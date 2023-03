Skispaß in Winterberg: Die besten Bilder vom Wochenende

Winterberg. Die Skisaison neigt sich langsam dem Ende entgegen. Trotzdem ist am Wochenende in Winterberg noch viel los. Die schönsten Bilder vom Urlaubsort:

Die Skisaison in Winterberg geht dem Ende entgegen. Nach einem durchwachsenen Start und einem Auf und Ab nach der Weihnachtszeit gibt sich das Ende der Saison durchaus versöhnlich. Es hat noch einmal geschneit und tausende Besucher aus Nah und Fern sind gekommen, um das winterliche Ambiente zu genießen und sich sportlich zu betätigen.

Ob Skifahrer, Snowboarder oder Rodel-Enthusiast – ein Jeder kommt auf seine Kosten und freut sich über den gelungenen Abschluss. Sascha, Dany und Franzi sind aus Wiesbaden und Frankfurt angereist. Sie sind das erste Mal in Winterberg, fuhren bisher nur Ski in Österreich. Aber ihnen gefällt es so gut hier, dass sie auch wiederkommen werden. Ähnlich geht es Sebastian, Jacki und Ben. Sie erfreuen sich am tollen Wetter und den coolen Bedingungen vor Ort.

Besonders der zehnjährige Ben hat Winterberg in sein Herz geschlossen. Trotz seines jungen Alters ist er ein alter Hase auf den Brettern und hat die hiesigen Skigebiete schon mehrere Male zum Skifahren besucht. Die Familie kommt aus Arnsberg und Winterberg ist für sie immer eine Reise wert. Bei der großen Anzahl an Tagesgästen spielt auch die Sicherheit eine tragende Rolle. Wir sprachen mit Alex, einem der Sicherheitsbeauftragten des Skilifts Büre-Herrloh.

Alex hat die Monitore im Blick und gibt Entwarnung. Die Besucher verhalten sich vorbildlich und Probleme sind bisher nicht aufgetreten. Überhaupt erfreut die greifbare, entspannte Atmosphäre. Die Leute lachen, vergnügen sich im Wintersport-Gebiet und genießen einfach die Zeit. Alles in allem ist das Ende der Skisaison in Winterberg ein voller Erfolg und zeigt einmal mehr, dass die Region ein beliebtes Ziel für Wintersport-Fans ist.

