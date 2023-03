Urlaubsorte Skywalk und Co: Investitionen feuern Willingen an die Spitze

Willingen. Skywalk, Lagunenbad & Co: Willingen bringt sich statt als Partyhochburg als Familien-Urlaubsort in Stellung. 50 Millionen Euro werden investiert.

Die Tourismushochburg Willingen am Rande des Sauerlands hat die Zeit der Pandemie genutzt. Attraktive Projekte und ein Investitionsvolumen von rund 50 Millionen Euro katapultieren den Weltcup-Ort ein weiteres Stück nach vorn als eine der führenden Urlaubsdestinationen der deutschen Mittelgebirge. Darunter wegweisende Projekte wie eine der weltweit längsten Hängebrücken und das moderne und nachhaltige Lagunen-Erlebnisbad. Der Skywalk Willingen, mit 665 Metern eine der weltweit längsten Hängebrücken im tibetischen Stil, steht kurz vor seiner Fertigstellung.

Der Skywalk

Wer künftig über die leicht schwankenden Stege spaziert, schwebt hoch oben über dem Strycktal. Über den Winter hinweg mussten die Bauarbeiten am Skywalk Willingen ruhen. Wenn das Wetter mitspielt, reisen die Arbeiter der Fachfirma Mitte März an und nehmen ihre Arbeit wieder auf. Dann könnte das das vier Millionen Euro teure Projekt im Juni eröffnet werden.

Das Lagunenbad

Der Entwurf fürs Lagunenbad in Willingen. Foto: Privat / Bremer + Bremer Architekten

Weit schweifende Panoramablicke auf die Bergwelt, lichtdurchflutete Räume, karibische Wärme und wohltuende Sole empfangen die Gäste im neuen Lagunen-Erlebnisbad. Eröffnung des 38-Millionen-Euro-Projektes ist für Ende 2023 geplant. Natürliche Materialien und erdige Farben schlagen die Brücke zwischen der sauerländischen Natur und einer paradiesischen Meereslagune. Beim Betreten des Schwimmbades empfangen die Besucher 940 Quadratmeter glitzernde Wasserfläche: Zwei 31 Grad warme Innenbecken mit Natur-Sole, Bodensprudler, Rückenmassagedüsen und ein kleines 33 Grad Warmbecken in gemütlicher Bruchsteinnische mit Blick in den Wellnessbereich. Neben direktem Blick auf den Ettelsberg mit seiner einzigartigen Hochheide, empfangen die Besucher im Saunagarten verschiedene Sole-Außenbecken, Massagedüsen, Nackenschwallduschen, und Stegbrücke, ein getrennter Textil- und ein Saunabereich. Sechs Themen-Saunen nehmen unter anderem mit Wald-Ambiente und Panoramafenstern erneut die heimische Natur ins Konzept. Hinzu kommen Infrarot-Wärmekabinen, Dampfbad, Erlebnisduschen, Eisraum mit weißem Schnee und Frontverglasung, ein Gradierwerk sowie Fußbecken für Kneippanwendungen.

Wichtig war den Planern, dass auch Familien mit Kindern sich wohlfühlen. Der Aqua-Rutschenpark mit drei Erlebnisrutschen, ein 32 Grad warmes Kinderbecken (ohne Sole) mit Schiffchenkanal und Kinderrutsche sollen dafür sorgen.

Besonders stolz sind die Planer auf ihr nachhaltiges Energiekonzept. Die Wärmeversorgung des Bades wird überwiegend durch ein Blockheizkraftwerk, das ausschließlich mit Bio-Methangas betrieben wird, beheizt. Ergänzt wird die Wärmezufuhr durch die Abwärme der benachbarten Eissporthalle. Zusätzlich wird eine knapp 1.800 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage montiert, die jährlich ca. 200.000 kWh Strom produziert. Das entspricht in etwa dem Verbrauch von 45 Familien-Haushalten in Deutschland.

Fokus auf Familien

Zwei Seilbahnen transportieren im Sommer Wanderer und Mountainbiker rauf auf den Ettelsberg. Nun soll auch der zweite der Willinger Skiberge eine stärkere touristische Sommernutzung bekommen. Der Sechser-Sessellift am Ritzhagen soll dazu aktiviert werden. Zur bereits vorhandenen Sommerrodelbahn mit Gastronomie weitere Freizeitanlagen hinzuzukommen. Entstehen sollen eine Mountaincart-Bahn und ein Familien-Erlebnisweg.

Der Besuch der Sommerrodelbahn, des Wild- und Freizeitparks, des Abenteuergolfplatzes und vieles mehr kann für die Kids Ziel und Highlight einer Wanderung oder Mountainbiketour sein.

Größte Trailpark-Netz in Europa

Mit den Green Trails wirft sein Mega-Vorhaben seine Schatten voraus. Mit den beteiligten 14 Städten und Gemeinden entsteht im Landkreis Waldeck Frankenberg ein europaweit einzigartiges Mountainbike-Projekt. Über die gesamte Fläche hinweg wird sich ein rund 200 Kilometer umfassendes Netz an Mountainbike-Trails ziehen, das nach Fertigstellung größte in Europa. 14 Trailparks plus Verbindungswege. Schmale und mittelbreite Single Trails verlaufen vorwiegend durch Wälder und können in Rundtouren miteinander kombiniert werden. Das geplante Wegenetz richtet sich nicht nur an Extremsportler, sondern soll alle Arten von Radfahrern ansprechen – insbesondere auch Besitzer von E-Bikes.

Der Spatenstich am Korbacher Eisenberg ist bereits gesetzt. Noch in diesem Jahr wird der Baustart für den Willinger Parcours beginnen. Insgesamt werden rund 20 Millionen Euro investiert, das Land Hessen und die EU beteiligen sich.

Es wird auch in die Hotel-Infrastruktur in Willingen investiert. Das B&B Hotel hat bereits im Dezember direkt am Fuß des Ettelsbergs eröffnet.

