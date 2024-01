Skifahren in Winterberg und Willingen: Über 40 Lifte laufen

Winterberg/Willingen. Schneekanonen im Raum Winterberg und Willingen laufen. Das Wochenende wird sonnig. Pisten sind gut präpariert. Die Liste aller geöffneten Lifte.

Zum Wochenende wird in Winterberg und in Willingen zunehmend sonnig. In den Nächten gibt es leichten Frost, sodass auf den beschneiten Pisten gute Bedingungen rund um Winterberg und Willingen gute Verhältnisse für Skifahrer, Snowboarder und Rodler herrschen werden. In der Wintersport-Arena Sauerland werden mehr als 40 Liftanlagen geöffnet sein. Allein 20 Skilifte drehen sich im Skiliftkarussell in Winterberg und elf Skilifte im Skigebiet Willingen. Aber auch in Altastenberg, Neuastenberg und am Sahnehang in Winterberg sowie im Skigebiet Medebach laufen mehrere Lifte. Hinzu kommen 4,3 Kilometer gespurte Loipen in Schmallenberg-Westfeld.

Schneelage und Lifte

Die dick beschneiten Skispisten haben die unruhige erste Wochenhälfte gut überdauert. Sie präsentieren sich mit Schneehöhen von bis zu 70 Zentimetern und überwiegend guten Wintersportbedingungen. Insbesondere am Samstag sind feste, griffige Pisten zu erwarten. Am Wochenende ist Wintersportbetrieb an mehr als 40 Skiliften in der Region von Willingen und Winterberg zu erwarten. Bis zu zehn beschneite Skigebiete sollen geöffnet sein. Reine Naturschneepisten sind nicht mehr befahrbar.

Die Liste der geöffneten Lifte mit Schneehöhen (Stand Freitag, 26. Januar)

Medebach-Schlossberg 10 cm Maschinenschnee 1 Lift

Willingen-Skigebiet 80 cm Maschinenschnee 11 Lifte

Winterberg-Altastenberg 60 cm Maschinenschnee 4 Lifte

Winterberg-Neuastenberg 60 cm Maschinenschnee 6 Lifte

Winterberg-Rodelparadies Ruhrquelle 80 cm Maschinenschnee 1 Lift

Winterberg-Sahnehang 50 cm Maschinenschnee 2 Lifte

Winterberg-Skiliftkarussell 70 cm Maschinenschnee 20 Lifte

Bad Laasphe-Hesselbach 60 cm Maschinenschnee 2 Lifte

Mehr zum Thema

Funpark für Snowboarder

Für Snowboarder und Freeskier ist in Neuastenberg der Funpark geöffnet. Der große Pro Snowpark steht ab Samstagmorgen mit einem komplett neuen Setup bereit. Auch der Beginner Park auf dem oberen Osthang ist täglich geöffnet und wird auch am Wochenende frisch geshaped befahrbar sein. Die Shape-Crew baut die Obstacles neu ein und bessert die Lines aus, damit alles wieder in einem bestmöglichen Zustand ist.

Trotz Tauwetter sind die Pisten in einem guten Zustand. Foto: Mark Clemens / Brilon

Skifahren bei Flutlicht

In vielen der geöffneten Skigebiete gehen abends die Spots an. Flutlicht-Skifahren ist in dort freitags, samstags oder mittwochs möglich.

Skibus

Per Bus und Bahn in die Schneegebiete, das ist umweltfreundlich und mit dem Deutschlandticket zudem auch günstig. In Willingen und Winterberg gibt es einen Bahnanschluss - allerdings fährt an diesem Wochenende der Zug vom Ruhrgebiet nach Winterberg wegen des Bahnstreiks nicht. Das Skigebiet Willingen ist vom Bahnhof aus fußläufig zu erreichen. In Winterberg pendelt der Skibus zwischen den größten Skigebieten. Inhaber eines Skiliftkarussell+ Tickets (Ein- und Zweitagesticket) oder einer Wintersport-Arena Card (3 bis 7 Tage) nutzen ihn gratis. Das Skiliftkarussell+ Ticket gilt im Skiliftkarussell Winterberg, in Neuastenberg, im Skikarussell Altastenberg, im Familienskigebiet Sahnehang und im Rodelparadies Ruhrquelle. Die Wintersport-Arena Card gilt zudem im Skigebiet Willingen und in Bödefeld-Hunau.

Rodeln

Rodellifte laufen ausschließlich an beschneiten Pisten. Dort ist eine gute Grundlage an technisch erzeugtem Schnee vorhanden. Um die zehn Rodellifte sollen am Wochenende in der gesamten Region laufen. In Neuastenberg und Willingen ist Rodeln auch bei Flutlicht möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon