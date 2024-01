Skifahren in Winterberg und Willingen: 50 Skilifte laufen

Die Minustemperaturen sorgen in Winterberg und in den umliegenden Skigebieten für Freude.

Winterberg/Willingen. Winterberg und Willingen sind am Wochenende bereit für Skifahrer und Rodler. Im Skiliftkarussell laufen 18 Lifte. Die Liste aller Skilifte.

Echte Sehnsuchtsmomente erleben zurzeit Winterfans in der Wintersport-Arena Sauerland. Bei Kaiserwetter wachsen die Schneeberge. Knapp 50 Liftanlagen für Skifahrer sind in Betrieb, u.a. erstmals auch der neue Sessellift Kapellenhang im Skikarussell Altastenberg. Im Skiliftkarussell laufen 18 Skilifte. Neben den größeren Skigebieten öffnet auch das Skigebiet Fahlenscheid, der Hunaulift in Bödefeld sowie der Hesselbacher Gletscher seine Tore.

Ab 14 Uhr öffnet zudem der Rodelhang an den Eschenbergliften in Niedersfeld. Rodeln ist außerdem möglich in Neuastenberg, an der Ruhrquelle, in Bödefeld, im Skiliftkarussell Winterberg und in Willingen.

Skifahren bei Flutlicht

Abends öffnen mehrere Skigebiete zum Flutlichtfahren. So das Skiliftkarussell Winterberg, das Skigebiet Willingen, das Postwiesen-Skigebiet in Neuastenberg, der Hunaulift in Bödefeld, das Skigebiet Fahlenscheid und auch der Schmallenberger Höhenlift.

Lesen Sie auch

Das Wetter zeigt sich etwas wolkiger als bisher. Es bleibt aber frostig kalt. Ab Sonntag sind bis in die neue Woche wieder Schneeschauer in Aussicht. So besteht im weiteren Wochenverlauf auch wieder die Möglichkeit, dass Langlaufloipen gespurt werden können.

Diese Skilifte sind geöffnet (Stand Freitag)

Bad Laasphe-Hesselbach 60 cm Maschinenschnee: 2 Lifte

Olpe-Fahlenscheid 50 cm Maschinenschnee: 1 Lift

Schmallenberg-Hunaulifte 50 cm Maschinenschnee: 2 Lifte

Willingen-Skigebiet 70 cm Maschinenschnee: 16 Lifte

Winterberg-Altastenberg 40 cm Maschinenschnee: 4 Lifte

Winterberg-Neuastenberg 40 cm Maschinenschnee: 5 Lifte

Winterberg-Eschenberglifte 40 cm Maschinenschnee: 1 Lift

Winterberg-Rodelparadies Ruhrquelle 50 cm Maschinenschnee: 1 Lift

Winterberg-Skiliftkarussell 70 cm Maschinenschnee: 18 Lifte

Viele Skilifte in Winterberg und Willingen sind geöffnet. Foto: Patricia Geisler / FUNKE Foto Services

Erstmals in Betrieb: der neue Sessellift

Seit dem vergangenen Wochenende Schnee produzieren die Liftbetreiber Schnee. Bei den tief kalten Temperaturen liefen die Anlagen sehr effektiv. Nach mehr als zwei Jahren Planungs- und einigen Monaten Bauzeit ist darum auch am Freitag der neue Sessellift in Altastenberg erstmals im Einsatz. Umso mehr freuen sich die Betreiber nun, dass sie Freitag endlich starten können. Im komfortablen Vierer-Sessellift können die Gäste nun bergwärts „schweben“. Abwärts geht’s auf der optimierten Piste. Aus dem Kapellenhang ist eine schöne, sichere Familienabfahrt mit wunderschöner Panoramasicht geworden.

Bei guten bis überwiegend sehr guten Bedingungen ist am Wochenende Wintersportbetrieb an mindestens 40 Skiliften in der Region von Willingen über Winterberg und Schmallenberg bis nach Olpe zu erwarten. Reine Naturschneepisten werden nicht befahrbar sein.





Für Snowboarder und Freeskier ist in Neuastenberg am Wochenende der Funpark aufgebaut.

Erstmals in dieser Saison gehen nun abends an vielen Pisten die Spots an. Flutlicht-Skifahren ist ab Freitag unter anderem möglich in Willingen, Winterberg, Neuastenberg und Olpe-Fahlenscheid. In Neuastenberg ist neben skifhren auch Rodeln unter Flutlicht möglich.

Rodelhänge sind geöffnet

Rodeln ist auf der aktuell noch sehr dünnen Naturschneedecke nicht möglich. Dafür aber haben die Liftbetreiber vorgesorgt und einige Rodelhänge technisch mit Schnee versorgt. An den geöffneten, beschneiten Rodelhängen laufen am Wochenende die Lifte. Voraussichtlich werden mindestens 7 Lifte unter anderem in Willingen, Winterberg, Neuastenberg, Niedersfeld und Bödefeld laufen.

Langlauf muss noch warten

Im Skilanglaufzentrum Westfeld stehen alle Vorzeichen auf baldige Öffnung. Da der Naturschnee bislang nicht zum Spuren von Loipen reicht, ist das ein Lichtblick für die Langläufer. Westfeld ist das einzige Skilanglaufzentrum der Region mit technischer Beschneiung. Solange es geht, werden die Betreiber die Kälte nutzen, um möglichst viele Schnee-Reserven anzulegen. Daraus werden sie einen welligen Parcours formen und sobald wie möglich zum Befahren freigeben. Das wird voraussichtlich in der kommenden Woche der Fall sein.

Auch wenn sich die Sonne ab Freitag zurückzieht, das großartige Wintererlebnis bleibt. Viel Schnee braucht es nicht für eine schöne Winterwanderung. Wenige Zentimeter und viel Frost reichen schon aus, um die Bergwelt in eine Winterlandschaft zu verwandeln. Winterwandern ist allerorts möglich. In Willingen findet noch bis zum 14. Januar der Upländer Winterwandertag statt.

Nach den vielen trüben Tagen um Weihnachten und den Jahreswechsel kam das trockene, kalte und sonnige Winterwetter genau richtig. Ab Freitag zieht sich die Sonne wieder zurück. Auf den Bergen herrscht jedoch weiterhin überwiegend trockener Dauerfrost. Zum Wochenanfang hin ziehen erste Schneeschauer auf. Bis mindestens Mitte der Woche bleibt es kalt. Auch danach stehen die Chancen gut, dass das lang ersehnte Winterwetter bleibt und möglicherweise noch etwas Neuschnee mit sich bringt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon