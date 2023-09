Der Skywalk in Willingen ist ein Besuchermagnet am Rande des Sauerlands.

Rekord-Hängebrücke Skywalk in Willingen setzt grandiose Erfolgsgeschichte fort

Willingen. Der Skywalk in Willingen wurde vor einigen Wochen eröffnet. Die Besucher strömen weiter zu der Rekord-Hängebrücke. Nun gab es eine Auszeichnung.

Der Skywalk Willingen fährt auf Erfolgskurs. Das spüren die Betreiber nicht nur an Besucherzahlen und begeisterten Rückmeldungen. Die Hängebrücke an der Mühlenkopfschanze, die auch von Besuchern aus dem benachbarten Hochsauerlandkreis gerne besucht wird, hat im Rahmen des Hessischen Tourismustages einen Ehrenpreis erhalten.

50 Top-Projekte Hessens hatten sich für den „Typisch hessisch Award“ 2023 beworben. Doch nur sechs schafften es in die Endrunde. „Als klar war, dass wir nicht unter diesen Sechs sind, dachte ich schon, dass wir aus dem Rennen sind“, berichtet Brüne. Umso größer war die Überraschung, als vor der Verkündung der Sieger noch ein Ehrenpreis an das Willinger Projekt vergeben wurde. „Der Skywalk ist ein Projekt mit einer außergewöhnlichen Strahlkraft, weit über die Grenzen Hessens und Deutschland hinaus“, lobt Staatssekretär Oliver Conz vom Umweltministerium Hessen.

Skywalk Willingen: Anstrengungen haben sich gelohnt

Die Geschäftsführer Arndt Brüne und Björn Becker haben den Preis vom Staatssekretär entgegengenommen. „In so einem Moment denkt man an die wirklich herausfordernden sieben Jahre Planung und Bauzeit zurück. Und es wird klar: Die Anstrengungen haben sich gelohnt.“

„Typisch hessisch Award“ 2023: Preisübergabe für den Skywalk Willingen Foto: Tourist-Information Willingen/Sophia Beyer

Die Initiatoren des Tourismuspreises lobten den Einfallsreichtum und das Engagement mit dem neue, führende touristische Projekte in Hessen auf die Beine gestellt wurden. Auf dem ersten Platz landete das Projekt „Hands on MKK“ des Spessart Tourismus, das sich an Nachwuchskräfte wendet. Den zweiten Platz teilten sich „Hessisch von Natur aus“ des Landgasthauses Kastanienhof, das traditionelle Gerichte der einheimischen Küche zeitgemäß präsentiert und die Initiative Gastronomie Frankfurt e.V. mit „KlimaGastro“, bei der es um Klimabilanzierung geht.

Skywalk Willingen ist die längste freischwingende Hängebrücke der Welt

Mit 665 Metern ist der Skywalk die längste freischwingende Hängebrücke der Welt. Das Anfang Juli eröffnete Bauwerk hatte dank effektiver Pressearbeit in Kooperation mit der Tourist-Information Willingen weltweit Aufmerksamkeit erregt. Medien in ganz Europa, Amerika und Asien berichteten von dem Mammutprojekt. Tausende Besucher machten sich seitdem auf zum „Himmelsspaziergang“ – und toppten die geplante Besucherzahl deutlich. „Ein absolutes Leuchtturmprojekt, das Gäste in die Region zieht und das die Wahrnehmung Willingens als Outdoor-Aktiv-Region weiter stärkt“, lobt Tourismusdirektor Norbert Lopatta.

Die Hessen Agentur, der Hessische Tourismusverband, der Hessische Heilbäderverband, der Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA Hessen und der Hessische Industrie- und Handelskammertag haben den Hessischen Tourismuspreis zum inzwischen neunten Mal vergeben, zum zweiten Mal unter dem Namen „Typisch hessisch Award“. Sie wollen damit touristische Innovationen fördern und belohnen und zu mehr Fortschritt, individuellen Lösungen und neuen Kooperationen anregen. 2021 war mit dem Trekkingpark Sauerland bereits ein innovatives Willinger Projekt nominiert. Damit rangierte er unter den sechs innovativsten Projekten Hessens. 2013 hatte die Tourist Information Willingen zusammen mit dem Pflegehotel Willingen das Projekt „Gesunder Urlaub für pflegebedürftige Angehörige“ auf die Beine gestellt und den ersten Platz belegt.

