

Der Winter meldet sich zurück, und das mit aller Macht. Ab Freitag sinken die Temperaturen zunehmend. Ab Sonntag klart der Himmel auf. Trockene Kälte mit viel Sonne bestimmt die nächste Zeit. In der ersten Hälfte der kommenden Woche sinken die Temperaturen in der Nacht teils bis in den zweistelligen Minusbereich. Das sind beste Bedingungen zur effektiven und somit energiesparenden Schneeproduktion.

Bei der angekündigten Kälte werden allerorts die Schneeerzeuger surren und aus klarem Wasser die benötigten Schneedecken entstehen lassen. Innerhalb weniger Tage oder der entsprechenden Anzahl an Nächten können die Betreiber auf diese Weise die Pisten mit der benötigten Menge an Schnee bedecken. Rund 30 Zentimeter sind dazu erforderlich. Die meisten Betreiber werden allerdings die sehr kalte erste Wochenhälfte für die Schneeproduktion nutzen, um den Rest der Saison zu sichern. Darum wird der überwiegende Teil der Lifte erst ab Mitte der Woche nach und nach öffnen.

Upländer Winterwandertag

Raureif überzieht Bäume und Wiesen. Am frühen Wintermorgen wirken die Täler wie in Watte gepackt. Oben auf dem Berg ein Gefühl wie über den Wolken: Das schöne Winterwetter kommt gerade recht für den Upländer Winterwandertag vom 10. bis 14. Januar in Willingen. Raus aus der Wohnung und rein in die Bergwelt! Glitzernde Gemeinschaft, winterliche Natur, vereint mit innerer Einkehr und kulinarischen Genüssen gibt es zu erleben.

Rennrodel Weltcup

In der Veltins EisArena in Winterberg kündigt sich zum Ende der Nordrhein-westfälischen Weihnachtsferien einer der Saisonhöhepunkte an. Beim Rennrodel Weltcup messen sich am 6. und 7. Januar die weltbesten Athleten. Eingeläutet werden die Wettbewerbe in Winterberg am frühen Freitag ab 9 Uhr mit den Rennen im Nationencup, in dem sich die Rodler aus den weniger starken Ländern ihre Plätze für den Weltcup an den nächsten Tagen sichern. Spannend ist die Frage, wie sich am Freitag die deutschen Duos Dajana Eitberger /Saskia Schirmer und Jessica Degenhardt / Cheyenne Rosenthal gegenüber den momentan im Weltcup führenden Österreicherinnen schlagen. Auch am Samstag gibt es Chancen auf deutsche Treppchenplätze. Julia Taubitz, als Titelverteidigerin im Gesamtweltcup wird sich über kräftiges Anfeuern freuen. Den Abschluss des Wochenendes macht am Sonntagnachmittag die spektakuläre Team-Staffel, in der die besten aller Disziplinen gemeinsam für ihre Nation antreten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon