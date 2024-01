Skywalk Willingen schließt: Wann die Brücke gesperrt wird

Willingen. Der Skywalk in Willingen schließt für Besucher. Geschäftsführer Arndt Brüne erklärt, wann und weshalb die Hängebrücke für Besucher gesperrt wird.

Der Skywalk Willingen rückt erneut in den Fokus der Öffentlichkeit. Während des Skisprung-Weltcups werden internationale TV-Teams diese bevorzugte Position nutzen, um beeindruckende neue Perspektiven weltweit zu übertragen. Für Besucher bleibt die größte freischwingende Hängebrücke der Welt an diesen Tagen jedoch geschlossen.

Skywalk Willingen für den Publikumsverkehr geschlossen

Skispringen Willingen: Während der Weltcupzeit bliebt die Brücke geschlossen, da dort TV-Teams ihre Kameras aufbauen. Foto: Oliver Kraus

Die Zeit vom 2. bis 4. Februar ist für die weltbesten Skispringer und Skispringerinnen ein fester Termin im Wettkampfkalender. Bei den Einzelweltcups gehen beeindruckende Bilder um die Welt. Der neue Skywalk spielt eine wichtige Rolle im Wettbewerb um die eindrucksvollsten Aufnahmen, da er völlig neue Blickwinkel bietet. „Unten Jubel und Gänsehautmomente im Hexenkessel, oben beste Aussichten über das Geschehen – das sorgt für neue und ganz besondere TV-Eindrücke“, freut sich Tourismusdirektor Norbert Lopatta.

Die Hängebrücke muss nicht nur aus diesem Grund für einige Tage für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Auch aus Sicherheitsgründen ist es nicht gestattet, Besucher auf die Brücke zu lassen, während unten eine große Menschenmenge mit einem lauten „Zieh!“ die Elite des Wintersports anfeuert. Nur Medienvertreter mit Ausweis und Sicherheitskräfte wie Polizei dürfen die Brücke betreten.

Das Gleiche gilt für den Continental Cup am 27. und 28. Januar. Wegen Bauarbeiten an den Orenbergschanzen wird er dieses Mal auf der Mühlenkopfschanze ausgetragen. Für Besucher ist der Skywalk daher am 27. und 28. Januar sowie vom 1. bis 6. Februar geschlossen.

„Wir sind froh, dass wir auf diese Weise eine der wichtigsten Veranstaltungen in Willingen unterstützen können“, betont Skywalk-Geschäftsführer Arndt Brüne. Er weist darauf hin, dass die geplante Verbesserung der Zugangswege und des Kiosks die Infrastruktur auch für Veranstaltungen aufwerten wird.

