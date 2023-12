Skywalk: Für Willingen ist die Rekord-Brücke Millionenfaktor

Willingen. Der Tourismus in Willingen boomt. Nicht zuletzt der Skywalk sorgt dafür, dass die Bilanz im Jahr 2023 ziemlich beeindruckend ist.

Der Tourismus in Willingen entwickelt sich prächtig. Die Zahlen des Statistischen Landesamtes sprechen deutliche Worte: Bis einschließlich Oktober liegt Willingen bei den Übernachtungen fast 14 Prozent über dem Vorjahr, bei den Ankünften sogar fast 20 Prozent. Die Stimmung ist optimistisch, auch die Weihnachtsferien sind bereits gut gebucht.

Eine Million Übernachtungen: Ein Erfolgsfaktor ist der Skywalk Willingen

Die Touristiker sind sich sicher, erstmals nach dem Einbruch der Pandemie die Grenze von einer Million Übernachtungen im Jahresergebnis wieder zu überschreiten. Besonders gut gelaufen ist der Mai (+11 %) und trotz vielfach regnerischen Wetters die Monate August (+9 %) und September (+17 %), die deutlich über 2019 lagen. Auf das gute Ergebnis eingezahlt haben die vielen Feiertage im Mai, die späten Sommerferien, das Familienangebot sowie die Eröffnung des Skywalk Willingen.

Auch die Perspektive für die Weihnachtsferien stimmt optimistisch – trotz aktuell milder Temperaturen ist die Buchungslage gut. Zwar hätten die Menschen zu Weihnachten am liebsten eine dicke Naturschneedecke. Aus diesem Grund hat das Skigebiet Willingen vorgesorgt und die kalten Temperaturen Anfang Dezember dazu genutzt, Schnee zu produzieren. Damit wird über die Feiertage hinweg zumindest ein kleines Angebot bereitstehen. Das ist besonders wichtig in den Weihnachtsferien, in denen Familien mit Kindern raus aus dem Haus wollen und ein paar Schnee-Erlebnisse suchen.

Ein paar Skiliste laufen an Weihnachten

Skifahren und Rodeln wird über die Feiertage hinweg an zwei oder drei Liften möglich sein. Dabei ist die Hoffnung auf ein paar Flocken und die eine oder andere kalte Nacht noch nicht dahin. Eine Chance dazu gibt es noch.

Mit den aktuellen Zahlen übertrifft Willingen den allgemeinen Trend. Sauerland Tourismus und Kreis Waldeck-Frankenberg melden 7 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahr. Der Sauerland Tourismus gibt sich optimistisch, am Jahresende das Vorkrisenniveau wieder zu erreichen. Der Deutschland Tourismus meldet ein leichtes Minus gegenüber 2019.

„Eine große Leistung unserer Betriebe ist, dass sie dieses hohe Niveau trotz des aktuellen Fachkräftemangels erreichen und halten können“, so Tourismusdirektor Norbert Lopatta. Dies sei dem großen Engagement zu verdanken, mit dem die Unternehmer für ihre Gäste im Einsatz sind. Dabei stehen die Betriebe nicht nur unter dem Druck des Fachkräftemangels und gestiegener Preise. Auch Gäste spüren den Kostendruck und sparen. Die Herausforderungen sind groß.

