Skisprung Weltcup Willingen 2024: Bald gibt es Tickets

Beim FIS Skisprung Weltcup 2023 bejubelte Katharina Althaus aus Deutschland ihrem Finalsprung. Für den nächsten Weltcup laufen in Willingen bereits die Vorbereitungen (Symbolbild).

Willingen. Bald ist es so weit: Die Mühlenkopfschanze in Willingen wird zum Schauplatz für den Skisprung Weltcup 2024. Wo es Tickets gibt.

Mit dem FIS Skisprung Weltcup 2024 steht in Willingen bald wieder ein Mega-Event an: Vom 2. bis 4. Februar 2024 verwandelt sich die Mühlenkopfschanze direkt neben dem Skywalk zum Schauplatz für den Skisprung Weltcup, bei dem sich die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler aus aller Welt im Skisprung messen. Der Kartenvorverkauf für das Spektakel startet schon bald.

Vom 2. bis 4. Februar 2024 findet der FIS Skisprung Weltcup in Willigen statt.

findet der FIS Skisprung Weltcup in Willigen statt. Der Kartenvorverkauf startet am 4. Oktober 2023 im Ticketshop des Ski-Clubs Willingen e.V.

startet am 4. Oktober 2023 im Ticketshop des Ski-Clubs Willingen e.V. Tickets für die Einzelveranstaltungen können ab dem 18. Oktober im Ticketshop bestellt werden.

Skisprung Weltcup Willingen 2024: Das ist das vorläufige Programm

Lesen Sie auch: Starkes Unwetter in Winterberg: Notfallambulanz unter Wasser

Der vorläufige Zeitplan für den Skisprung Weltcup Willingen im Februar 2024 startet mit dem Einlass am 2. Februar um 12 Uhr. An diesem ersten Nachmittag dreht sich alles um Training und die Qualifikation, zuerst von den Damen am frühen Nachmittag und ab 15:30 Uhr bei den Herren. Den Abschluss des Tages bildet die offizielle Eröffnungsfeier, bei der alle Mannschaften präsentiert werden.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Am Samstag, 3. Februar, ist der Einlass bereits ab 11 Uhr: An diesem Vormittag gibt es bei den Einzel-Weltcups den Probedurchgang der Skispringerinnen, gefolgt von dem ersten Wertungsdurchgang und dem Finaldurchgang. Ab 15 Uhr folgt die Herren mit dem gleichen Ablauf. Gekrönt wird dieser 2. Wettkampftag von den Siegerehrungen im Stadion an der Mühlenkopfschanze.

Der Sonntag, 4. Februar, ist der letzte Tag des Mega-Events, an dem bereits ab 10 Uhr der Einlass startet. Auch hier starten zunächst die Damen mit Qualifikation, erstem Wertungsdurchgang und Finaldurchgang, danach folgen ab 14:30 Uhr die Herren. Die große Siegerehrung markiert das Ende des Skisprung Weltcups 2024.

Skisprung Weltcup 2024: Tickets bereits ab Oktober verfügbar

Lesen Sie auch: Bikepark Winterberg: Die Faszination des Montainbike-Booms

Der Ticketvorverkauf des Ski-Clubs Willingen startet am 4. Oktober. Die Ticketpreise für Erwachsene rangieren von 75 bis 130 Euro je nach Platzkategorie, für Jugendliche und Kinder zwischen 40 und 90 Euro bzw. zwischen 15 und 15 Euro. Ab dem 18. Oktober werden auch einzelne Tageskarten erhältlich sein, deren Preise je nach Preiskategorie zwischen 15 und 20 Euro für Erwachsene liegen, zwischen 10 und 15 Euro für Jugendliche und zwischen 5 und 10 Euro für Kinder. Tickets gibt es unter: https://weltcup-willingen.eventim-inhouse.de/webshop/webticket/eventlist

Skisprung- Weltcup 2024: Tipps für Anreise und Parken

Für den Skisprung Weltcup in Willingen im kommenden Februar werden zahlreiche Parkplätze bereitgestellt. Diejenigen, die weiter vom Stadion entfernt liegen, sind durch Shuttlebusse und Züge mit der Weltcup-Haltestelle Stryck verbunden. Die Parkplätze werden von Ordnungskräften am Veranstaltungstag zugeteilt.

Auch mit dem regionalen Bus-und Bahnverkehr ist eine Anreise bis zum Weltcup-Bahnhof Stryck möglich. Die Nutzung des Nahverkehrs im Westfalentarif und in den Tarifgebieten NVV ist in der Eintrittskarte enthalten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon