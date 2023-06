Skywalk Willingen öffnet: Anreise-Tipps mit Auto oder Bahn

Die Bauarbeiten am „Skywalk Willingen“, Deutschlands längste Hängebrücke, gehen in die Endphase.

Willingen. Der Skywalk Willingen öffnet. Wo es Parkplätze gibt, wie die Anreise mit Bahn und Bus möglich ist und Antworten auf andere wichtige Fragen.

Der Skywalk Willingen öffnet für Besucher am 1. Juli 2023

Anreise ist mit dem Auto: Es gibt fünf Parkplätze in der Nähe. Die Anreise mit Bus und Bahn ist möglich

Kinderwagen und Fahrräder sind nicht erlaubt. Für Rollstuhlfahrer gibt es Sonderöffnungszeiten

Der Skywalk in Willingen eröffnet am Samstag, 1. Juli, für Besucher. Der Skywalk Willingen ist die längste Hängebrücke in Deutschland. Zur Eröffnung am Samstag. 1. Juli (ab 9 Uhr), dürfte ein regelrechter Run auf die Brücke bevorstehen. Wer über den Skywalk laufen möchte, muss nach Willingen fahren. Eine Anreise zum Skywalk Willingen ist möglich mit dem Auto oder mit der Bahn und dem Bus.

Die Wichtigsten Antworten über Parkmöglichkeiten, Bus-und Bahnverbindungen, Öffnungszeiten Zugangsbeschränkungen oder Tickets im Überblick:

Skywalk Willingen: So lang und so hoch ist die Rekord-Hängebrücke

Der Skywalk Willingen ist 665 Meter lang und über dem Talgrund 99 Meter hoch. Insgesamt 750 Menschen dürfen die Hängebrücke in Willingen zeitgleich betreten.

Skywalk Willingen: Wo es Tickets für die Hängebrücke gibt

Der Eintritt für die Hängebrücke beträgt für Erwachsene elf Euro. Kinder zahlen 8,50 Euro. Tickets für den Skywalk Willingen können auch online erworben werden. Sie gibt es unter www.skywalk-willingen.de online zu erwerben. Dort wird auch über die Öffnungszeiten informiert.

Skywalk Willingen: Zu welchen Zeiten ist die Hängebrücke geöffnet?

Die Brücke öffnet am Samstag, 1. Juli, um 9 Uhr. Die Öffnungszeiten sind flexibel. Die Brücke soll laut Betreibern immer bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet sein - also abhängig von der Jahreszeit. Bei schlechtem Wetter wird die Hängebrücke automatisch gesperrt.

Skywalk Willingen: Barrierefreiheit ist eingeschränkt

Der Skywalk ist für Rollstuhlfahrer im Tagesgeschäft aus Sicherheitsgründen nicht befahrbar, auch Rollatoren passen nicht durch das Drehkreuz. Die Betreiber kündigen an, zeitnah online und auf den Social-Media-Kanälen spezielle Öffnungszeiten bekannt gegeben, an denen der Skywalk im Einbahnstraßen-System für Rollstuhlfahrer exklusiv befahrbar ist.

Skywalk Willingen: Darf man mit Kinderwagen auf die Brücke

Das ist aus Gründen der Sicherheit nicht möglich. Die Brücke hat nur eine gewisse Breite und Begegnungsverkehr muss permanent gewehrleitstet sein, so der Betreiber.

Skywalk Willingen: Darf ich mit Hund kommen?

Tiere sind auf der Brücke nicht erlaubt, da auch Tiere unter Höhenangst leiden und/oder in Panik geraten können, teilt der Skywalk-Betreiber mit.

Skywalk Willingen: Darf man mit Fahrrad oder Mountain-Bike auf die Brücke?

Aus Sicherheitsgründen ist das ebenfalls nicht möglich, sagt der Betreiber. An beiden Eingängen befinden sich aber abschließbare Bike-Ständer.

Skywalk Willingen: Anreise mit dem Auto

Parkplätze rund um den Skywalk Willingen gibt es kostenlos.

Mehr als 250 kostenlosen Plätze gibt es am Parkplatz 20 am Musenberg / Stryckbahnhof“ an der B251. Der Skywalk Willingen ist von dort über einen Fußweg (ein Kilometer) zu erreichen.

Navi: Auf dem Wakenfeld, 34508 Willingen

Rund 600 Stellplätze hat der Parkplatz 1 liegt direkt am Fuß des Ettelsbergs. Mit der Ettelsberg-Seilbahn kann man auf den 838 Meter hohen Ettelsberg fahren. Der Rund-Wanderweg „Ettelsberg – Skywalk – Ettelsberg“, bringt Wanderer in rund 20 Minuten zum Skywalk Willingen. Die Ettelsberg Seilbahn ist kostenpflichtig.

Navi: Seilbahn Willingen: Zur Hoppecke 5, 34508 Willingen

Der Parkplatz 12 umfasst 300 Plätze und liegt am 8er Sessel K1. An der Bergstation führt ein Fußweg den Berg hinab bis zum Skywalk Willingen. Die Strecke beträgt rund einen Kilometer. Auch der Sessellift ist kostenpflichtig.

Navi: K1 Willingen: Zur Ruthenaar 3, 34508 Willingen

Der Parkplatz 24 am Schanzenauslauf der Mühlenkopfschanze hat rund 70 Stellplätze. Von dort fährt eine Standseilbahn direkt zum Skywalk Willingen. Diese Seilbahn ist ebenfalls kostenpflichtig. Alternativ führt eine steile Treppe zum Schanzenturm und zum Skywalk Willingen.

Navi: Mühlenkopfstraße 1, 34508 Willingen

Bargeldlose Ticketautomaten gibt es an beiden Einstiegsseiten des Skywalks Willingen.

Skywalk Willingen: Anreise mit der Bahn

Anreise mit der Bahn zum Skywalk Willingen sind mit der Regionalbahn zum Bahnhof Willingen oder „Usseln Bahnhof Willingen“ möglich. Von dort aus führen die Buslinien 567 und 568 zur Haltestelle „Willingen Abzweig Stryck“.

Skywalk Willingen: Anreise für Wanderer

Für Wanderer gibt es schöne Wanderwege zum Skywalk Willingen.

Aus Willingen führen die Wanderwege W1 und W6 zum Skywalk Willingen. Am Ettelsberg führt die Bezeichnung „Schanze Anlauf“ und Skywalk Willingen zum Einstieg Skywalk und die Bezeichnung „Schanze Auslauf“ an den Fuß der Mühlenkopfschanze. Von da aus geht es mit der Standseilbahn zur Brücke.

Vom Willingen-Usseln führen die Wanderwege U1, U2 oder U3 in die Nähe der Hängebrücke. Von diesen Wegen ist der Skywalk Willingen ausgeschildert.

Aus Winterberg-Niederfeld kommend ist der Skywalk Willingen ab „Große Grube“ hinter der Hochheide ausgeschildert.

Vom Musenberg kommend führt der Weg über den Skywalk zur Mühlenkopfschanze, dort folgt man dem Rundweg zur Ettelsberg-Seilbahn. Zurück geht es mit demselben Ticket über den Skywalk Willingen in Richtung Willingen-Usseln. (Quelle: Skywalk Willingen)

