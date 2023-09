Skywalk Willingen muss für mehrere Tage geschlossen werden

Der neue Skywalk in Willingen geht in eine Zwangspause.

Willingen. Drei Monate nach der Eröffnung des Skywalks in Willingen wird die Rekordhängebrücke für einige Tage für Besucher geschlossen. Die Hintergründe:

Ende Juni eröffnet, ist am Skywalk Willingen knapp drei Monate später die erste Revision. Es stehen Arbeiten im Außenbereich an den Zuwegungen an, die eine, regulären Betrieb im Wege stehen. Darum ist der Skywalk Willingen vom 25. bis einschließlich 27. September geschlossen.

„Revisionen sind bei hohen Besucherzahlen regelmäßig nötig. Wir nutzen die Zeit um sie mit Außenarbeiten zu verbinden“, erklärt Geschäftsführer Arndt Brüne. Täglich kontrollieren Mitarbeiter die kompletten 665 Meter, bevor sie morgens für die Gäste öffnen. Einmal pro Jahr ist eine Revision durch die schweizer Herstellerfirma vorgesehen. Alle sieben Jahre finden Kontrollen und Austausch wichtiger Teile statt, alle zehn Jahr noch tiefergehende Checks und Wartungen.

Notbeleuchtung wird installiert

„Wir hatten gleich in den ersten drei Monaten sehr viele Besucher auf der Brücke. Der Hauptgrund sind aber Außenarbeiten“, erklärt Brüne. Für das Skispringen müssen Wege verbreitet werden. Eine Notbeleuchtung wird installiert, zudem wird die Beleuchtung der Brücke kontrolliert. Diese Arbeiten sein am besten bei Plustemperaturen und trockenem Wetter zu leisten.

Die Betreiber bitten um Verständnis, dass Besucher von Montag bis Mittwoch der letzten Septemberwoche die Brücke nicht besuchen können. Nur Teilnehmer von bereits vorab gebuchten Führungen dürfen sie betreten. Ab dem 28. September ist die längste freischwingende Hängebrücke der Welt wieder regulär täglich geöffnet.

