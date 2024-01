Skispaß: Skibusse verbinden Skigebiete im Raum Winterberg

Winterberg. Skibusse für stressfreies Pistenvergnügen rund um Winterberg. So gelangen Sie kostenfrei zu den Skipisten auch außerhalb des Skiliftkarussells.

Das bevorstehende Wochenende verspricht ideales Wetter für Skifahrer in Winterberg. Unter den Touristen erfreut sich besonders das Skiliftkarrussell großer Beliebtheit. Doch auch die Traditionsskigebiete in Neuastenberg und Altastenberg sowie das Familienskigebiet Sahnehang haben einiges zu bieten. Diese sind zudem bequem mit dem Skibus zu erreichen. Für noch mehr Wintersportfreude sorgen zwei Pendelbuslinien. Einfach in den Bus einsteigen und den Skitag ohne Stress und Parkplatzsuche genießen. Mit dem „Skiliftkarussell+“-Ticket können Gäste kostenfrei die Skigebiete Skiliftkarussell Winterberg, Skikarussell Altastenberg und das Familienskigebiet Sahnehang ansteuern.

Mehr zum Thema

Die Vorzüge der Traditionsskigebiete

Meinolf Pape, Geschäftsführer der Postwiese, betont die Vorzüge der Traditionsskigebiete: „Hier erleben Gäste mehr Ruhe und weniger Hektik. Wir machen auch ein klasse Angebot“ Die Anbindung zum Skiliftkarrussell verbessert sich kontinuierlich, da der Skibus Astenexpress und der klassische Skibus mittlerweile miteinander verzahnt sind. Besonders praktisch: Es besteht die Möglichkeit, in Winterberg oder Altastenberg ins Skigeschehen einzusteigen und ohne eigenes Fahrzeug zur Postwiese zu gelangen.

Romantische Skiatmosphäre bietet das Skidorf Neuastenberg. Foto: Meinolf Pape / Brilon

Die Pendelbusse, insbesondere die orangene Linie, starten an einer eigenen Haltestelle am Gasthof zur Post oberhalb der Bergstation Postwiese. In etwa 15-minütigen Intervallen fährt der Bus die Haltestelle Nordhang an der Talstation des Brembergkopfliftes (Skiliftkarussell) an. Zudem besteht die Option zum Umstieg in die Grüne Linie, die das Familienskigebiet Sahnehang und das Skikarussell Altastenberg bedient

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon