Skifahren in Winterberg und Willingen: Tipps fürs Wochenende

Fotostrecke: So traumhaft war es in Winterberg

Pulverschnee, Sonnenschein und Dauerfrost sorgen aktuell für beste Wintersportbedingungen im Hochsauerland. Am Freitagabend beim Flutlichtfahren im Skiliftkarussell Winterberg zeichnete sich bereits großer Besucherandrang ab, am Samstag bilden sich ebenfalls schon frühe lange Warteschlangen bei der Anfahrt und an den Liftstationen.

Foto: Max Maurer / Brilon